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निकाय चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न, सीएम बोले- यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत

जयपुर: प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में आए अध्यक्ष पद के नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा. अब तक घोषित 302 नगरीय निकायों के शीर्ष पदों में भाजपा ने 198, कांग्रेस ने 94, निर्दलीयों ने 7, जबकि AAP, माकपा और RLP ने एक-एक पद पर जीत दर्ज की है. नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर जनता के विश्वास और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है. वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास कार्यों को दिया. राठौड़ ने कहा कि सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का भी चुनाव में फायदा मिला है.

भाजपा मुख्यालय पर जश्न, मुख्यमंत्री का स्वागत : नतीजों के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक बालमुकुंदाचार्य, आईटी प्रभारी अविनाश जोशी सहित पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया. निकाय चुनाव के इन परिणामों के साथ राजस्थान की शहरी राजनीति में भाजपा ने अपनी बढ़त दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के सामने संगठन और स्थानीय स्तर पर अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की चुनौती सामने है.

मदन राठौड़ को मिठाई खिलाते सीएम और आतिशबाजी (ETV Bharat Jaipur)

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यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत राजस्थान की जनता के आशीर्वाद, भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर जनता के विश्वास की जीत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया. उन्होंने जीत को पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को समर्पित करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है, सरकार उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए काम करेगी.

कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि जमीन खिसक रही है : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विकास और जनता के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे रहते हैं. सरकार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था. उनके अनुसार, कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकने का एहसास पहले दिन से ही हो गया था, इसलिए वह आरोप-प्रत्यारोप के जरिए जनता को भ्रमित करने में जुट गई. शर्मा ने कांग्रेस को अपने शासनकाल and भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना जनता के सामने रखने की चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई साल में युवाओं समेत विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और विकास के क्षेत्र में काम किया है.