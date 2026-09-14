ETV Bharat / state

निकाय चुनाव में उलटफेर: चित्तौड़ में भाजपा का बोर्ड तय, बारां में AAP ने पलटा खेल, झुंझुनू में टूटी 32 साल पुरानी परंपरा

बारां के अंता, छबड़ा और सीसवाली में कोई भी दल बहुमत में नहीं है. यहां निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं.

People celebrating the victory
जीत का जश्न मनाते लोग (Etv Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 3:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़/बारां/झुंझुनूं: राजस्थान में हुए नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना के बाद कई जिलों में तस्वीर साफ हो गई है. चित्तौड़गढ़, बारां और झुंझुनू में अलग-अलग सियासी रंग देखने को मिले हैं. चित्तौड़गढ़ जिले के 7 निकायों में से 4 पर भाजपा को बहुमत मिला है, जबकि 3 पर कांग्रेस को बहुमत मिला है. सबसे अहम चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा ने 60 में से 33 वार्डों में जीत हासिल की है. 4 निर्दलीय में से 3 के भी भाजपा को समर्थन देने की बात सामने आई है.

वहीं, बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. 60 वार्डों में से AAP ने 31 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. कांग्रेस को 18 और भाजपा को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं. अटरू नगर पालिका में कांग्रेस और मांगरोल में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि अंता, छबड़ा और सीसवाली में कोई भी दल बहुमत में नहीं है. यहां निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं. झुंझुनू नगर परिषद में कांग्रेस ने अपना गढ़ बचा लिया है. 60 वार्डों में से कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं. भाजपा और निर्दलीय को 15-15 वार्डों में जीत मिली है. बहुमत के करीब होने से कांग्रेस का ही सभापति बनना तय माना जा रहा है.

पढ़ें: Rajasthan Nikay Chunav Results : जयपुर नगर निगम के नतीजों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा: चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि सभी 7 निकायों की मतगणना शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे शुरू की गई. चार चरणों में मतगणना पूरी कर तत्काल परिणाम घोषित किए गए. प्रत्येक निकाय के लिए अलग रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

चित्तौड़गढ़ में 33 सीट पर भाजपा की जीत, मनाया जश्न: चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में 60 में से 33 सीट जीतकर भाजपा ने बोर्ड बना लिया है. कांग्रेस को 23 और निर्दलीय को 4 सीट मिली हैं, जिनमें से 3 भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं. परिणाम के बाद भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया. जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन सिंह ने कहा कि जिले में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है.

पढ़ें: बाड़मेर में भाजपा का 15 सालों का वनवास खत्म, छुआ बहुमत का आंकड़ा, बानसूर में 17 निदर्लीयों ने बाजी मारी

निंबाहेड़ा व बेगूं में भाजपा, बड़ीसादड़ी व कपासन में कांग्रेस:कपासन में 25 में से 13 सीट कांग्रेस, 10 भाजपा और 2 निर्दलीय जीते. आकोला में 20 में से 12 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय जीता. बेगूं में 35 में से 24 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय जीते. रावतभाटा में 40 में से 17 भाजपा, 16 कांग्रेस और 7 निर्दलीय जीते. निंबाहेड़ा में 27 भाजपा, 17 कांग्रेस और 1 निर्दलीय, जबकि बड़ीसादड़ी में 13 कांग्रेस और 12 भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे.

बारां नगर परिषद में 60 वार्डों में से 31 पर AAP जीती: बारां में नगर निकाय चुनावों की मतगणना के बाद परिणाम सामने आ गए हैं. बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी, अटरू में कांग्रेस और मांगरोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है. बारां नगर परिषद के 60 वार्डों में से 31 पर AAP जीती है, 18 पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय जीते हैं. इससे AAP को स्पष्ट बहुमत मिल गया है. अटरू नगर पालिका में पहली बार चुनाव हुए, जहां 25 में से 14 वार्ड कांग्रेस, 10 बीजेपी और 1 निर्दलीय ने जीता.

तीन निकायों में निर्दलीय किंगमेकर: मांगरोल नगर पालिका के 35 वार्डों में से 19 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस और 6 पर अन्य जीते हैं. यहां बीजेपी को बहुमत मिला है. छबड़ा में 35 में से 14 भाजपा, 12 कांग्रेस, 7 निर्दलीय और 2 बीएसपी जीते. अंता में 35 में से 16 कांग्रेस, 16 बीजेपी और 3 निर्दलीय जीते हैं. सीसवाली में 20 में से 9 कांग्रेस, 7 भाजपा और 4 निर्दलीय जीते हैं. ऐसे में अंता, छबड़ा और सीसवाली में निर्दलीय के सहयोग से ही बोर्ड बनेगा.

पढ़ें: निकाय चुनाव 2026 परिणाम: पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में हारी भाजपा, जिले में आठ में से पांच पर कांग्रेस को बढ़त

यह AAP की नहीं, कमल राठौर के काम की जीत है: लोगों का कहना है कि बारां नगर परिषद का परिणाम AAP के पक्ष में नहीं, बल्कि पूर्व सभापति कमल राठौर के ढाई साल के विकास कार्यों के पक्ष में आया है. यह कांग्रेस के 15 साल और बीजेपी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल के खिलाफ जनादेश है. जनता अब विकल्प चाहती है और युवा परंपरागत पार्टियों से हटकर बदलाव को वोट कर रहा है. परिणामों में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सभापति कमल राठौर समर्थकों के साथ मतगणना स्थल के बाहर पहुंचे. समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से लादकर कंधों पर बिठा लिया और जमकर आतिशबाजी की.

झुंझुनू में कांग्रेस 30 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी: नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों ने झुंझुनू और बगड़ की सियासत की तस्वीर साफ कर दी है. झुंझुनू नगर परिषद को अपने कब्जे में बनाए रखने में कांग्रेस कामयाब रही है. 60 वार्डों में कांग्रेस ने 30, भाजपा ने 15 और निर्दलीय ने 15 वार्ड जीते हैं. परिणामों के बाद कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है. 1994 से झुंझुनू नगर परिषद में प्रदेश सरकार के साथ ही बोर्ड बनता आ रहा था, लेकिन इस बार 32 साल की परंपरा टूट गई है. मतगणना के बाद आरओ रामकरण सिंह ने परिणामों की जानकारी दी.

वहीं बगड़ नगरपालिका में निर्दलीयों ने बाजी मारी है. 20 में से 11 वार्डों में निर्दलीय, 6 में भाजपा और 3 में कांग्रेस जीती है. किसी दल को बहुमत नहीं मिलने से बोर्ड गठन का गणित रोचक हो गया है, हालांकि भाजपा बोर्ड बचाने की जुगत में है. आरओ मुकेश कुमार के अनुसार अब निर्दलीय पार्षदों के रुख से ही बोर्ड की दिशा तय होगी.

पढ़ें: Nikay Chunav Result 2026 : निकाय चुनाव नतीजों से भाजपा में उत्साह, CM आवास पर हाई लेवल बैठक

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONS
CHITTORGARH NAGAR PARISHAD RESULT
JHUNJHUNU NAGAR PARISHAD RESULT
BARAN AAP 31 SEATS WIN
NIKAY CHUNAV RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.