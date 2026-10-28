राजस्थान पंचायत चुनाव: दूसरे चरण में 64.32% मतदान, जयपुर में टूटा पहले चरण का रिकॉर्ड
जयपुर 68.69% और बाड़मेर का बाटाडू 78.30% वोटिंग के साथ सबसे आगे रहे.
Published : October 28, 2026 at 9:39 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव-2026 के दूसरे चरण में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया. पंचायत समिति क्षेत्रों में बुधवार शाम 6 बजे तक 64.32 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, जयपुर जिले में मतदान का आंकड़ा 68.69 प्रतिशत तक पहुंच गया. जयपुर में दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मुकाबले अधिक रहा. पहले चरण में जिले में 68.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में यह आंकड़ा 0.40 प्रतिशत अंक बढ़कर 68.69 प्रतिशत हो गया. जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. पूरे प्रदेश में बाड़मेर के बाटाडू में सर्वाधिक 78.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम पाली जिले की देसूरी पंचायत समिति में 49.11 प्रतिशत वोट पड़े.
आखिरी तीन घंटे में बढ़ा मतदान का ग्राफ: जयपुर जिले में मतदान के दौरान शुरुआती घंटों के बाद वोटिंग की रफ्तार बढ़ती गई. सुबह 10 बजे तक 15.16 प्रतिशत मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा 33.88 प्रतिशत पहुंच गया. दोपहर 3 बजे तक 49.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने तक यह आंकड़ा 68.69 प्रतिशत पर पहुंच गया. इस तरह दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान में 18.98 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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प्रदेश के पंचायत समिति क्षेत्रों में बाड़मेर जिले की बाटाडू पंचायत समिति 78.30 प्रतिशत मतदान के साथ उपलब्ध आंकड़ों में सबसे आगे रही. इसके अलावा बाड़मेर के भीयाड़ में 75.56 प्रतिशत और शिव में 72.71 प्रतिशत मतदान हुआ. बांसवाड़ा के घाटोल में 77.67 प्रतिशत, उदयपुर के कोटड़ा में 76.87 प्रतिशत और तलवाड़ा में 76.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जोधपुर के उम्मेदनगर में 76.18 प्रतिशत, हटूंडी में 75.64 प्रतिशत और समराऊ में 74.30 प्रतिशत वोट पड़े. नागौर जिले के मूंडवा में 73.49 प्रतिशत और मेड़ता रोड-गोटन में 73.42 प्रतिशत मतदान हुआ.
देसूरी में सबसे कम मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पाली जिले की देसूरी पंचायत समिति में सबसे कम 49.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. जालोर के उम्मेदाबाद में 50.50 प्रतिशत, भीनमाल में 51.02 प्रतिशत और डूंगरपुर के आसपुर में 51.32 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं पाली के बाली में 51.75 प्रतिशत वोट पड़े. दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. अब मतगणना के बाद ही चुनाव परिणाम सामने आएंगे और यह तय होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने किसे अपने गांव की सरकार चुना है.
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पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दूसरे चरण के तहत बुधवार को बीकानेर जिले में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई. इस चरण में जिले की पांच पंचायत समितियों और जिला परिषद की 11 सीटों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिला निर्वाचन कार्यालय से शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बीकानेर जिले में कुल 66.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन पांचों पंचायत समिति क्षेत्रों के कुल 3,35,446 पंजीकृत मतदाताओं में से 2,23,502 मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेकर अपने वोट डाले.
बीठनोक में सबसे ज्यादा, बज्जू खालसा में सबसे कम वोटिंग: मतदान प्रतिशत के लिहाज से जिले की बीठनोक पंचायत समिति सबसे आगे रही, जहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया और यहां सर्वाधिक 73.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इसके विपरीत, बज्जू खालसा पंचायत समिति में मतदाताओं का रुझान कुछ धीमा रहा, जिसके चलते यहां सबसे कम 60.99 प्रतिशत ही वोट पड़े. जिले की अन्य पंचायत समितियों की बात करें तो बीकानेर पंचायत समिति में 68.70 प्रतिशत और कोलायत में 67.15 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, हदां पंचायत समिति में 63.85 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण: चुनाव के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को परखने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह स्वयं फील्ड में उतरे. उन्होंने बीकानेर जिले के बदरासर और गजनेर स्थित मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां की जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान अधिकारियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम (EVM) की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगामी मतगणना की तैयारियों को लेकर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए.
अजमेर में 65.81 प्रतिशत मतदान: अजमेर जिले में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिला परिषद के 18 वार्डों और 5 पंचायत समितियों के 98 सदस्यों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु के अनुसार, जिले के 5,10,056 मतदाताओं में से 3,35,656 (65.81%) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सुबह 10 बजे 13.82% से शुरू होकर शाम 6 बजे तक मतदान का ग्राफ बढ़कर 65.81% तक पहुंच गया.
राज्य निर्वाचन आयुक्त का दौरा: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह पंचायती राज आम चुनाव-2026 के चौथे चरण की तैयारियों का जायजा लेने दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे. उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. निर्वाचन आयुक्त ने संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा, सीमावर्ती गतिविधियों पर कड़ी नजर और ईवीएम सुरक्षा के निर्देश देते हुए मतदाताओं के लिए भयमुक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
अलवर में 68.69 फीसदी मतदान: अलवर जिले में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिला परिषद के 20 निर्वाचन क्षेत्रों और 5 पंचायत समितियों के 109 सदस्यों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के अनुसार, कुल 5,77,518 मतदाताओं में से 3,96,670 (68.69%) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिले में उमरैण पंचायत समिति 73.49% मतदान के साथ सबसे आगे रही, जबकि राजगढ़ में सबसे कम 61.50% वोटिंग दर्ज की गई.
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