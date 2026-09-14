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Jodhpur Nagar Nigam : केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जिसे व्यक्तिगत सीट बताया, वहीं हारे...गहलोत भी पौत्र की सीट नहीं बचा पाए

वार्ड 7 से कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद गिरधारी सिंह ( ETV Bharat Jodhpur )