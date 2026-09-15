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क्षेत्रीय दलों ने दिखाया दम, बारां में आप और नोखा में माकपा का बोर्ड, RLP के सर्वाधिक 63 प्रत्याशी जीते

जयपुर: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में हुए चुनाव का परिणाम सोमवार को जारी हो गया. मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा. 309 नगरीय निकायों के 10244 वार्डों में से भाजपा सर्वाधिक 4179 और कांग्रेस 3613 वार्डों में विजयी रही. निर्दलीयों ने भी 2273 वार्ड में कब्जा जमाया है. कई निकाय ऐसे भी हैं, जहां निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं.

इस बार क्षेत्रीय दलों ने भी निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाया है. निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी, बसपा, आरएलपी, माकपा, बाप और एआईएमआईएम जैसे क्षेत्रीय दलों ने भी अपने प्रत्याशी उतार कर भाग्य आजमाया था. हालांकि, दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी बारां नगर परिषद में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ गई है. इसी तरह माकपा बीकानेर के नोखा में बोर्ड बनाने की स्थिति में है. ऐसे में प्रदेश के दो निकायों में क्षेत्रीय दलों के बोर्ड बनना तय है.

किस क्षेत्रीय दल ने कितनी सीटें जीतीं ?: चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रीय दलों में आरएलपी ने सर्वाधिक 63 सीटें जीती है. दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जिसने 42 सीटें जीती है. माकपा 38, बसपा 19 और भारत आदिवासी पार्टी ने 8 सीटें जीती है.

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बाप का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं: निकाय चुनाव में सबसे बड़ा झटका भारत आदिवासी पार्टी (बाप) को लगा है. भारत आदिवासी पार्टी को आदिवासी अंचल में मजबूत माना जा रहा था, क्योंकि यहां पार्टी के तीन विधायक और एक लोकसभा सांसद हैं. उसके बावजूद भारत आदिवासी पार्टी को यहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली. भारत आदिवासी पार्टी को सागवाड़ा में 4, डूंगरपुर में 3 और सलूंबर में 1 सीट मिली है.