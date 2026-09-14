अलवर निकाय चुनाव परिणाम आज, 12 निकायों के 348 वार्डों में 1713 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
अलवर नगर निगम में इस बार दोनों ही प्रमुख दलों की नजर निर्दलीयों पर हैं.
Published : September 14, 2026 at 8:10 AM IST
अलवर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 में किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और निकायों पर किसका होगा राज, यह तस्वीर सोमवार सुबह मतगणना के बाद साफ हो पाएगी. सबसे ज्यादा उत्सुकता अलवर नगर निगम के चुनाव परिणाम को लेकर है. अलवर नगर निगम बनने के बाद पहली बार महापौर चुना जाना है और सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी कांग्रेस अपना मेयर निर्वाचित कराने के प्रयास में जुटी है. वहीं अलवर जिले की 12 नगरीय निकायों के 348 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले 1713 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी मतगणना से होगा. दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और समर्थकों की निगाहें मतगणना केंद्रों पर टिक गई हैं. प्रशासन ने मतगणना को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे शुरू होगी. निकाय चुनाव परिणाम के रुझान सुबह करीब 9 बजे मिलना शुरू हो जाएंगे, वहीं सुबह 10 बजे बाद चुनाव परिणाम मिलना शुरू होने की उम्मीद है. जिले में नगर निगम अलवर व 11 नगर पालिकाओं में दो चरणों में मतदान कराया गया था. दोनों चरणों में कुल 348 वार्डों के लिए 1713 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे. अब 14 सितंबर को सभी वार्डों की मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. निकाय चुनाव के परिणाम के बाद निकायों में किस राजनीतिक दल का कब्जा होगा या निकाय प्रमुख की चाबी निर्दलीयों के हाथ रहेगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा.
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अलवर जिले में सबसे ज्यादा नजर अलवर नगर निगम के 65 वार्डों के परिणाम पर रहेगी. नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है. कई वार्डों में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों की भूमिका भी निर्णायक है. दोनों ही प्रमुख दलों के चुनावी रणनीतिकारों की नजर जीताऊ निर्दलीयों पर लगी है.
पहले चरण में 69.45 प्रतिशत मतदान: पहले चरण में नगर निगम अलवर सहित पांच नगरीय निकायों के 165 वार्डों में चुनाव हुआ था. इन वार्डों में कुल 799 प्रत्याशी मैदान में थे. पहले चरण में कुल 3 लाख 27 हजार 725 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 2 लाख 27 हजार 589 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस चरण में कुल मतदान प्रतिशत 69.45 रहा. अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में 344 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. यहां 65.75 प्रतिशत मतदान हुआ. नगर निगम के परिणाम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, कारण है कि 65 वार्डों के नतीजों से शहर में बनने वाले नए बोर्ड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. वहीं बहादुरपुर में 25 वार्डों के 100 प्रत्याशियों के लिए 89.28 प्रतिशत मतदान हुआ. रामगढ़ के 35 वार्डों में 154 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ और यहां 84.69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. नौगांव के 20 वार्डों में 74 प्रत्याशियों के लिए 86.66 प्रतिशत तथा मालाखेड़ा के 20 वार्डों में 127 प्रत्याशियों के लिए 84.44 प्रतिशत मतदान हुआ.
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दूसरे चरण में 85.60 प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट: दूसरे चरण में अलवर जिले की सात नगर पालिकाओं के 183 वार्डों में चुनाव हुआ. इस चरण में 914 प्रत्याशी मैदान में थे. कुल 1 लाख 14 हजार 792 मतदाताओं में से 98 हजार 258 मतदाताओं ने मतदान किया. दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 85.60 रहा, जो पहले चरण की तुलना में काफी अधिक रहा. राजगढ़ में 40 वार्डों के 294 प्रत्याशियों के लिए 83.84 प्रतिशत मतदान हुआ. थानागाजी के 25 वार्डों में 125 प्रत्याशियों के लिए 87.06 प्रतिशत और लक्ष्मणगढ़ के 25 वार्डों में 140 प्रत्याशियों के लिए 86.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. बड़ौदामेव में 25 वार्डों के 73 प्रत्याशियों के लिए सबसे अधिक 89.79 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं गोविंदगढ़ के 25 वार्डों में 142 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ और यहां 86.63 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. कठूमर के 20 वार्डों में 76 प्रत्याशियों के लिए 85.80 प्रतिशत तथा खेरली के 23 वार्डों में 64 प्रत्याशियों के लिए 82.35 प्रतिशत मतदान हुआ.