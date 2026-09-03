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राजस्थान निकाय चुनाव: असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में हनुमान बेनीवाल के साथ करेंगे जनसभा

सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव में भले ही अभी तक भाजपा-कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने चुनावी कमान नहीं संभाली हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों के नेता अब निकाय चुनाव में उतरने जा रहे हैं. AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की निकाय चुनाव में एंट्री होने जा रही है. असदुद्दीन ओवैसी हवामहल विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित वार्ड 146 से एआईएमआईएम के प्रत्याशी लुकमान के समर्थन में जनसभा करेंगे. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने बताया कि भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के 90 फीट चौराहे पर 6 सितंबर को शाम 7 बजे ओवैसी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और मतदाताओं से मत तथा समर्थन की अपील करेंगे. दिलचस्प यह है कि इस जनसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी ओवैसी के साथ संयुक्त जनसभा करेंगे. इसे भी पढ़ें- कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने सांसद ओवैसी को दी सलाह, कहा- पहले अपने घर को मजबूत करें हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे: जमील खान का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का दौरा तय हो गया है. पार्टी ने उनके दौरे को देखते हुए जनसभा की तैयारियां तेज कर दी हैं. जमील खान ने बताया कि ओवैसी के साथ हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे. विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करके मत और समर्थन की अपील करते हुए नजर आएंगे.