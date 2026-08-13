OBC आरक्षण लॉटरी पर सियासत गर्म, डोटासरा ने सरकार पर बोला तीखा हमला, बोले- आबादी 52% तो आरक्षण 13% क्यों?
ओबीसी आरक्षण कटौती और आयोग की रिपोर्ट लीक होने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
Published : August 13, 2026 at 8:23 PM IST
जयपुर: निकाय और पंचायत राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आरक्षण के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को 21 प्रतिशत से घटाकर कई जगह 13 से 14 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है.
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ओबीसी की आबादी का सर्वे किस आधार पर किया गया और आरक्षण तय करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए गए. डोटासरा ने गुरुवार शाम कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जातिगत जनगणना और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है. एससी, एसटी और ओबीसी की जितनी आबादी है, उसी अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार यदि जातिगत आंकड़े जुटाने से बचती है तो इसके पीछे सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.
वार्ड कम करने का आरोप: डोटासरा ने आरक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की 41 जिला परिषदों में कुल 1403 वार्ड हैं. इनमें ओबीसी के लिए 192 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. उनका कहना है कि यदि ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता तो करीब 294 वार्ड आरक्षित होने चाहिए थे. इस हिसाब से करीब 102 वार्ड कम कर दिए गए हैं. इसी तरह 457 पंचायत समितियों के 8245 वार्डों का उल्लेख करते हुए डोटासरा ने दावा किया कि यहां भी करीब 630 वार्ड ओबीसी से कम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण में यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर सवाल है.
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एससी-एसटी-ओबीसी को मिलाकर भी कई जिलों में 50% नहीं: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अलग-अलग जिलों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कई जगह एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर भी आरक्षण 50 प्रतिशत तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने अजमेर में करीब 39 प्रतिशत, बालोतरा में 45 प्रतिशत, ब्यावर में 33.3 प्रतिशत, चूरू में 46.7 प्रतिशत, डीडवाना-कुचामन में 44.8 प्रतिशत, झुंझुनू में 39 प्रतिशत, खैरथल-तिजारा में 36 प्रतिशत, कोटपूतली-बहरोड़ में 37 प्रतिशत, फलोदी में 39.1 प्रतिशत और सीकर में करीब 40.1 प्रतिशत आरक्षण होने का दावा किया. डोटासरा ने सवाल उठाया कि यदि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जा सकता है तो एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर कई जिलों में 40 प्रतिशत से भी कम आरक्षण क्यों दिया गया?
ब्यावर का उदाहरण देकर सरकार को घेरा: डोटासरा ने ब्यावर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ओबीसी की आबादी का आंकड़ा काफी अधिक बताया गया है, लेकिन आरक्षण उसी अनुपात में नहीं दिया गया. उन्होंने सवाल किया कि जब किसी वर्ग की आबादी अधिक है तो उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी क्यों की गई? उन्होंने आरक्षण के लिए अपनाए गए सर्वे और मापदंड पर भी सवाल उठाए. डोटासरा ने कहा कि ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन किस आधार पर किया गया, सरकार को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि केवल जन आधार जैसे आंकड़ों के आधार पर यह कैसे तय किया जा सकता है कि किसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में कितना बदलाव आया है.
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ओबीसी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में हो चर्चा: डोटासरा ने मांग की कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखी जाए. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर कम से कम एक दिन की चर्चा होनी चाहिए. सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए और सरकार को भी यह बताना चाहिए कि आरक्षण तय करने के लिए उसने कौन सा आधार अपनाया. उन्होंने कहा कि जब सरकार ने रिपोर्ट तैयार करने में इतना समय लिया है तो विधानसभा में चर्चा के लिए कुछ दिन और निकाले जा सकते हैं. डोटासरा ने आरोप लगाया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, बल्कि इसे लीक किए गए दस्तावेजों के जरिए सामने लाया गया है.
आरक्षण 13-14% में कैसे समेट दिया? डोटासरा ने दावा किया कि ओबीसी आयोग की ओर से प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 52 प्रतिशत बताए जाने की बात सामने आई थी. इसके बावजूद पंचायत राज चुनावों में ओबीसी आरक्षण को करीब 13-14 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सवाल विधानसभा में मजबूती से उठाएगी. डोटासरा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो एससी, एसटी और ओबीसी समाज आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर सकता है और सरकार को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
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17-18 अगस्त को कांग्रेस बनाएगी चुनावी रणनीति: पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने जिलों में कोऑर्डिनेटर भेजकर संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया है. गुरुवार को सभी जिलों के कोऑर्डिनेटरों से फीडबैक लिया गया. 17 और 18 अगस्त को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा जयपुर आएंगे. इस दौरान विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और जिलों के प्रभारियों के साथ बैठक होगी. बैठक में आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य अधिक से अधिक वोट हासिल कर नगर निकाय और पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करना है. डोटासरा ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हुए पेपर लीक मामलों और वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में सामने आए पेपर लीक मामलों की जांच कराई जानी चाहिए.
उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जैसी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार सत्ता में है और जिम्मेदारी भी उसकी बनती है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो निष्पक्ष जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए. डोटासरा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा और जवाबदेही का सवाल उठाया. उन्होंने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई और कथित तौर पर पेलेट गन तथा अन्य हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगने की बात कही. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संसद की कार्यवाही में पर्याप्त हिस्सा नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए.
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