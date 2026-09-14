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जोधपुर संभाग के 41 निकायों के 1330 वार्डों का परिणाम आज, भाजपा-कांग्रेस में घमासान, नई पालिकाओं में RLP भी मैदान में

जोधपुर की पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना के सजी टेबलें ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जोधपुर संभाग के शहरी निकाय में बनने वाली शहरी सरकार के पार्षदों के चुनाव के परिणाम आज जारी होंगे. इसके लिए पूरे संभाग में जिला मुख्यालय व निकाय मुख्यालय पर मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. इसके तहत जोधपुर संभाग के 41 निकायों के 1330 वार्डों के लिए मैदान में उतरे सैकड़ों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आएगा. इस परिणाम पर भाजपा व कांग्रेस दोनों की नजरें बनी रहेंगी. जोधपुर जिले में नगर निगम के अलावा छह नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुआ है. दोनों पार्टियों की नजर चुनाव में दमदार साबित हुए निर्दलीयों पर भी टिकी हुई है. जोधपुर के रिटर्निंग अधिकारी रामकिशोर मीणा ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में नगर निगम के सौ वार्डों के लिए प्रत्येक दस-दस वार्ड के ब्लॉक बनाकर गणना होगी. नगर पालिका की मतगणना उनके मुख्यालय पर ही होगी. पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव: स्थानीय और विकास के मुद्दे छूटे पीछे, UGC और महंगाई जैसे मुद्दे रहे हावी