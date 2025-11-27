ETV Bharat / state

ओबीसी आयोग का दावा - चुनाव में नहीं आएगी कोई अड़चन, जल्द मिलेगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व

आयोग अध्यक्ष भाटी ने गुरुवार को बीकानेर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की और लोगों से सुझाव लिए. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यों में निकाय और पंचायत राज के चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था. इस सिलसिले में बीकानेर के दौरे पर आए आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि आने वाले पंचायती राज और निकाय चुनावों में आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर आरक्षण मिलेगा.

बीकानेर: राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर आयोग अपनी रिपोर्ट निकाय व पंचायत चुनाव से पहले सौंप देगा. उन्होंने कहा कि आयोग की वजह से इन चुनावों में कोइ अड़चन नहीं आएगी.

पढ़ें: स्थानीय निकाय: दिसंबर 2025 में नहीं होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन, अब जनवरी 2026 में चुनाव कराने का दावा

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार दोनों की मंशा चुनाव करवाने की है. अब इस मामले में किसी भी तरह की कोई न्यायिक अड़चन नहीं है. चुनाव के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और आयोग सभी संभाग मुख्यालय पर लोगों से मुलाकात कर रहा है. चुनाव से पहले आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी, ताकि ओबीसी को राजनीतिक रूप से चुनाव में प्रतिनिधित्व के तौर पर लाभ मिले. आयोग की रिपोर्ट पर चुनौती होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन आयोग सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए मानदंड और दिशा-निर्देशों के आधार पर काम करेगा. जब सारी चीजें सही ढंग से की जाएंगी, तो कोर्ट में भी तथ्यों के आधार पर बात होगी, इसलिए आयोग उसी हिसाब से काम कर रहा है.

आयोग कर रहा सर्वे: उन्होंने कहा कि एससी और एसटी को संविधान में आरक्षण का अधिकार दिया गया है, जबकि ओबीसी आयोग बनाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वर्गीकरण में किसी का हक छीनकर नहीं, बल्कि उन्हें हक दिलाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरक्षण की भी एक तय सीमा है, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता. उसी दायरे में रहकर ओबीसी को उसका लाभ दिलाने का प्रयास होगा. आयोग अपने स्तर पर जनसुनवाई और संवाद कार्यक्रम कर रहा है. इसके अलावा एक सर्वे भी चल रहा है. उन्होंने कहा कि केवल जनसंख्या ही एक आधार नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे किया जा रहा है. प्रयास रहेगा कि जो लोग वंचित हैं और जिन्हें मुख्य धारा में लाना है, उनके लिए कानून के दायरे में रहते हुए रिपोर्ट तैयार हो.

जनसुनवाई में किया संवाद: इससे पहले बीकानेर के जिला परिषद सभागार में आयोग के अध्यक्ष भाटी और अन्य सदस्यों ने संभाग से आए लोगों के साथ संवाद किया और उनकी बातें सुनीं. इस दौरान विधायक अंशुमान सिंह भाटी, विधायक ताराचंद सारस्वत सहित विभिन्न पार्टियों और सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे.