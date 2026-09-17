Special : 309 निकायों में से 86 में स्पष्ट बहुमत, बीजेपी बोली- जनादेश की बड़ी जीत, समझिए पूरा गणित...
निकाय चुनाव के परिणामों को बीजेपी ने भजनलाल सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया है. जसवंत सिंह की रिपोर्ट...
Published : September 17, 2026 at 2:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान के 309 नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने इसे जनादेश की बड़ी जीत बताया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक, पार्टी नेतृत्व ने परिणामों को सरकार के ढाई साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पिछले निकाय चुनावों की तुलना में भाजपा के प्रदर्शन में ढाई से तीन गुना तक सुधार का दावा किया है.
वहीं, जब नतीजों को कितने निकायों में भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला, के पैमाने पर देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 309 नगर निकायों में 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं. इनमें से भाजपा को करीब 86 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है, यानी 309 में से करीब एक चौथाई से कुछ अधिक निकाय ऐसे हैं, जहां पार्टी अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में है. वहीं, बड़ी संख्या में निकाय ऐसे हैं, जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय या अन्य पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. अब भाजपा कमजोर आंकड़ों को निर्दलीयों के सहयोग से सुधारने की जुगत में जुटी है.
निगमों में तस्वीर चार जगह साफ बहुमत : नगरीय निकाय में सबसे पहले बात नगर निगमों की करें तो भाजपा के लिए उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और कोटा में स्थिति स्पष्ट बहुमत वाली है. उदयपुर में भाजपा ने 80 में से 53, भीलवाड़ा में 70 में से 45, जयपुर में 150 में से 78 और कोटा में 100 में से 55 वार्ड जीते हैं. इन चारों जगह पार्टी बहुमत के आंकड़े सेआगे है, यानी आंकड़े यह बता रहे हैं कि 10 नगर निगमों का गणित भाजपा के लिए पूरी तरह एकतरफा नहीं है.
पढ़ें : Nikay Chunav 2026 : राजस्थान में 305 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 872 उम्मीदवारों ने भरे 989 नामांकन, 21 सितंबर को मतदान
भाजपा को चार निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है. जोधपुर और भरतपुर में बहुमत नही है, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर है. ऐसे में निर्दलीयों पार्षदों के समर्थन से बोर्ड बना सकती है. दूसरी ओर बीकानेर में कांग्रेस के पास स्प्ष्ट बहुमत है. पाली अजमेर और अलवर में सबसे बड़े दल के तौर पर है, निर्दलीयों के सहयोग से बोर्ड बना सकती है. ऐसे में निर्दलीयों के समर्थन से संभावित आंकड़ा देखे तो 10 नगर निगम में से 7 में भाजपा और 3 में कांग्रेस अपना बोर्ड बना सकती है.
नगर परिषदों में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन : नगर परिषदों में भाजपा का अपेक्षाकृत आंकड़ा नहीं है. हालांकि, ज्यादा जगह स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. आपके 47 नगर परिषद में से 12 नगर परिषदों में भाजपा अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में है. इनमें पुष्कर में 25 में से 19 वार्ड भाजपा के पास हैं. बालोतरा में 55 में से 29, बांसवाड़ा में 60 में से 34, बाड़मेर में 55 में से 29, चित्तौड़गढ़ में 60 में से 33, निम्बाहेड़ा में 45 में से 27, डूंगरपुर में 40 में से 24, सुजानगढ़ में 60 में से 31, चौमूं में 45 में से 30, जैसलमेर में 45 में से 25, राजसमंद में 45 में से 27 और सवाई माधोपुर में 60 में से 33 वार्ड भाजपा के खाते में गए हैं. इसके अलावा करीब डेढ़ दर्जन ऐसी नगर परिषदें हैं जहां बीजेपी स्पष्ट तो नहीं, लेकिन बहुत के करीब है. यहां पर निर्दलीयों के सहयोग से बीजेपी अपना बोर्ड बना कर संख्या बढ़ा सकती है.
252 नगर पालिकाओं में करीब 70 जगह बहुमत : नगर पालिकाएं संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा हैं. प्रदेश में कुल 252 नगर पालिकाएं हैं. इनमें भाजपा को करीब 70 नगर पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत मिलने का आंकड़ा सामने आया है. इसका अर्थ यह है कि एक चौथाई से ज्यादा पर भाजपा पीछे रह गई. हालांकि, कई जगह भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसे केवल कुछ निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बोर्ड बनाने का रास्ता मिल सकता है. वहीं, कुछ निकायों में कांग्रेस या निर्दलीय सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. निकाय चुनाव में पार्षदों की संख्या और बोर्ड गठन दो अलग-अलग राजनीतिक चरण हैं.
पढ़ें : बारां में AAP पार्टी बहुमत में, भाजपा-कांग्रेस ने भी भरे पर्चे, झालावाड़ में 8 निकायों में अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल
चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा सीटें जीतना एक बात है, जबकि अध्यक्ष या सभापति बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाना दूसरी. यही वजह है कि भाजपा अब उन निकायों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, जहां पार्टी बहुमत के आसपास है. पार्टी संगठन की ओर से स्थानीय विधायकों, विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों और निकाय प्रभारियों को बोर्ड गठन की जिम्मेदारी दी जा रही है. जहां भाजपा को 50 प्रतिशत से ज्यादा वार्ड मिले हैं, वहां अध्यक्ष या सभापति के चुनाव को लेकर तस्वीर अपेक्षाकृत साफ है, लेकिन जहां पार्टी बहुमत से एक, दो, तीन या कुछ सीट दूर है, वहां निर्दलीय पार्षदों का समर्थन निर्णायक हो सकता है.
पिछली बार से ढाई से तीन गुना बेहतर का दावा : स्पष्ट बहुमत वाले निकाय नहीं हैं, बल्कि भाजपा के कुल वार्ड प्रदर्शन और विभिन्न निकायों में पार्टी की बढ़त भी है. आयोग के अनुसार 10,235 वार्डों में भाजपा ने 4,179 वार्ड जीते, कांग्रेस को 3,613 और निर्दलीयों को 2,273 वार्ड मिले. यह आंकड़ा भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी की स्थिति दिखाता है, लेकिन इसे 309 निकायों में स्पष्ट बहुमत के बराबर नहीं माना जा सकता. यानी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन निर्दलीयों का आंकड़ा भी इतना बड़ा है कि कई बोर्डों में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिणामों को पार्टी के लिए बड़ा जनादेश बताया है. उन्होंने कहा कि पिछले निकाय चुनाव की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन ढाई से तीन गुना तक बेहतर हुआ है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जहां पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहां संगठन समीक्षा करेगा.
भाजपा के लिए असली परीक्षा अब अध्यक्षीय चुनाव : राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने कहते हैं कि निकाय चुनाव का राजनीतिक परिणाम अब अध्यक्ष, सभापति, महापौर और उपाध्यक्ष के चुनाव में परखा जाएगा. जिन 86 निकायों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां पार्टी के सामने अपने बोर्ड को सुरक्षित तरीके से स्थापित करने की चुनौती है, लेकिन बाकी निकायों में निर्दलीयों और अन्य दलों के पार्षदों से बातचीत महत्वपूर्ण होगी.
पढ़ें : Nikay Chunav Results : किसके इलाके में खिला कमल और कहां बिगड़ा गणित ? जानिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड...
उन्होंने कहा कि भाजपा के अनुसार जनता ने सरकार के ढाई साल के काम पर भरोसा जताया है और पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में कई गुना बेहतर हुआ है. आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि भाजपा 10,235 घोषित वार्डों में 4,179 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 309 निकायों में करीब 86 पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, लेकिन यही आंकड़े यह भी बताते हैं कि 223 से ज्यादा निकायों में बोर्ड गठन का गणित केवल भाजपा के अपने बहुमत से तय नहीं होगा.
इसलिए चुनावी जीत का अगला अध्याय केवल कितने वार्ड जीते से नहीं, बल्कि कितने बोर्ड अपने दम पर बने और कितने बोर्ड सहयोगियों के सहारे बने से तय होगा. यही वजह है कि अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाह अध्यक्ष चुनाव पर है. उन्होंने कहा कि भाजपा जहां सबसे बड़े दल होने का फायदा उठाकर अधिक से अधिक बोर्ड अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की रणनीति भी इन समीकरणों को प्रभावित करेगी.