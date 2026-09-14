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हाड़ौती में 28 निकायों के 936 वार्डों का परिणाम आज, 10.84 लाख वोटों से 3097 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला

नगर निगम कोटा ( ETV Bharat )

कोटा: कोटा संभाग के 28 नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई. मतगणना स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है. मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर ले जाने पर रोक है. सुबह 7 बजे से ही काउंटिंग एजेंट प्रवेश कर गए थे. हाड़ौती के कोटा संभाग में 28 नगरीय निकायों में 936 वार्डों में मतदान हुआ था, जबकि चार वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. इनमें झालावाड़ नगर परिषद के दो, बूंदी जिले के हिंडोली की एक और कोटा जिले की रामगंजमंडी का एक वार्ड शामिल है. संभाग में 10 लाख 84 हजार 248 वोट गिने जाने हैं. इन वोटों से 3097 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. शुरुआती रुझान 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और पूरी तस्वीर दोपहर में साफ हो जाएगी. मतगणना केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते वहां पर लाउडस्पीकर लगाकर लगातार काउंटिंग की सूचना भी दी जाएगी. मतगणना केंद्र के आसपास का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. पढ़ें: राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे आज, वोटों की गिनती शुरू