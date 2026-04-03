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पंचायत-निकाय चुनाव : भाजपा का मास्टर प्लान, 6 बड़े अभियानों के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत करने के तैयारी

भाजपा सामाजिक समीकरणों को साधने, संगठन को लगातार सक्रिय रखने और मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाए रखने पर जोर दे रही है. इसके लिए पार्टी अलग-अलग अभियानों के जरिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है. इन अभियानों का उद्देश्य सिर्फ चुनावी माहौल बनाना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार सक्रिय बनाए रखना भी है.

अभियानों से मजबूत की जा रही जमीनी पकड़ : प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कानूनी अड़चनों के चलते समय से आगे खिसकते नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इसे चुनौती के बजाय अवसर के रूप में लिया है. पार्टी स्पष्ट रूप से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और इसी वजह से उसने अपनी रणनीति को और ज्यादा सक्रिय बना दिया है.

शुरुआत 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस से होगी, जबकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशेष फोकस रहेगा. इसके अलावा महिला मोर्चा के 'एक बूथ नारी मजबूत' जैसे कार्यक्रम के बहाने महिलाओं में पकड़ मजबूत होगी. इसके साथ अन्य वैचारिक कार्यक्रमों और 'मन की बात' के माध्यम से भाजपा बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.

जयपुर: प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जहां एक ओर कानूनी लड़ाई और सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी है, वहीं भाजपा ने जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की है. पार्टी ने दिसंबर तक 6 बड़े अभियानों का रोडमैप बनाया है, जिनके जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय और वोटरों से सीधा संपर्क बढ़ाने की योजना है.

पार्टी का मानना है कि चुनाव भले ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन संगठन की सक्रियता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. यही कारण है कि बूथ स्तर तक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. भाजपा की रणनीति यह दर्शाती है कि वह लंबी चुनावी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, ताकि जब भी चुनाव हों, पार्टी पूरी मजबूती और संगठनात्मक ताकत के साथ मुकाबले में आगे रहे.

भाजपा करेगी प्रदेश स्तरीय 6 बड़े आयोजन :

6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस

14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती

अप्रैल से एक बूथ महिला मजबूत अभियान

23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पर आयोजन

25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजन

25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती

माह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आयोजन

6 बड़े अभियान होंगे : भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे छह प्रमुख कार्यक्रम चिन्हित किए हैं, जिन्हें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक सीधी पहुंच बनाना है. इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस से होगी. इसके बाद 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी.

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इस आयोजन के जरिए पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी. अप्रैल से एक बूथ महिला मजबूत अभियान प्रदेश भर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर काम होगा. इसके अलावा 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी बड़े आयोजन की योजना है, जिससे पार्टी अपने वैचारिक आधार को मजबूत करने का प्रयास करेगी.

रामलाल ने बताया कि साल के अंत में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती को भी भव्य रूप से मनाया जाएगा. इन आयोजनों के जरिए भाजपा न केवल अपने ऐतिहासिक और वैचारिक प्रतीकों को याद करेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी करेगी. इन पांच प्रमुख आयोजनों के अलावा छठा और निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात'. यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होता है और भाजपा इसे जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानती है. पार्टी इसे बूथ स्तर तक सुनने और चर्चा करने का अभियान बना रही है.