हाड़ौती में 28 निकायों के 936 वार्डों का परिणाम आज, 10.84 लाख वोटों से 3097 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं में काउंटिंग में 879 प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा.
Published : September 14, 2026 at 8:32 AM IST
कोटा: कोटा संभाग के 28 नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई. मतगणना स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है. मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर ले जाने पर रोक है. सुबह 7 बजे से ही काउंटिंग एजेंट प्रवेश कर गए थे. हाड़ौती के कोटा संभाग में 28 नगरीय निकायों में 936 वार्डों में मतदान हुआ था, जबकि चार वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. इनमें झालावाड़ नगर परिषद के दो, बूंदी जिले के हिंडोली की एक और कोटा जिले की रामगंजमंडी का एक वार्ड शामिल है. संभाग में 10 लाख 84 हजार 248 वोट गिने जाने हैं.
इन वोटों से 3097 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. शुरुआती रुझान 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और पूरी तस्वीर दोपहर में साफ हो जाएगी. मतगणना केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते वहां पर लाउडस्पीकर लगाकर लगातार काउंटिंग की सूचना भी दी जाएगी. मतगणना केंद्र के आसपास का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.
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कई प्रत्याशी मतगणना स्थल पर भी नहीं: कोटा के वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर का कहना है कि पहले व दूसरे चरण के चुनाव के तत्काल बाद ही हाड़ौती में कई नगर पालिकाओं, नगर परिषद के प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में पहुंचा दिया था. क्योंकि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को तोड़फोड़ या खरीद-फरोख्त का डर था. इस कारण कई प्रत्याशी मतगणना स्थल पर भी नहीं पहुंच सके. करीब 1500 से ज्यादा प्रत्याशी बाड़ेबंदी में पहुंच गए हैं, जबकि कुछ प्रत्याशी शेष हैं. चुनाव परिणाम के बाद हारे हुए प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी से रिलीज कर दिया जाएगा, जबकि जीते हुए निर्दलीयों को भी बाड़ेबंदी में अब ले जाया जा सकता है. इनमें कोटा नगर निगम के प्रत्याशी भी शामिल है.सहित जिन अन्य निकायों के प्रत्याशियों को पहले बाड़ेबंदी में नहीं ले जाया गया था, वहां अब विजेता प्रत्याशियों को ही जीतने वाले रहेंगे, जिनमें कोटा नगर निगम भी शामिल है.
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हाड़ौती में जिलेवार स्थिति:
- कोटा में नगर निगम के साथ पांच नगर पालिकाओं रामगंजमंडी, सुकेत, सांगोद, सुल्तानपुर व इटावा में मतगणना हो रही है. यहां कुल 259 वार्ड में 879 कैंडिडेट हैं. यहां 6 लाख 51 हजार 154 वोट गिने जाने हैं.
- बारां जिले में बारां नगर परिषद के अलावा पांच नगर पालिकाएं छबड़ा, मांगरोल, अटरू, अंता और सीसवाली हैं. यहां 210 वार्डों में 763 प्रत्याशियों के लिए डाले गए वोटों की गिनती हो रही है. यह वोट 1 लाख 47 हजार 660 हैं.
- बूंदी में जिला मुख्यालय की नगर परिषद के अलावा देई, इंद्रगढ़, केशोरायपाटन, हिंडोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी नगर पालिका कुल आठ निकायों में मतगणना शुरू हो रही है. यहां के 229 वार्डों में 774 प्रत्याशियों के लिए 1 लाख 51 हजार 588 वोट गिने जाने हैं.
- झालावाड़ में भी 8 निकाय हैं, जिनमें झालावाड़ नगर परिषद के अलावा सात नगर पालिकाएं झालरापाटन, भवानीमंडी, डग, अकलेरा, मनोहरथाना, पिड़ावा और खानपुर हैं. यहां 238 वार्ड हैं और 1 लाख 33 हजार 846 वोट गिने जाने हैं. यहां 681 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.