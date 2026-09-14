ETV Bharat / state

निकाय चुनाव में उलटफेर: चित्तौड़ में भाजपा का बोर्ड तय, बारां में AAP ने पलटा खेल, झुंझुनू में टूटी 32 साल पुरानी परंपरा

जीत का जश्न मनाते लोग ( Etv Bharat Baran )

चित्तौड़गढ़/बारां/झुंझुनूं: राजस्थान में हुए नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना के बाद कई जिलों में तस्वीर साफ हो गई है. चित्तौड़गढ़, बारां और झुंझुनू में अलग-अलग सियासी रंग देखने को मिले हैं. चित्तौड़गढ़ जिले के 7 निकायों में से 4 पर भाजपा को बहुमत मिला है, जबकि 3 पर कांग्रेस को बहुमत मिला है. सबसे अहम चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा ने 60 में से 33 वार्डों में जीत हासिल की है. 4 निर्दलीय में से 3 के भी भाजपा को समर्थन देने की बात सामने आई है. वहीं, बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. 60 वार्डों में से AAP ने 31 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. कांग्रेस को 18 और भाजपा को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं. अटरू नगर पालिका में कांग्रेस और मांगरोल में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि अंता, छबड़ा और सीसवाली में कोई भी दल बहुमत में नहीं है. यहां निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं. झुंझुनू नगर परिषद में कांग्रेस ने अपना गढ़ बचा लिया है. 60 वार्डों में से कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं. भाजपा और निर्दलीय को 15-15 वार्डों में जीत मिली है. बहुमत के करीब होने से कांग्रेस का ही सभापति बनना तय माना जा रहा है. पढ़ें: Rajasthan Nikay Chunav Results : जयपुर नगर निगम के नतीजों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा: चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि सभी 7 निकायों की मतगणना शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे शुरू की गई. चार चरणों में मतगणना पूरी कर तत्काल परिणाम घोषित किए गए. प्रत्येक निकाय के लिए अलग रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. चित्तौड़गढ़ में 33 सीट पर भाजपा की जीत, मनाया जश्न: चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में 60 में से 33 सीट जीतकर भाजपा ने बोर्ड बना लिया है. कांग्रेस को 23 और निर्दलीय को 4 सीट मिली हैं, जिनमें से 3 भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं. परिणाम के बाद भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया. जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन सिंह ने कहा कि जिले में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है. पढ़ें: बाड़मेर में भाजपा का 15 सालों का वनवास खत्म, छुआ बहुमत का आंकड़ा, बानसूर में 17 निदर्लीयों ने बाजी मारी निंबाहेड़ा व बेगूं में भाजपा, बड़ीसादड़ी व कपासन में कांग्रेस:कपासन में 25 में से 13 सीट कांग्रेस, 10 भाजपा और 2 निर्दलीय जीते. आकोला में 20 में से 12 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय जीता. बेगूं में 35 में से 24 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय जीते. रावतभाटा में 40 में से 17 भाजपा, 16 कांग्रेस और 7 निर्दलीय जीते. निंबाहेड़ा में 27 भाजपा, 17 कांग्रेस और 1 निर्दलीय, जबकि बड़ीसादड़ी में 13 कांग्रेस और 12 भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे.