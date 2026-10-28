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राजस्थान पंचायत चुनाव: दूसरे चरण में 64.32% मतदान, जयपुर में टूटा पहले चरण का रिकॉर्ड

राजस्थान पंचायत चुनाव ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव-2026 के दूसरे चरण में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया. पंचायत समिति क्षेत्रों में बुधवार शाम 6 बजे तक 64.32 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, जयपुर जिले में मतदान का आंकड़ा 68.69 प्रतिशत तक पहुंच गया. जयपुर में दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मुकाबले अधिक रहा. पहले चरण में जिले में 68.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में यह आंकड़ा 0.40 प्रतिशत अंक बढ़कर 68.69 प्रतिशत हो गया. जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. पूरे प्रदेश में बाड़मेर के बाटाडू में सर्वाधिक 78.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम पाली जिले की देसूरी पंचायत समिति में 49.11 प्रतिशत वोट पड़े.