Jodhpur Nagar Nigam : केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जिसे व्यक्तिगत सीट बताया, वहीं हारे...गहलोत भी पौत्र की सीट नहीं बचा पाए
जोधपुर नगर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर. शेखावत-गहलोत की कोशिशों को लगा झटका. समझिए पूरा समीकरण...
Published : September 14, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 5:43 PM IST
जोधपुर: राजस्थान में नगर निगम चुनाव के परिणाम काफी रोचक रहे हैं. कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं ने जिन प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया, उनको हार का सामना करना पड़ा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वार्ड संख्या 7 के प्रत्याशी रविंद्र सिंह के चुनाव को व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए महत्वपूर्ण बताया था. कार्यकताओं और क्षेत्र की जनता से रविंद्र सिंह जीत को टॉप तीन में लाने का आह्वान किया था, लेकिन रविंद्र सिंह को कांग्रेस के गिरधारी सिंह से 729 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा. गहलोत ने इस जीत के लिए गिरधारी सिंह को फोन कर बधाई दी और कहा कि आपकी जीत की सब जगह चर्चा है.
इसी तरह से शेखावत के करीबी भाजपा के पूर्व उपमहापौर और पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा को वार्ड 40 से कांग्रेस के नरेश जोशी ने शिकस्त मिली है. इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिन जोधपुर में रहे. इस दौरान उन्होंने वार्ड संख्या 98 से प्रत्याशी उनके भांजे जसवंत सिंह के पुत्र प्रशांत कछवाह के लिए डोर टू डोर प्रचार किया था, लेकिन हार से नहीं बचा पाए. यहां संघ पृष्ठभूमि के भाजपा के विजय सिंह पवार ने प्रशांत को 1016 मतों से पराजित किया.
UGC विवाद का दिखा प्रभाव : जोधपुर का वार्ड संख्या 7 जो राजपूत बाहुल्य है, सामान्यतः भाजपा के प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार राजपूत समुदाय ने यूजीसी के चलते भाजपा से किनारा कर लिया. चुनाव का परिणाम आने के बाद यहां के निवासी प्रहलाद सिंह ने बताया कि हमने जानबूझकर कांग्रेस को जिताया है.
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शेखावत और सरकार को पता चलना चाहिए कि सवर्णों की उपेक्षा नहीं कर सकते. इसी तरह से राजेंद्र सिंह चंपावत ने कहा कि शेखावत गली-गली घूमे थे, हमने उनको 'रोल बैक' कर दिया. रविंद्र सिंह के कार्यालय उद्घाटन पर शेखावत ने इसे व्यक्तिगत चुनाव बताया था, तब से सभी की निगाहें इस वार्ड के परिणाम पर टिकी थीं.
कांग्रेस से महापौर के दावेदार हारे, भाजपा के जीते : कांग्रेस पार्टी के महापौर पद के लिए दो बड़े दावेदारों को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. कुंती देवड़ा को निकिता ने चुनाव हार दिया. वहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा को भाजपा के पूर्व मंत्री मेघराज लोहिया ने मात दी है. भाजपा से लोहिया महापौर के दावेदार हैं. इसके अलावा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रश्नचंद मेहता भी चुनाव जीत गए हैं.
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यह है विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जोशी सबसे आगे : जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में चार विधानसभा क्षेत्र लगते हैं. इनमें लूणी विधानसभा क्षेत्र में 8 वार्ड आते हैं. इनमें एक सीट पर परिणाम रोका गया है, जबकि सात में से सिर्फ एक सीट भाजपा जीती है. जबकि शहर विधायक अतुल भंसाली के क्षेत्र के 26 वार्डों में से 11 सीटें भाजपा को मिली हैं. सरदारपुरा के 28 वार्डों में 12 सीटें भाजपा को मिली हैं. सर्वाधिक सफलता सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के क्षेत्र के 38 वार्डों में से 20 जीत कर मिली है.