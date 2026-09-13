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राजस्थान निकाय चुनाव: स्थानीय और विकास के मुद्दे छूटे पीछे, UGC और महंगाई जैसे मुद्दे रहे हावी

मुख्यमंत्री ने डिस्टर्ब एरिया बिल का मामला उठाया: प्रचार में इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पीछे नहीं रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई जिलों में रोड शो किए और जमकर प्रचार किया. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने मुख्यमंत्री के प्रचार पर सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे हैं. इसी से पता चलता है कि भाजपा की स्थिति निकाय चुनाव में बदतर हो चुकी है.

यूजीसी पर कई जगह झेलना पड़ा विरोध: वहीं, नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगह भाजपा नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भी 'यूजीसी रोलबैक' के नारों के साथ जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा. पाली में जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विरोध का सामना करना पड़ा, तो वहीं जयपुर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के सामने भी 'यूजीसी रोलबैक' के नारे लगाए गए और उनका विरोध किया गया. प्रदेश में कई जगह तो यूजीसी के विरोध में मतदान के बहिष्कार वाले पोस्टर भी लगाए गए थे.

विपक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों को हवा दी: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा के अनुसार 309 नगरीय निकायों में प्रचार के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा हवा दी. यूजीसी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और राम मंदिर चोरी जैसे मुद्दों के साथ-साथ प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को खूब घेरा गया और जनता का भी इस पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिला. वहीं दूसरी ओर, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय के कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दे उछाले गए.

जयपुर: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब 14 सितंबर को प्रत्याशियों के साथ-साथ आम जनता को भी चुनाव परिणामों का इंतजार है. निकाय चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में जमकर जोर-आजमाइश की है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे पीछे छूट गए, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों को चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर भुनाया. दिलचस्प बात यह है कि इस बार प्रत्याशियों के साथ-साथ आमजन के बीच भी सड़क, पानी, बिजली और सफाई के मुद्दे ज्यादा चर्चा में नहीं रहे. इसकी बजाय यूजीसी, खाद्य पदार्थों की महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मामले प्रत्याशियों के भाषणों में खूब सुनने को मिले.

राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा ने कहा कि दिलचस्प बात यह भी है कि जयपुर में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय मुद्दों पर बात करने की बजाय 'डिस्टर्ब एरिया बिल' का मामला उठाया था और कहा था कि जो भी लोगों को परेशान करेगा या पलायन कराएगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, इसीलिए हम डिस्टर्ब एरिया कानून लेकर आए हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री के इस बयान को कांग्रेस नेताओं ने ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ा था.

यूजीसी के विरोध को अपने फायदे में मान रही है कांग्रेस: यूजीसी के मुद्दे को कांग्रेस अपने फायदे में मानकर चल रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि निकाय चुनाव में निश्चित रूप से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा. कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यूजीसी को लेकर प्रदेश के सामान्य वर्ग में काफी रोष है और कई जगह नाराजगी भी सामने आई है. लगातार इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग में से किसी ने भी यूजीसी की मांग नहीं की थी, लेकिन सरकार जबरन लोगों पर इसे थोपकर उन्हें आपस में जाति के नाम पर लड़ाना चाहती है. भाजपा के किसी भी नेता या मंत्री ने यूजीसी के मुद्दे पर इसका विरोध नहीं किया. इसलिए जनता में इसे लेकर नाराजगी है और सामान्य वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है.

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स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी नहीं रहे: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं. सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी और बढ़ती महंगाई का रहा है, जिसे लेकर आम लोगों में काफी नाराजगी है. यूजीसी से भाजपा के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जैसे सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है. हालांकि, कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिला है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे निकाय चुनाव में हावी रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसी उम्मीद है कि अब आगे पंचायत चुनाव में भी यही मुद्दे हावी रह सकते हैं.

जनता ने हमारे काम पर वोट दिया है: वहीं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि ऐसा नहीं है, स्थानीय मुद्दों पर भी जनता ने हमारा साथ दिया है. सरकार ने जो ढाई साल के शासन में काम किए हैं, चाहे वह यमुना जल समझौता हो, युवाओं की नौकरियों का मामला हो, किसानों की कर्ज माफी हो या सुशासन का मुद्दा, जनता ने हमें हर मोर्चे पर वोट किया है. हमारे पास जो फीडबैक है, उसके मुताबिक पूरे राजस्थान में निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी बढ़त मिल रही है और कल चुनाव परिणामों में भी वह साफ दिखाई देगी.

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