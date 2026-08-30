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निकाय चुनाव: रील्स और डिजिटल पोस्टर के बीच फीकी नहीं पड़ी चमक, जयपुर में सजा पारंपरिक प्रचार सामग्री का बाजार

निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया और AI के दौर में भी जयपुर में पारंपरिक चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार पूरी तरह सज चुका है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 2:54 PM IST

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जयपुर: निकाय चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही राजधानी जयपुर में सियासी तापमान बढ़ने लगा है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से पहले ही चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार पूरी तरह से सज गया है. राजधानी जयपुर के चांदपोल और संसार चंद्र रोड पर जगह-जगह चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानें दिखाई देने लगी हैं. यहां झंडे-बैनर से लेकर दुपट्टे, बिल्ले, स्टिकर और प्रत्याशियों की फोटो वाली टी-शर्ट तक उपलब्ध हैं.

इन प्रचार सामग्री की दुकानों पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध है. हालांकि, दुकानदारों का कहना है कि कभी चुनाव का मौसम आते ही शहर की दीवारें पोस्टरों और सड़कें झंडों-बैनरों से पट जाती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदली है. सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रचार को मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचा दिया है, लेकिन जमीन पर चुनावी रंग जमाने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आज भी झंडे, बैनर और टी-शर्ट की जरूरत पड़ रही है.

जयपुर से संवाददाता फिरोज सैफी की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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प्रत्याशी घोषित होते ही रहेगा डिमांड का दौर: फिलहाल प्रचार सामग्री विक्रेताओं को प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार है. दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे, प्रचार सामग्री की डिमांड तेज होने लग जाएगी. अभी कुछ दावेदार ऐसे हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है, उन दावेदारों ने प्रचार सामग्री लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रत्याशी पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. 31 अगस्त के बाद प्रचार सामग्री का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है.

स्पीकर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक हैंडल तक: प्रचार सामग्री की दुकानों पर केवल झंडे-बैनर ही नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार से जुड़ा पूरा सामान उपलब्ध है. लाउडस्पीकर किराए पर दिए जा रहे हैं. पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले स्टिकर और बिल्ले तैयार हैं. रात में प्रचार को आकर्षक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हैंडल भी उपलब्ध हैं, कार्यकर्ता इन्हें हाथ में लेकर पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं. इसके अलावा प्रत्याशियों की फोटो और नाम वाली शर्ट भी तैयार की गई है. चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, झंडे से लेकर टी-शर्ट और लाउडस्पीकर का चुनावी बाजार में पूरा इंतजाम है.

अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री
अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री (ETV Bharat Jaipur)

सोशल मीडिया के दौर में भी सजा पारंपरिक प्रचार सामग्री का बाजार

  • निकाय चुनाव के मद्देनजर राजधानी जयपुर में सज गया चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार
  • भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लोजपा, एआइएमआइएम सहित कई राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री उपलब्ध
  • प्रचार सामग्री में झंडे, बैनर, स्टीकर, दुपट्टे, टी-शर्ट और इलेक्ट्रिक चुनाव चिन्ह के साथ-साथ लाउडस्पीकर भी उपलब्ध
  • प्रत्याशियों की घोषणा के बाद प्रचार सामग्री की डिमांड बढ़ने की उम्मीद
  • हालांकि अब सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रचार सामग्री के कारोबार को प्रभावित किया
  • पहले चुनाव प्रचार के दौरान सड़कें और दीवारें झंडे, बैनर, पोस्टर से पट जाती थीं
  • सोशल मीडिया पर प्रचार के बावजूद आज भी प्रचार के लिए झंडे, बैनर और दुपट्टे, स्टीकर की जरूरत

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प्रचार के लिए उपलब्ध लाउड स्पीकर
प्रचार के लिए उपलब्ध लाउड स्पीकर (ETV Bharat Jaipur)

पहले हर गली में झंडे-बैनर, अब डिजिटल पोस्टर: संसार चंद्र रोड पर प्रचार सामग्री कारोबारी चरण दास का कहना है कि चुनाव प्रचार की दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है. पहले प्रत्याशी प्रचार के लिए बड़ी संख्या में पोस्टर और बैनर छपवाते थे. चुनाव के दौरान हर सड़क और चौराहे पर राजनीतिक दलों के झंडे नजर आते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रचार का तरीका बदल दिया है. प्रत्याशी और उनके समर्थक डिजिटल पोस्टर खुद तैयार करवा कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, इससे पारंपरिक पोस्टर-बैनर के कारोबार पर असर पड़ा है. चरण दास का कहना है कि सोशल मीडिया और एआई ने काम कम जरूर किया है, लेकिन चुनावी प्रचार सामग्री की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. आज भी कार्यकर्ताओं के बीच झंडे, दुपट्टे, स्टिकर और टी-शर्ट की मांग बनी हुई है.

30 साल से कर रहे हैं कारोबार: प्रचार सामग्री कारोबारी यशपाल का कहना है कि वे पिछले 30 सालों से चुनाव प्रचार सामग्री का कारोबार कर रहे हैं. पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो, देशभर में जहां भी चुनाव होते हैं, वे वहां जाकर प्रचार सामग्री की दुकान लगाने पहुंच जाते हैं. यशपाल का कहना है कि जयपुर में दुकान लगाए करीब एक सप्ताह हुआ है. फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के कारण कारोबार सामान्य है, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी, प्रचार सामग्री के ऑर्डर ज्यादा आने लगेंगे. उन्होंने बताया कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री उनके पास उपलब्ध है, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री भी तैयार की जा रही है. हालांकि अब सबकी नजर 31 अगस्त पर है, जहां प्रत्याशियों की घोषणा होते ही प्रचार सामग्री का बाजार अपने पूरे परवान पर होगा.

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जयपुर के चांदपोल और संसार चंद्र रोड पर सर जी प्रचार सामग्री की दुकानें (ETV Bharat Jaipur)

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झुंझुनूं में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग की देखरेख में रविवार को मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया. शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल और आर.आर. मोरारका कॉलेज में 50-50 के बैच बनाकर कर्मियों को EVM संचालन तथा मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया. कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन का पूरा फोकस निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने पर है, ताकि मतदान दिवस पर कोई तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या सामने न आए.

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