ETV Bharat / state

Nikay Chunav Result : 20 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की सेंधमारी, निकाय चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा जीते वार्ड

जयपुर की 1 लाख मुस्लिम मतदाताओं वाले किशनपोल और हवामहल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस केवल चार-चार वार्ड ही जीत पाई.

Local body Elections
मतदान करते हुए अल्पसंख्यक मतदाता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 3:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणाम इस बार चौंकाने वाले रहे हैं. भाजपा ने जहां निकाय चुनाव में सर्वाधिक वार्ड जीतकर बड़ी बढ़त बनाई है तो वहीं भाजपा की यह बढ़त प्रदेश के मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में भी देखने को मिली है. प्रदेश की 20 से ज्यादा मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ने वार्ड जीते हैं. अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बढ़त के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं खूब हैं तो वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं की भी बेचैनी बढ़ी हुई है. कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण पार्टी की गुटबाजी और आपसी खींचतान भी है.

इन अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा सीटों में भाजपा की बढ़त : वहीं, जिन अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर भाजपा ने निकाय चुनाव में बढ़त बनाई थी, उनमें जयपुर की हवामहल, किशनपोल के अलावा चूरू, पुष्कर रामगढ़ मसूदा कामां, बृज नगर,नागौर, सवाई माधोपुर, फतेहपुर, लाडपुरा, पोकरण और तिजारा नगर विधानसभा सीट है.

मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की सेंधमारी... (ETV Bharat Jaipur)

हालांकि, अल्पसंख्यक बहुल सीटों में मकराना, फतेहपुर और आदर्श नगर ही ऐसे विधानसभा सीट हैं, जहां पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की सीट आई है. आदर्श नगर के 17 वार्डों में से 10 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है. फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के 55 वार्डों में बीजेपी 13, कांग्रेस 21 और निर्दलीय भी 21 चुनकर के आए हैं. जबकि मकराना के 60 में से 18 वार्ड में कांग्रेस, 6 में बीजेपी और 36 निर्दलीय चुनकर आए हैं. हालांकि, कांग्रेस का दावा है कि निर्दलीय पार्षदों में से अधिकांश कांग्रेस समर्थित हैं.

पढ़ें : निकाय चुनाव नतीजों पर मंथन: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का दावा, 'जोधपुर नगर निगम में BJP का बनेगा मेयर'

इन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भी पीछे रही कांग्रेस :

  • पुष्कर : बीजेपी - 19, कांग्रेस - 4
  • रामगढ़ : बीजेपी - 13, कांग्रेस - 8
  • मसूदा : बीजेपी - 12, कांग्रेस - 6
  • नागौर : बीजेपी - 21, कांग्रेस - 15, निर्दलीय - 23
  • सवाई माधोपुर : बीजेपी - 33, कांग्रेस - 18
  • लाडपुरा : भाजपा - 14, कांग्रेस - 10

यह वो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता 50 हजार से अधिक की संख्या में हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिकांश सीटों पर अल्पसंख्यक नेताओं को ही मौका देती रही है.

भाजपा को परिसीमन का फायदा मिला : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में बीजेपी को निकाय चुनाव में बढ़त मिली है. इसके कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण परिसीमन भी है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए जब निकायों का परिसीमन किया था, तब उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को एक रखा जाए, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिले और यही वजह है कि इसी को ध्यान में रखते हुए दो-दो नगर निगम बनाए गए थे. उसका फायदा भी हुआ कि कोटा, जोधपुर, जयपुर में कांग्रेस के बोर्ड बने.

पढ़ें : जयपुर की नई शहरी सरकार : एक ही सदन में दिखेगा Gen Z का जोश और 67 साल का अनुभव

उसी से सबक लेते हुए इस बार भाजपा सरकार ने वार्डों का परिसीमन इस तरह से किया कि किसी एक धर्म के मतदाताओं की संख्या वार्ड में अधिक नहीं हो. भाजपा सरकार ने मिश्रित आबादी के वार्ड बनाए. परिसीमन में एक बड़ा खेल भाजपा सरकार ने यह भी किया कि जो कांग्रेस विचारधारा मतदाताओं के वार्ड आबादी में बड़े कर दिए, जबकि भाजपा के परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक के वार्डों को छोटा किया गया. उसका भी फायदा भाजपा को मिला. यही वजह है कि कांग्रेस दावे कर रही है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वार्ड भाजपा के ज्यादा चुनकर के आए हैं. यही वजह है कि परिसीमन के चलते भाजपा को मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर भी फायदा हुआ.

विधायकों को फ्री हैंड देने का नुकसान हुआ : इस मामले में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशायक्ष एमडी चौपदार का कहना है कि निकाय चुनाव में संगठन को तवज्जो नहीं दी गई. टिकट और प्रत्याशी चयन में ब्लॉक अध्यक्षों और जिलाध्यक्ष को नहीं पूछा गया. प्रदेश नेतृत्व ने विधायकों को फ्री हैंड दिया, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा. गुटबाजी और खींचतान के चलते यहां भाजपा को फायदा मिला, क्योंकि टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नाराज होकर चुनाव मैदान में उतर गए.

कांग्रेस के बागियों को चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा हुआ. यही वजह है कि मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में भाजपा ने अबकी बार सेंधमारी की है. आगे पंचायत के चुनाव हैं. पार्टी को अभी से ही इस बारे में सोचना चाहिए और विधायकों की बजाए संगठन को टिकट वितरण में महत्व देना चाहिए.

TAGGED:

CONGRESS
MINORITY DOMINATED SEATS
BJP GAINS GROUND
NIKAY CHUNAV RESULT 2026
LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.