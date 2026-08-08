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OBC आरक्षण पर डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला, बोले- सड़क से सदन तक लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे

गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर RSS के इशारे पर OBC आरक्षण घटाने की साजिश का आरोप लगाया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 2:46 PM IST

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जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने OBC आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि RSS के आदेश पर राजस्थान में भाजपा सरकार साजिश करके OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कैंची चला रही है. डोटासरा ने कहा कि OBC आयोग की मनमानी सर्वे रिपोर्ट की आड़ में 21 प्रतिशत OBC आरक्षण की व्यवस्था को कम करना और कई क्षेत्रों में इसे महज 5 प्रतिशत तक सीमित करना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है.

डोटासरा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह फैसला प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक OBC आबादी के युवाओं और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ सीधा अन्याय है. सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग का हक छीनकर दूसरे वर्ग को देना नहीं हो सकता. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब OBC समाज की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है तो उसके आरक्षण में कटौती क्यों की जा रही है?

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राजस्थान में आरक्षण क्यों घटाया?: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने OBC आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिन आधारों और फॉर्मूले का हवाला दिया गया है, वहां OBC आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है. ऐसे में राजस्थान में OBC समाज का हक कम करने की कोशिश क्यों की जा रही है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है, जिसमें OBC समाज को मिलने वाले मौजूदा अधिकार ही सीमित हो जाएं.

SC-ST के अधिकार भी सुरक्षित रखने की मांग: डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 17 प्रतिशत है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर SC और ST वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा है, वह वर्तमान आबादी के अनुपात में पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों के तहत SC और ST वर्गों का हक भी पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय का मतलब किसी भी वर्ग के अधिकारों में कटौती करना नहीं है.सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

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आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: डोटासरा ने चेतावनी दी कि OBC आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगी. कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का युवा इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा. उन्होंने कहा, “OBC समाज के अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का युवा इस अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे.

आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करे: डोटासरा ने राज्य सरकार से आरक्षण व्यवस्था पर लगी कैप हटाने और आबादी के अनुपात में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है तो उसे किसी भी वर्ग के आरक्षण में कटौती करने के बजाय सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए. OBC समाज की आबादी और उसके सामाजिक-राजनीतिक योगदान को देखते हुए उसके अधिकारों को सीमित करने की बजाय आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

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