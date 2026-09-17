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Special : 309 निकायों में से 86 में स्पष्ट बहुमत, बीजेपी बोली- जनादेश की बड़ी जीत, समझिए पूरा गणित...

जयपुर: राजस्थान के 309 नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने इसे जनादेश की बड़ी जीत बताया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक, पार्टी नेतृत्व ने परिणामों को सरकार के ढाई साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पिछले निकाय चुनावों की तुलना में भाजपा के प्रदर्शन में ढाई से तीन गुना तक सुधार का दावा किया है.

वहीं, जब नतीजों को कितने निकायों में भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला, के पैमाने पर देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 309 नगर निकायों में 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं. इनमें से भाजपा को करीब 86 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है, यानी 309 में से करीब एक चौथाई से कुछ अधिक निकाय ऐसे हैं, जहां पार्टी अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में है. वहीं, बड़ी संख्या में निकाय ऐसे हैं, जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय या अन्य पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. अब भाजपा कमजोर आंकड़ों को निर्दलीयों के सहयोग से सुधारने की जुगत में जुटी है.

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निगमों में तस्वीर चार जगह साफ बहुमत : नगरीय निकाय में सबसे पहले बात नगर निगमों की करें तो भाजपा के लिए उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और कोटा में स्थिति स्पष्ट बहुमत वाली है. उदयपुर में भाजपा ने 80 में से 53, भीलवाड़ा में 70 में से 45, जयपुर में 150 में से 78 और कोटा में 100 में से 55 वार्ड जीते हैं. इन चारों जगह पार्टी बहुमत के आंकड़े सेआगे है, यानी आंकड़े यह बता रहे हैं कि 10 नगर निगमों का गणित भाजपा के लिए पूरी तरह एकतरफा नहीं है.

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भाजपा को चार निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है. जोधपुर और भरतपुर में बहुमत नही है, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर है. ऐसे में निर्दलीयों पार्षदों के समर्थन से बोर्ड बना सकती है. दूसरी ओर बीकानेर में कांग्रेस के पास स्प्ष्ट बहुमत है. पाली अजमेर और अलवर में सबसे बड़े दल के तौर पर है, निर्दलीयों के सहयोग से बोर्ड बना सकती है. ऐसे में निर्दलीयों के समर्थन से संभावित आंकड़ा देखे तो 10 नगर निगम में से 7 में भाजपा और 3 में कांग्रेस अपना बोर्ड बना सकती है.

नगर परिषदों में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन : नगर परिषदों में भाजपा का अपेक्षाकृत आंकड़ा नहीं है. हालांकि, ज्यादा जगह स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. आपके 47 नगर परिषद में से 12 नगर परिषदों में भाजपा अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में है. इनमें पुष्कर में 25 में से 19 वार्ड भाजपा के पास हैं. बालोतरा में 55 में से 29, बांसवाड़ा में 60 में से 34, बाड़मेर में 55 में से 29, चित्तौड़गढ़ में 60 में से 33, निम्बाहेड़ा में 45 में से 27, डूंगरपुर में 40 में से 24, सुजानगढ़ में 60 में से 31, चौमूं में 45 में से 30, जैसलमेर में 45 में से 25, राजसमंद में 45 में से 27 और सवाई माधोपुर में 60 में से 33 वार्ड भाजपा के खाते में गए हैं. इसके अलावा करीब डेढ़ दर्जन ऐसी नगर परिषदें हैं जहां बीजेपी स्पष्ट तो नहीं, लेकिन बहुत के करीब है. यहां पर निर्दलीयों के सहयोग से बीजेपी अपना बोर्ड बना कर संख्या बढ़ा सकती है.

252 नगर पालिकाओं में करीब 70 जगह बहुमत : नगर पालिकाएं संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा हैं. प्रदेश में कुल 252 नगर पालिकाएं हैं. इनमें भाजपा को करीब 70 नगर पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत मिलने का आंकड़ा सामने आया है. इसका अर्थ यह है कि एक चौथाई से ज्यादा पर भाजपा पीछे रह गई. हालांकि, कई जगह भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसे केवल कुछ निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बोर्ड बनाने का रास्ता मिल सकता है. वहीं, कुछ निकायों में कांग्रेस या निर्दलीय सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. निकाय चुनाव में पार्षदों की संख्या और बोर्ड गठन दो अलग-अलग राजनीतिक चरण हैं.