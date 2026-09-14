Nikay Chunav Result : सैपऊ में भाजपा तो श्रीडूंगरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मिला महज एक वोट
सैपऊ नगरपालिका के वार्ड 19 में भाजपा प्रत्याशी को एक वोट मिला. वहीं, श्रीडूंगरगढ़ के वार्ड 29 में कांग्रेस प्रत्याशी को मिला महज एक वोट...
Published : September 14, 2026 at 7:39 PM IST
धौलपुर/बीकानेर: सैपऊ नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान ऐसा परिणाम सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को जन्म दे दिया. वार्ड से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण कोली को महज एक वोट मिला. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार ने 108 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 39 मतों से जीत दर्ज की. इसी तरह श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका के वार्ड 29 में कांग्रेस प्रत्याशी कुसुम के खाते में केवल एक वोट आया.
सैपऊ नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. मतगणना के बाद अजय कुमार को 108 मत मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राजेश को 69 और शैलेंद्र को 61 मत प्राप्त हुए. विनोद को 36, कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण को 10, निर्दलीय रामवीर को 10 और दामोदर को 5 मत मिले. भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण कोली के खाते में केवल एक मत आया. इसके अलावा दो मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.
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परिवार के सदस्य भी थे मतदाता : भाजपा प्रत्याशी को महज एक वोट मिलने की बात इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू शामिल हैं, सभी इसी वार्ड के मतदाता हैं. ऐसे में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई है.
दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा था. जनता का जनादेश स्वीकार. -भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण कोली.
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हालांकि, परिवार के सदस्यों ने किसे मतदान किया, यह पूरी तरह गोपनीय विषय है और इसकी पुष्टि किसी स्तर पर नहीं हुई है. इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि परिवार के किसी सदस्य ने भाजपा प्रत्याशी को मतदान नहीं किया. चुनाव परिणाम में मिले एक मत को लेकर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर चर्चा जरूर तेज हो गई है.
टिकट वितरण को लेकर उठे सवाल : भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में महज एक वोट आने के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में पार्टी के टिकट वितरण और चुनावी रणनीति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. राजनीतिक जानकार इस परिणाम को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं और इसके पीछे संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं.
वार्ड 19 का यह परिणाम सैपऊ नगरपालिका चुनाव के चर्चित परिणामों में शामिल हो गया है. खास तौर पर भाजपा प्रत्याशी का केवल एक मत पर सिमट जाना स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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श्रीडूंगरगढ़ के वार्ड 29 में चौंकाने वाला नतीजा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट : निकाय चुनाव के नतीजों के बीच श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका के वार्ड 29 का चुनाव परिणाम खासा चर्चा में है. इस वार्ड में मुकाबला भले ही बेहद करीबी रहा हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में आए वोटों की संख्या ने सभी को हैरान कर दिया. कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुम को महज एक वोट मिला है. यही वजह है कि वार्ड 29 का यह परिणाम अब स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है.
रिजल्ट आया, पता करेंगे कि क्या कारण रहा? -बिशनाराम सियाग, देहात कांग्रेस अध्यक्ष.
निर्दलीय बबीता को 202, भाजपा की अंजू को 193 वोट : वार्ड 29 में निर्दलीय प्रत्याशी बबीता ने 202 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. वहीं, भाजपा प्रत्याशी अंजू को 193 वोट मिले. दोनों के बीच महज 9 वोट का अंतर रहा, यानी मुख्य मुकाबला निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी के बीच दिखाई दिया. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी कुसुम को सिर्फ एक वोट मिला. ऐसे में तीन प्रमुख प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर बेहद असामान्य नजर आया.