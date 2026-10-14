ETV Bharat / state

Panchayat Election : झालावाड़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार पर जमकर बरसे जूली-डोटासरा

झालावाड़ में कांग्रेस की बड़ी सभा... ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को झालावाड़ जिले से चुनावी बिगुल फूंक दिया है. जिले के भवानी मंडी कस्बे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया. टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने सरकार में आने से पहले लोगों से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 50-55 वाला डीजल-पेट्रोल आज 125 रुपये प्रति लीटर से अधिक में बिक रहा है.

वहीं, 350 रुपये का सिलेंडर बाजार में 2 हजार में मिल रहा है. डॉलर-रुपया बराबर करने वाले लोगों ने डॉलर को 100 रुपए तक पहुंचा दिया है. हर खाते में 15 लाख का दावा करने वालों ने खाते में 15 हजार भी साफ करवा दिए. 100 दिन में काला धन लाने की बात बात करते थे, अब काला धन पहले से ज्यादा हो गया है. जो लोग गौ माता की बात करते थे आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से करोड़ों रुपए चंदा ले रही है.