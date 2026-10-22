Panchayat Election: कोटा में 64.15 फीसदी मतदान, दो गांव में बहिष्कार भी...जानिए अलवर का हाल
कोटा में 234 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में बंद. अलवर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न.
Published : October 22, 2026 at 8:14 PM IST
कोटा/अलवर: जिले में पंचायत राज के चुनाव के दौरान 64.15 फीसदी मतदान जिला परिषद के 19 वार्डों में हुआ है. इन वार्डों में 50 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई. जबकि शेष 6 वार्ड में बाद में मतदान होगा. वहीं, पंचायत समितियां की बात की जाए तो 234 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है.
पंचायत समिति के अनुसार सबसे ज्यादा वोटिंग लाडपुरा में 69.42 फीसदी हुई है. जबकि सबसे कम वोटिंग इटावा में 59.95 फीसदी हुई है. जबकि जिले में तीन गांव में मतदान का बहिष्कार भी पंचायत हेड क्वार्टर बदलने के चलते हुआ है, जहां पर एक में समझाइश से मामला सुलझ गया, लेकिन दो जगहों पर वोट नहीं डले हैं.
निर्वाचन विभाग के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिला परिषद के लिए 448947 वोटों में से शाम 6:00 बजे तक 277995 वोट डाले हैं, यानी 64.15 फीसदी मतदान हुआ है. जबकि पंचायत समिति लाडपुरा के लिए 79629 वोट में से 55276 डले हैं. यहां 69.42 प्रतिशत मतदान हुआ है. सांगोद पंचायत समिति में 129406 वॉटर में से 85848 में यानी 66.34 फीसदी ने मतदान किया है.
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सुल्तानपुर पंचायत समिति में 119085 वोटर में 74432 यानी 62.50 फीसदी मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं. इसी तरह से इटावा में 120827 मतदाताओं में से 72439 यानी 59.95 फीसदी ने वोट किया है. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया व कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर जिले में मतदान एरिया के दौरे पर रहे हैं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को कई जगह पर जाकर देखा है. एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं कोई विवाद, उपद्रव या अनहोनी घटना नहीं हुई है.
इटावा के तहसीलदार दीपक रॉय का कहना है कि भैरूपुरा व चकटोड़ी गांव में विरोध हुआ था, यह अलग-अलग पंचायत के बूथ हैं और इन बूथ पर दो-दो गांव जुड़े हुए हैं. ऐसे में एक-एक गांव के लोगों ने मतदान नहीं किया, लेकिन हम इसे बहिष्कार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वोट तो डले हैं. हां गांव के लोगों से समझाइश जरूर की थी, इनका भी पंचायत को लेकर ही इश्यू है.
भैरूपुरा गांव के लोगों ने वोट नहीं डाले. उनका कहना है कि जोरावरपुरा से हटाकर खेड़ली बेरीसाल में जोड़ दिया है, जबकि चकटोड़ी गांव डीपरी चंबल में था, जिसे सीनोता में जोड़ा गया है. कनवास के उपखंड अधिकारी बीएल मीणा का कहना है कि नालोदी में मतदान का बहिष्कार सुबह किया था. इन लोगों से समझाइश की गई. इसके बाद यह ग्रामीण तैयार हो गए थे. ग्रामीणों ने मतदान कर दिया. इनका भी मुद्दा ग्राम पंचायत के हेड क्वार्टर को लेकर है.
अलवर के रामगढ़ में सबसे ज्यादा 70.18 प्रतिशत और रैणी में सबसे कम मतदान : पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण में अलवर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. प्रथम चरण में जिले की छह पंचायत समितियों के 112 वार्डों और जिला परिषद के 19 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
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जिला परिषद सदस्य पद के लिए 65.75 प्रतिशत और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 66.49 प्रतिशत मतदान हुआ. पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान रामगढ़ और सबसे कम मतदान रैणी में दर्ज किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण में कठूमर, रैणी, गोविंदगढ़, खेड़ली-सौंखर, रामगढ़ और मुबारिकपुर पंचायत समितियों में मतदान हुआ. उन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
रामगढ़ में सर्वाधिक 70.18 प्रतिशत मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव में रामगढ़ में 70.18 प्रतिशत मतदान हुआ, जो कि जिले में सबसे ज्यादा है. वहीं, गोविंदगढ़ में 68.82 प्रतिशत, कठूमर में 67.14 प्रतिशत, खेड़ली-सौंखर में 65.73 प्रतिशत, मुबारिकपुर में 65.38 प्रतिशत और रैणी में 63.43 प्रतिशत मतदान हुआ.
उन्होंने बताया कि रैणी में मतदान प्रतिशत जिले में सबसे कम रहा. पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5,52,178 मतदाताओं में से 3,67,170 मतदाताओं ने वोट डाले. इस पद के लिए कुल मतदान प्रतिशत 66.49 दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए कुल 5,58,433 मतदाताओं में से 3,67,170 ने मताधिकार का प्रयोग किया. जिला परिषद सदस्यों के लिए 65.75 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले.