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निकाय चुनाव रिजल्ट: 14 विधायकों के क्षेत्रों में हारी कांग्रेस, पायलट-डोटासरा समेत इन नेताओं ने बचाए अपने गढ़

जयपुर: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के सोमवार को जारी हुए परिणामों ने विपक्षी दल कांग्रेस में हलचल मचा दी है. दरअसल, ढाई साल बाद सत्ता में आने का दावा कर रही कांग्रेस को अपने ही दिग्गजों के निर्वाचन क्षेत्रों में करारा झटका लगा है. चुनाव नतीजों के मुताबिक, कांग्रेस के केवल 9 विधायक और एक सांसद ही अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के निकायों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसके विपरीत, कांग्रेस के 14 विधायकों और एक सांसद के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले निकायों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

वहीं, 14 अन्य विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस फंसी हुई स्थिति में है. यहां कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए या तो जोड़-तोड़ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर निर्दलीय चुनाव जीते पार्षदों की मनुहार करनी पड़ेगी. इधर, अपने ही दिग्गज विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस की हार को लेकर अब सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं. चर्चा इस बात की है कि आखिर पार्टी के दिग्गज विधायकों के क्षेत्रों में ही कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, जिसके पीछे कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मतदाताओं की नाराजगी भी एक बड़ा कारण है.

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डोटासरा-पायलट ने बचाया गढ़: निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्रों के निकायों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और उनके गृह जिले सीकर की नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है. वहीं, सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और वहां भी कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है.

गहलोत-जूली के क्षेत्र में पेंच फंसा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गृह जिलों के निकायों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. जोधपुर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस को बराबर सीटें मिली हैं, इसलिए वहां जोड़-तोड़ के सहारे ही कांग्रेस बोर्ड बना सकती है. ऐसी ही स्थिति अलवर नगर परिषद में भी है, जहां भाजपा को 28 और कांग्रेस को 23 सीटें मिली हैं, जबकि 13 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आए हैं. ऐसे में यहां भी भाजपा और कांग्रेस की पूरी कोशिश निर्दलीयों के जोड़-तोड़ के सहारे बोर्ड बनाने की है. इस स्थिति में यहां राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच प्रतिस्पर्धा है कि कौन बोर्ड बनाने में सफल हो पाता है.

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दो पूर्व मंत्रियों ने बचाई लाज, तीन के क्षेत्रों में हार: कांग्रेस के कई पूर्व दिग्गज नेताओं की बात करें तो केवल विश्वेंद्र सिंह और परसादी लाल मीणा ही अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं. मीणा के निर्वाचन क्षेत्र लालसोट और विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र डीग में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिससे वहां पार्टी का बोर्ड बनना तय है. इसके अलावा, पूर्व मंत्री जाहिदा खान के निर्वाचन क्षेत्र कामां, उदयलाल आंजना के क्षेत्र निंबाहेड़ा और रमेश मीणा के क्षेत्र सपोटरा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, कांग्रेस सांसदों की बात की जाए तो बृजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे. बृजेंद्र ओला के निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू और मुरारी लाल मीणा के निर्वाचन क्षेत्र दौसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. वहीं, राहुल कस्वां के निर्वाचन क्षेत्र चूरू में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है.

दो विधायकों के क्षेत्रों में निर्दलीय किंगमेकर: इसके साथ ही दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस के दो विधायकों के क्षेत्रों में निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं. कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया के निर्वाचन क्षेत्र संगरिया नगरपालिका के 35 वार्डों में से भाजपा को 2 और कांग्रेस को केवल 8 सीटें ही मिली हैं, जबकि यहां 25 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं. इसी तरह, अनीता जाटव के निर्वाचन क्षेत्र हिंडौन सिटी की हिंडौन नगर परिषद के 60 वार्डों में से भाजपा को 12 और कांग्रेस को 9 वार्डों में जीत मिली है, जबकि 39 निर्दलीय पार्षद चुनकर आए हैं. ऐसे में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय ही किंगमेकर की भूमिका में हैं. संभवतः दोनों ही जगहों पर निर्दलीय ही अपना बोर्ड बना लेंगे.