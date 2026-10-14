Panchayat Election : झालावाड़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार पर जमकर बरसे जूली-डोटासरा
महंगाई, प्रदर्शन और एसआईआर विवाद...टीकाराम जूली और डोटासरा का भाजपा पर जुबानी हमला. यहां जानिए, किसने क्या कहा...
Published : October 14, 2026 at 3:59 PM IST
झालावाड़: जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को झालावाड़ जिले से चुनावी बिगुल फूंक दिया है. जिले के भवानी मंडी कस्बे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया. टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने सरकार में आने से पहले लोगों से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 50-55 वाला डीजल-पेट्रोल आज 125 रुपये प्रति लीटर से अधिक में बिक रहा है.
वहीं, 350 रुपये का सिलेंडर बाजार में 2 हजार में मिल रहा है. डॉलर-रुपया बराबर करने वाले लोगों ने डॉलर को 100 रुपए तक पहुंचा दिया है. हर खाते में 15 लाख का दावा करने वालों ने खाते में 15 हजार भी साफ करवा दिए. 100 दिन में काला धन लाने की बात बात करते थे, अब काला धन पहले से ज्यादा हो गया है. जो लोग गौ माता की बात करते थे आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से करोड़ों रुपए चंदा ले रही है.
उन्होंने कहा कि श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले भगवान के मंदिर में चोरी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि वह भगवान की उंगली पकड़कर उन्हें मंदिर में ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों को बीज-खाद नहीं मिल रहा. वहीं, समर्थन मूल्य पर फसल का दाम नहीं मिल पा रहा.
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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस राहुल गांधी की दादी व पिता देश की एकता-अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेिकन मोदी सरकार देश के युवाओं को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहती और ना उनकी बात सुनना चाहती है. हमारी बेटियों-बहनों के साथ गलत हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आोपियों को सरकार कोर्ट से बरी करवा देती है.
जंतर-मंतर पर हमारी बहन-बेटियों के साथ गलत हुआ. सरकार को शर्म आनी चाहिए. पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हुई है. बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने सभी कांग्रेस पदाधिकारी व व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे.