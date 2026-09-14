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राजस्थान निकाय नतीजों के बाद BJP में जश्न, सीएम भजनलाल बोले- सरकार के काम पर लगी जनता की मुहर

मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार के ढाई साल के काम और संगठन की जनता के बीच सक्रियता पर मुहर बताया. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ के संकल्प को स्वीकार किया है. मुख्यमंत्री ने खास तौर पर युवाओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताने का दावा किया और कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा की विकास नीति को समर्थन दिया है.

जयपुर: राजस्थान के निकाय चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी गई.

ढाई साल के काम पर जनता ने लगाई मुहर: भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई साल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है. सीएम के मुताबिक भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जनता के सुख-दुख में शामिल होकर जनसंपर्क का मॉडल मजबूत किया, जिसका चुनाव में फायदा मिला. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए संकल्पों में से 78 प्रतिशत संकल्प पूरे किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव में जनता के सामने रखे गए 'नगरीय विकास संकल्प पत्र' को भी सरकार पूरा करेगी. भाजपा ने चुनाव से पहले इसे 309 नगरीय निकायों के विकास का रोडमैप बताया था.

बीजेपी ऑफिस में सीएम का स्वागत (ETV Bharat Jaipur)

वन स्टेट-वन इलेक्शन को भी जनसमर्थन का दावा: मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव परिणामों को 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के राजनीतिक मॉडल से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि जनता ने यह स्वीकार किया है कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी धन और समय खर्च होता है और आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं. भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वन स्टेट-वन इलेक्शन के खिलाफ थी, जबकि भाजपा ने प्रदेश के विकास और संसाधनों की बचत के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया. अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार का फोकस लगातार विकास कार्यों पर रहेगा.

जयपुर के BJP मुख्यालय में हुई आतिशबाजी (ETV Bharat Jaipur)

अब पंचायत चुनाव पर भाजपा की नजर: निकाय चुनाव के नतीजों से उत्साहित मुख्यमंत्री ने आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि जिस मॉडल को लेकर भाजपा जनता के बीच गई है, उसी आधार पर आने वाले समय में पंचायतों में भी पार्टी को इससे ज्यादा बहुमत मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है, निकाय के बाद पंचायत चुनाव में भी जनता का जनादेश हमारे साथ है.

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