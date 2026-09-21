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निकाय चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न, सीएम बोले- यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने 198 सीटों पर जीत दर्ज की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे विकास कार्यों की जीत बताया.

जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न
जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 10:32 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में आए अध्यक्ष पद के नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा. अब तक घोषित 302 नगरीय निकायों के शीर्ष पदों में भाजपा ने 198, कांग्रेस ने 94, निर्दलीयों ने 7, जबकि AAP, माकपा और RLP ने एक-एक पद पर जीत दर्ज की है. नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर जनता के विश्वास और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है. वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास कार्यों को दिया. राठौड़ ने कहा कि सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का भी चुनाव में फायदा मिला है.

भाजपा मुख्यालय पर जश्न, मुख्यमंत्री का स्वागत : नतीजों के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक बालमुकुंदाचार्य, आईटी प्रभारी अविनाश जोशी सहित पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया. निकाय चुनाव के इन परिणामों के साथ राजस्थान की शहरी राजनीति में भाजपा ने अपनी बढ़त दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के सामने संगठन और स्थानीय स्तर पर अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की चुनौती सामने है.

निकाय चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न,
मदन राठौड़ को मिठाई खिलाते सीएम और आतिशबाजी (ETV Bharat Jaipur)

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यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत राजस्थान की जनता के आशीर्वाद, भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर जनता के विश्वास की जीत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया. उन्होंने जीत को पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को समर्पित करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है, सरकार उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए काम करेगी.

कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि जमीन खिसक रही है : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विकास और जनता के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे रहते हैं. सरकार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था. उनके अनुसार, कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकने का एहसास पहले दिन से ही हो गया था, इसलिए वह आरोप-प्रत्यारोप के जरिए जनता को भ्रमित करने में जुट गई. शर्मा ने कांग्रेस को अपने शासनकाल and भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना जनता के सामने रखने की चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई साल में युवाओं समेत विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और विकास के क्षेत्र में काम किया है.

राठौड़ का अभिवादन करते सीएम
राठौड़ का अभिवादन करते सीएम (ETV Bharat Jaipur)

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विकसित राजस्थान के संकल्प को बताया जीत का आधार : मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव के परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प और राजस्थान के ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी (ERCP), यमुना जल समझौता और नर्मदा जल समझौते जैसी परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान की पानी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया जा रहा है और किसानों, उद्योगों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं. जयपुर मेट्रो के विस्तार, रिंग रोड और प्रदेश के अन्य शहरों में आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया.

नगर निकायों के विकास के संकल्प पूरे करेंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव में विकास का संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच गई थी. अब नगर निकायों में विकास से जुड़े सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को जो समर्थन दिया है, वह सरकार के काम पर भरोसे को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधान सेवक तो प्रदेश में मैं बतौर सेवक सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर मिलूंगा. भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने जनता के साथ लगातार जुड़े रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि आम लोगों के सुख-दुख में भी उनके साथ खड़े रहें. शर्मा ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनता से संवाद बनाए रखते हुए विकास के कामों को आगे बढ़ाना होगा. उन्होंने प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए झुककर आभार जताया और विकसित राजस्थान के निर्माण में हर नागरिक से भूमिका निभाने का आह्वान किया.

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मोदी और भजनलाल के विकास पर जनता ने लगाई मुहर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को नगर निगमों के साथ-साथ नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी व्यापक समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में किए जा रहे कामों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राठौड़ ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखा, जिसका फायदा चुनाव में पार्टी को मिला. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा ने एक युद्ध जीत लिया है और अब अगले राजनीतिक मुकाबले के लिए भी कार्यकर्ता तैयार हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा संगठन के बल पर चुनाव लड़ती और जीतती है, जबकि कांग्रेस गलत तरीके अपनाने और अफवाहें फैलाने की राजनीति करती रही है.

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