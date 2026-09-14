Udaipur Division Result : उदयपुर-चित्तौड़गढ़ में भाजपा का दबदबा, प्रतापगढ़ में निर्दलीय बने किंगमेकर...
Nikay Chunav Result 2026- कोई 3 वोट से हारा तो किसी को 1 और 2 वोट ही मिले. जानिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का परिणाम....
Published : September 14, 2026 at 4:05 PM IST
उदयपुर: नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा ने एक बार फिर शहर की सियासत में अपना दबदबा कायम रखा है. उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी ने 53 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 23 सीटें आईं. एक वार्ड में माकपा और तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. परिणामों ने निगम में भाजपा की लगातार सातवीं बार बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर दी है.
चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों और प्रमुख नेताओं से जुड़े प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के भाई की बहू डॉ. हितांशी शर्मा ने वार्ड 73 से भाजपा की लवली जैन को हराया. यह मुकाबला चुनाव के दौरान खासा चर्चित रहा था. भाजपा के महापौर पद के दावेदारों में शामिल प्रमोद सामर, पारस सिंघवी और अतुल चंडालिया की जीत ने निगम की आगामी राजनीति को चर्चा में ला दिया है.
कांग्रेस के लिए भी कुछ परिणाम राहत देने वाले रहे. उदयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ की पत्नी डॉ. पूनम कुंवर ने वार्ड 17 से जीत हासिल की. कांग्रेस नेता अरुण टांक और ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चंदेल चुनाव जीतने में सफल रहे. कई महत्वपूर्ण वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. वार्ड 75 से पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत, वार्ड 76 से भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष कविता जोशी, वार्ड 5 से आकाश वागरेचा और वार्ड 80 से मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ विजयी रहे.
पढ़ें : Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 : राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे, जयपुर नगर निगम में 9 वार्डों का परिणाम होल्ड, नाराज प्रत्याशी बैठे धरने पर
अब सभी वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद निगम में महापौर पद को लेकर भाजपा के भीतर दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती महापौर के लिए सर्वसम्मति से नाम तय करने की होगी. दूसरी ओर कांग्रेस के सामने विपक्ष की भूमिका मजबूत करने और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती रहेगी.
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड : निकाय चुनाव को लेकर हुई मतगणना के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के सभी निकाय की स्थिति स्पष्ट हो गई है. जिले के चार निकायों में भाजपा को बहुमत मिला है. वहीं, कांग्रेस को तीन निकाय में बहुमत मिला है. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा का परचम लहराया है. 60 में से 33 सीट जीत कर भाजपा स्पष्ट बहुमत में है. साथ ही चार में से तीन निर्दलीय का भी समर्थन की संभावना है.
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि जिले के सभी 7 निकायों की मतगणना का कार्य शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे शुरू हुआ. चार चरणों में मतगणना का कार्य पूरा किया गया. प्रत्येक निकाय में अलग से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. सुबह 8 बजने के साथ ही वोटों की गिनती का कार्य शुरू कर दिया गया था. मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थीं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों तैनात किया गया था. चार चरणों में मतगणना का कार्य पूरा किया गया और परिणामों की घोषणा की गई.
चित्तौड़गढ़ में 33 सीट पर भाजपा को जीत, कांग्रेस को 23 सीट : चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में स्पष्ट रूप से भाजपा का बोर्ड बना है. 60 में से 33 सीट पर भाजपा को जीत मिली है. इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 23 सीटें तो 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं. इनमें से तीन भाजपा और एक कांग्रेस समर्थित बताया जा रहा है. परिणाम के बाद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया.
पढ़ें : Nikay Chunav Result 2026: आप से चुनाव मैदान में उतरी IIT छात्रा गायत्री की करारी शिकस्त, जानिए किसने दी पटखनी...
इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन सिंह ने कहा कि जिले के निकाय चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है. चार निकाय में भाजपा को स्पष्ट बहुमत है. जहां हार हुई है, वहां ज्यादा अंतर नहीं है. इधर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी ने कहा कि शहर शुरू से भाजपा के साथ रहा है. इन चुनावों में भी शहर में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है. कुछ सीटें फंसी हुई थीं, जिसमें नजदीकी हार हुई, वरना भाजपा की सीटें और ज्यादा आतीं. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा के सभापति और उप सभापति बनने जा रहे हैं.
निंबाहेड़ा व बेगूं में भाजपा, बड़ीसादड़ी व कपासन में कांग्रेस : चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है. यहां 25 में से 13 कांग्रेस के खाते में तो 10 पर भाजपा की जीत रही है. वहीं, 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जितने में सफल रहे हैं. इसी प्रकार आकोला में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है. यहां 20 में से 12 में कांग्रेस, 1 निर्दलीय तथा 7 में भाजपा को जीत हासिल हुई है. वहीं, बेगूं नगरपालिका में 35 में से 24 में भाजपा, 2 निर्दलीय तथा 9 में कांग्रेस को जीत मिली है.
जबकि रावतभाटा नगरपालिका में 40 में से 17 बीजेपी और 16 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है. यहां सबसे ज्यादा 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी जितने में सफल रहे. इसी प्रकार निंबाहेड़ा नगर परिषद में बीजेपी के 27, कांग्रेस के 17 तथा 1 निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है. वहीं, बड़ीसादड़ी में 12 प्रत्याशी भाजपा के तो 13 प्रत्याशी कांग्रेस के विजयी रहे.
प्रतापगढ़ का परिणाम : प्रतापगढ़ जिले के चारों नगरीय निकायों के चुनाव परिणामों ने जिले की स्थानीय राजनीति की नई तस्वीर सामने रख दी है. प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद नगरपालिका, धरियावद नगरपालिका और छोटीसादड़ी नगरपालिका के परिणाम सामने आए हैं. कहीं भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर बोर्ड गठन का रास्ता साफ कर लिया, तो कहीं एक-दो सीटों के अंतर ने राजनीतिक समीकरणों को रोचक बना दिया है. प्रतापगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, लेकिन बहुमत से एक सीट दूर रह गई. धरियावद में भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर अटक गए, जबकि छोटीसादड़ी में भाजपा ने मामूली बढ़त के साथ बोर्ड गठन की स्थिति मजबूत कर ली.
पढ़ें : Nagar Nikay Chukav 2026: सीएम के गृह जिले में निर्दलीय ही बने किंग मेकर, भाजपा-कांग्रेस दोनों पिछड़ी, उप महापौर की पत्नी हारी
प्रतापगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, निर्दलीय बने किंगमेकर : 40 वार्डों वाली प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़े दल के रूप में अपनी स्थिति बनाई है. भाजपा को 17 वार्डों में जीत मिली, जबकि 3 वार्ड निर्दलीय के खाते में गए. नगर परिषद में बहुमत का आंकड़ा 21 है. ऐसे में कांग्रेस बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है और उसे तीन निर्दलीय पार्षदों में से किसी एक का समर्थन हासिल करना होगा. भाजपा के सामने समीकरण और चुनौतीपूर्ण है. 17 सीटों के साथ उसे बहुमत के लिए चार और पार्षदों की जरूरत है, जबकि निर्दलीय केवल तीन हैं.
ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और तीनों निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बोर्ड गठन में निर्णायक हो गई है. प्रतापगढ़ में कांग्रेस की ओर से गोवर्धनलाल, दिग्विजय सिंह राणावत, सुशील कुमार, पायल, ज्योति सोनी, आशुतोष, आबिद हुसैन, दीपिका, शकील, विवेक, हेमप्रकाश, पल्लवी, राजदीप सिंह, शशि भावसार, रेखा जैन, उदयलाल, राखी, खुर्शीद मोहम्मद, तेज कंवर और ज्योतिबाला ने जीत दर्ज की है. भाजपा की ओर से विकास चनाल, धर्मा, कला मीणा, नितेश कुमावत, कुसुम, सौरभ दोषी, सीमा डोसी, राकेश, दीपेश आमेटा, सोमेश टांक, अर्जुन, विजय, अमृता चंडालिया, मनीषा, अविश, रमेशचंद्र राठौर और प्रीति सोमानी विजयी रहे.
वहीं, वार्ड 9 से मुकेश कुमार, वार्ड 10 से प्रह्लाद गुर्जर और वार्ड 39 से आनंद गुर्जर ने निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज कर सत्ता के समीकरण में अपनी अहमियत बढ़ा ली है. अब इन तीनों पार्षदों के रुख पर नगर परिषद के अगले बोर्ड की तस्वीर काफी हद तक निर्भर करेगी.
अरनोद में भाजपा का दबदबा : अरनोद नगरपालिका में भाजपा ने सबसे मजबूत प्रदर्शन करते हुए 20 में से 14 वार्डों में जीत दर्ज की. कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिलीं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे. इस परिणाम के साथ अरनोद में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है.
अरनोद के परिणामों में कई चर्चित मुकाबले भी सामने आए. वार्ड 7 में भाजपा के ईश्वर चौधरी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं निवर्तमान उपप्रधान कैलाश भाटी को 93 वोट से हराया. वार्ड 2 में निर्दलीय सतीश खराड़ी ने कांग्रेस के नारायण लाल को महज 3 वोट से हराकर सबसे करीबी मुकाबलों में जीत दर्ज की. वार्ड 8 में भाजपा के राहुल मीणा ने भाजपा से अलग होकर निर्दलीय मैदान में उतरे निवर्तमान सरपंच पति भरत राणा को 89 वोटों से हराया.
वार्डवार परिणामों में कांग्रेस की पिंकी मीणा, भेरूलाल मीणा, नानी बाई और दोलतराम गाड़ी लोहार ने जीत दर्ज की. भाजपा की सपना जैन, निधि चौधरी, अमित जैन, ईश्वर चौधरी, राहुल मीणा, प्रतिभा जैन, बाबूलाल तेली, मंजू तेली, दीपक प्रजापति, आयुष सोनी, शांतिलाल रैदास, आशुतोष कुमावत, राधा कुंवर और तूफान सिंह विजयी रहे. निर्दलीय सतीश खराड़ी और देवु बाई ने भी जीत दर्ज की. अरनोद में भाजपा के 14 पार्षद होने से पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है. ऐसे में यहां बोर्ड गठन को लेकर तस्वीर सबसे ज्यादा स्पष्ट है.
धरियावद में 10-10 पर बराबरी, अब जोड़-तोड़ की जंग : धरियावद नगरपालिका के 20 वार्डों के परिणामों ने सबसे ज्यादा रोमांच पैदा किया है. यहां भाजपा और कांग्रेस ने 10-10 सीटें जीतकर बराबरी कर ली. बीएपी, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों को किसी भी वार्ड में जीत नहीं मिली. कांग्रेस की ओर से सविता चौधरी, अनिल कुमार वक्तावत, हरिराम चौधरी, बसन्ती देवी, सोनल जैन, प्रकाश चन्द्र, दिलीप कुमार पटवा, भूपेन्द्र, पुष्कर डामोर और मंजू कुंवर विजयी रहे.
भाजपा की ओर से अनवर हुसैन, जयप्रकाश, रजत, हेमलता, रेखा, भुवन प्रताप सिंह, बाबूलाल विजयवर्गीय, हिना मेघवाल, मौलिक शाह और अमित दोषी ने जीत दर्ज की. धरियावद में वार्ड 18 के भाजपा प्रत्याशी अमित दोषी ने 378 वोट हासिल कर सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए. दूसरी ओर वार्ड 9 के निर्दलीय संजय को सिर्फ 1 वोट और वार्ड 19 के निर्दलीय जगदीश कुमार मीणा को 2 वोट मिले. दोनों दलों के बराबर 10-10 पार्षद होने के कारण यहां बोर्ड गठन का गणित बेहद दिलचस्प हो गया है. हालांकि, मौजूदा परिणामों में निर्दलीय किसी वार्ड से नहीं जीते हैं. इसलिए अब अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक सहमति और पार्टी के भीतर रणनीति महत्वपूर्ण होगी.
पढ़ें : निकाय चुनाव में उलटफेर: चित्तौड़ में भाजपा का बोर्ड तय, बारां में AAP ने पलटा खेल, झुंझुनू में टूटी 32 साल पुरानी परंपरा
छोटीसादड़ी में भाजपा को एक सीट की बढ़त, वोटों में कांग्रेस आगे : छोटीसादड़ी नगरपालिका के 25 वार्डों में भाजपा ने 13 सीटें जीतकर बोर्ड गठन की स्थिति मजबूत कर ली, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिलीं. यहां भाजपा को केवल एक सीट की बढ़त मिली, लेकिन यही एक सीट बोर्ड की सत्ता तय करने के लिए पर्याप्त साबित हुई.
दिलचस्प बात यह रही कि सीटों में भाजपा आगे रही, लेकिन कुल मतों में कांग्रेस ने बाजी मारी. कुल 12,224 मतों में कांग्रेस को 6,110 वोट, जबकि भाजपा को 5,859 वोट मिले. इस तरह कांग्रेस कुल मतों में भाजपा से 251 वोट आगे रही. आरएलपी को 106 और नोटा को 149 वोट मिले. कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत वार्ड 2 में अजय कुमार की रही, जिन्होंने भाजपा के राज कुमार को 345 वोट से हराया. वार्ड 9 में फातेमा बोहरा ने 295 वोट से जीत दर्ज की. वहीं, भाजपा की सबसे बड़ी जीत वार्ड 25 में पुरुषोत्तम की रही, जिन्होंने कांग्रेस के मुकेश को 328 वोट से हराया.
सबसे करीबी मुकाबलों में कांग्रेस के सुमित कुमार ने वार्ड 21 में भाजपा के पंकज को महज 4 वोट से हराया. भाजपा के प्रदीप कुमार ने वार्ड 17 में कांग्रेस के अंकित को केवल 6 वोट से मात दी. छोटीसादड़ी का परिणाम इस लिहाज से भी खास रहा कि कांग्रेस को भाजपा से अधिक कुल वोट मिलने के बावजूद सीटों की संख्या में वह एक कदम पीछे रह गई. यही अंतर अब नगर पालिका के बोर्ड गठन में निर्णायक साबित हो रहा है.