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अलवर निकाय चुनाव परिणाम आज, 12 निकायों के 348 वार्डों में 1713 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला

अलवर नगर निगम ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 में किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और निकायों पर किसका होगा राज, यह तस्वीर सोमवार सुबह मतगणना के बाद साफ हो पाएगी. सबसे ज्यादा उत्सुकता अलवर नगर निगम के चुनाव परिणाम को लेकर है. अलवर नगर निगम बनने के बाद पहली बार महापौर चुना जाना है और सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी कांग्रेस अपना मेयर निर्वाचित कराने के प्रयास में जुटी है. वहीं अलवर जिले की 12 नगरीय निकायों के 348 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले 1713 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी मतगणना से होगा. दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और समर्थकों की निगाहें मतगणना केंद्रों पर टिक गई हैं. प्रशासन ने मतगणना को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे शुरू होगी. निकाय चुनाव परिणाम के रुझान सुबह करीब 9 बजे मिलना शुरू हो जाएंगे, वहीं सुबह 10 बजे बाद चुनाव परिणाम मिलना शुरू होने की उम्मीद है. जिले में नगर निगम अलवर व 11 नगर पालिकाओं में दो चरणों में मतदान कराया गया था. दोनों चरणों में कुल 348 वार्डों के लिए 1713 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे. अब 14 सितंबर को सभी वार्डों की मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. निकाय चुनाव के परिणाम के बाद निकायों में किस राजनीतिक दल का कब्जा होगा या निकाय प्रमुख की चाबी निर्दलीयों के हाथ रहेगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा. पढ़ें: जयपुर कांग्रेस की बाड़ाबंदी में अव्यवस्था, भोजन–कमरों के लिए भटकते रहे, नाराज प्रत्याशी घर लौटे अलवर जिले में सबसे ज्यादा नजर अलवर नगर निगम के 65 वार्डों के परिणाम पर रहेगी. नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है. कई वार्डों में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों की भूमिका भी निर्णायक है. दोनों ही प्रमुख दलों के चुनावी रणनीतिकारों की नजर जीताऊ निर्दलीयों पर लगी है.