ETV Bharat / state

Rajasthan Nikay Chunav Results : जयपुर नगर निगम के नतीजों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

वार्ड 52 के नतीजे को लेकर भी शिकायत : सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 52 के परिणाम को लेकर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी शिकायत रखी. भारद्वाज के अनुसार, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रत्याशी के साथ गलत व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा. पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जयपुर नगर निगम में कांग्रेस लगातार मुकाबले में बनी हुई है और इसके चलते सरकारी अधिकारी सरकार तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव में काम कर रहे हैं. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की.

खाचरियावास ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने जयपुर कलेक्टर संदेश नायक से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिस्टम और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है. खाचरियावास ने कहा कि अगर इसी तरह की स्थिति जारी रही तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी.

वार्ड 101 के परिणाम पर प्रताप सिंह खाचरियावास की आपत्ति : प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप है कि वार्ड नंबर 101 से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेश शर्मा को पहले विजयी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दूसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया. उन्होंने इसे सिस्टम के गलत इस्तेमाल और धांधली का आरोप लगाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

जयपुर: राजस्थान में जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के बीच कुछ वार्डों के परिणामों को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है. कांग्रेस नेताओं ने वार्ड नंबर 101 और वार्ड नंबर 52 के नतीजों को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और जयपुर कलेक्टर संदेश नायक से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई.सोमवार दोपहर 12 बजे तक सामने आए परिणामों के अनुसार जयपुर नगर निगम में 34 भाजपा, 19 कांग्रेस और 5 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित किए जा चुके थे. इसी बीच वार्ड नंबर 101 के परिणाम को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गंभीर आपत्ति जताई.

रफीक खान बोले- नतीजों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी : जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रभारी और कांग्रेस नेता रफीक खान ने कहा कि कांग्रेस नतीजों में पीछे नहीं है और लगातार भाजपा को चुनौती दे रही है. उन्होंने कहा कि अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है. ऐसे में अंतिम परिणाम को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. रफीक खान के मुताबिक, कांग्रेस के लिए अभी कई सीटों पर मुकाबला बाकी है और अंतिम तस्वीर मतगणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

अमीन कागजी ने भी उठाए वार्ड 101 के परिणाम पर सवाल : किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने भी वार्ड नंबर 101 के परिणाम को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही ऊपर से आए दबाव के चलते नतीजे में बदलाव किया गया.

अमीन कागजी ने कहा कि प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को भी रिकॉर्डिंग करने का अधिकार है, लेकिन अधिकारियों की ओर से उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा. उन्होंने निर्वाचन विभाग पर प्रशासनिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया. कागजी ने कहा कि जयपुर के कांग्रेस नेता कलेक्टर से इसी मुद्दे को लेकर मिले हैं और स्पष्ट किया है कि वे किसी भी तरह की गलत प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे.

मतगणना स्थल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता : नगर निगम चुनाव के परिणामों के बीच आदर्श नगर से विधायक और निकाय चुनाव प्रभारी रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भवानी निकेतन स्थित मतगणना स्थल पहुंचे. तीनों नेताओं ने जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से किए जा रहे उत्सव और जीत के दावों को खारिज किया.

पढ़ें : निकाय चुनाव 2026 परिणाम: पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में हारी भाजपा, कांग्रेस का परचम

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अभी बड़ी संख्या में सीटों के परिणाम आना बाकी हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अंतिम परिणामों में भाजपा के दावों को गलत साबित करने में सफल होगी. वहीं, अमीन कागजी ने भाजपा पर नतीजों को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अभी मुकाबला कड़ा है और सभी को अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए.

सिविल लाइंस में 8 में से 6 परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने का दावा : प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के परिणामों को लेकर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में अब तक सामने आए आठ परिणामों में से छह कांग्रेस के पक्ष में आए हैं. कांग्रेस नेताओं के आरोपों और आपत्तियों के बीच जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है. फिलहाल, कांग्रेस ने कुछ वार्डों के परिणामों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए निर्वाचन अधिकारियों से निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है. अंतिम तस्वीर सभी वार्डों के परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगी.