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Panchayat Election: कोटा में 64.15 फीसदी मतदान, दो गांव में बहिष्कार भी...जानिए अलवर का हाल

कोटा में 64.15 फीसदी मतदान ( ETV Bharat Kota )

कोटा/अलवर: जिले में पंचायत राज के चुनाव के दौरान 64.15 फीसदी मतदान जिला परिषद के 19 वार्डों में हुआ है. इन वार्डों में 50 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई. जबकि शेष 6 वार्ड में बाद में मतदान होगा. वहीं, पंचायत समितियां की बात की जाए तो 234 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है.

पंचायत समिति के अनुसार सबसे ज्यादा वोटिंग लाडपुरा में 69.42 फीसदी हुई है. जबकि सबसे कम वोटिंग इटावा में 59.95 फीसदी हुई है. जबकि जिले में तीन गांव में मतदान का बहिष्कार भी पंचायत हेड क्वार्टर बदलने के चलते हुआ है, जहां पर एक में समझाइश से मामला सुलझ गया, लेकिन दो जगहों पर वोट नहीं डले हैं.

मतदाता सहायता केंद्र पर व्यवस्थाओं को संभालती लड़कियां (ETV Bharat Kota) निर्वाचन विभाग के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिला परिषद के लिए 448947 वोटों में से शाम 6:00 बजे तक 277995 वोट डाले हैं, यानी 64.15 फीसदी मतदान हुआ है. जबकि पंचायत समिति लाडपुरा के लिए 79629 वोट में से 55276 डले हैं. यहां 69.42 प्रतिशत मतदान हुआ है. सांगोद पंचायत समिति में 129406 वॉटर में से 85848 में यानी 66.34 फीसदी ने मतदान किया है. पारंपरिक पहनावे व घूंघट में मतदान के लिए कतार में लगीं महिलाएं (ETV Bharat Kota) पढ़ें : Panchayat Election 2026 : महिलाओं की दिखी लंबी कतार, बुजुर्ग और युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर किया मतदान सुल्तानपुर पंचायत समिति में 119085 वोटर में 74432 यानी 62.50 फीसदी मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं. इसी तरह से इटावा में 120827 मतदाताओं में से 72439 यानी 59.95 फीसदी ने वोट किया है. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया व कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर जिले में मतदान एरिया के दौरे पर रहे हैं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को कई जगह पर जाकर देखा है. एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं कोई विवाद, उपद्रव या अनहोनी घटना नहीं हुई है. मतदान करने के बाद वोटर्स (ETV Bharat Kota) इटावा के तहसीलदार दीपक रॉय का कहना है कि भैरूपुरा व चकटोड़ी गांव में विरोध हुआ था, यह अलग-अलग पंचायत के बूथ हैं और इन बूथ पर दो-दो गांव जुड़े हुए हैं. ऐसे में एक-एक गांव के लोगों ने मतदान नहीं किया, लेकिन हम इसे बहिष्कार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वोट तो डले हैं. हां गांव के लोगों से समझाइश जरूर की थी, इनका भी पंचायत को लेकर ही इश्यू है.