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Udaipur Division Result : उदयपुर-चित्तौड़गढ़ में भाजपा का दबदबा, प्रतापगढ़ में निर्दलीय बने किंगमेकर...

उदयपुर: नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा ने एक बार फिर शहर की सियासत में अपना दबदबा कायम रखा है. उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी ने 53 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 23 सीटें आईं. एक वार्ड में माकपा और तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. परिणामों ने निगम में भाजपा की लगातार सातवीं बार बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर दी है.

चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों और प्रमुख नेताओं से जुड़े प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के भाई की बहू डॉ. हितांशी शर्मा ने वार्ड 73 से भाजपा की लवली जैन को हराया. यह मुकाबला चुनाव के दौरान खासा चर्चित रहा था. भाजपा के महापौर पद के दावेदारों में शामिल प्रमोद सामर, पारस सिंघवी और अतुल चंडालिया की जीत ने निगम की आगामी राजनीति को चर्चा में ला दिया है.

कांग्रेस के लिए भी कुछ परिणाम राहत देने वाले रहे. उदयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ की पत्नी डॉ. पूनम कुंवर ने वार्ड 17 से जीत हासिल की. कांग्रेस नेता अरुण टांक और ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चंदेल चुनाव जीतने में सफल रहे. कई महत्वपूर्ण वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. वार्ड 75 से पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत, वार्ड 76 से भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष कविता जोशी, वार्ड 5 से आकाश वागरेचा और वार्ड 80 से मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ विजयी रहे.

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अब सभी वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद निगम में महापौर पद को लेकर भाजपा के भीतर दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती महापौर के लिए सर्वसम्मति से नाम तय करने की होगी. दूसरी ओर कांग्रेस के सामने विपक्ष की भूमिका मजबूत करने और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती रहेगी.

चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड : निकाय चुनाव को लेकर हुई मतगणना के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के सभी निकाय की स्थिति स्पष्ट हो गई है. जिले के चार निकायों में भाजपा को बहुमत मिला है. वहीं, कांग्रेस को तीन निकाय में बहुमत मिला है. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा का परचम लहराया है. 60 में से 33 सीट जीत कर भाजपा स्पष्ट बहुमत में है. साथ ही चार में से तीन निर्दलीय का भी समर्थन की संभावना है.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि जिले के सभी 7 निकायों की मतगणना का कार्य शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे शुरू हुआ. चार चरणों में मतगणना का कार्य पूरा किया गया. प्रत्येक निकाय में अलग से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. सुबह 8 बजने के साथ ही वोटों की गिनती का कार्य शुरू कर दिया गया था. मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थीं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों तैनात किया गया था. चार चरणों में मतगणना का कार्य पूरा किया गया और परिणामों की घोषणा की गई.

चित्तौड़गढ़ में 33 सीट पर भाजपा को जीत, कांग्रेस को 23 सीट : चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में स्पष्ट रूप से भाजपा का बोर्ड बना है. 60 में से 33 सीट पर भाजपा को जीत मिली है. इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 23 सीटें तो 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं. इनमें से तीन भाजपा और एक कांग्रेस समर्थित बताया जा रहा है. परिणाम के बाद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया.

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इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन सिंह ने कहा कि जिले के निकाय चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है. चार निकाय में भाजपा को स्पष्ट बहुमत है. जहां हार हुई है, वहां ज्यादा अंतर नहीं है. इधर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी ने कहा कि शहर शुरू से भाजपा के साथ रहा है. इन चुनावों में भी शहर में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है. कुछ सीटें फंसी हुई थीं, जिसमें नजदीकी हार हुई, वरना भाजपा की सीटें और ज्यादा आतीं. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा के सभापति और उप सभापति बनने जा रहे हैं.

निंबाहेड़ा व बेगूं में भाजपा, बड़ीसादड़ी व कपासन में कांग्रेस : चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है. यहां 25 में से 13 कांग्रेस के खाते में तो 10 पर भाजपा की जीत रही है. वहीं, 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जितने में सफल रहे हैं. इसी प्रकार आकोला में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है. यहां 20 में से 12 में कांग्रेस, 1 निर्दलीय तथा 7 में भाजपा को जीत हासिल हुई है. वहीं, बेगूं नगरपालिका में 35 में से 24 में भाजपा, 2 निर्दलीय तथा 9 में कांग्रेस को जीत मिली है.

जबकि रावतभाटा नगरपालिका में 40 में से 17 बीजेपी और 16 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है. यहां सबसे ज्यादा 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी जितने में सफल रहे. इसी प्रकार निंबाहेड़ा नगर परिषद में बीजेपी के 27, कांग्रेस के 17 तथा 1 निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है. वहीं, बड़ीसादड़ी में 12 प्रत्याशी भाजपा के तो 13 प्रत्याशी कांग्रेस के विजयी रहे.

प्रतापगढ़ का परिणाम : प्रतापगढ़ जिले के चारों नगरीय निकायों के चुनाव परिणामों ने जिले की स्थानीय राजनीति की नई तस्वीर सामने रख दी है. प्रतापगढ़ नगर परिषद, अरनोद नगरपालिका, धरियावद नगरपालिका और छोटीसादड़ी नगरपालिका के परिणाम सामने आए हैं. कहीं भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर बोर्ड गठन का रास्ता साफ कर लिया, तो कहीं एक-दो सीटों के अंतर ने राजनीतिक समीकरणों को रोचक बना दिया है. प्रतापगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, लेकिन बहुमत से एक सीट दूर रह गई. धरियावद में भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर अटक गए, जबकि छोटीसादड़ी में भाजपा ने मामूली बढ़त के साथ बोर्ड गठन की स्थिति मजबूत कर ली.