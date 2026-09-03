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निकाय चुनाव: बीजेपी में खत्म हुआ मान-मनौव्वल का दौर, अब बागियों पर एक्शन की बारी

निकाय चुनाव में बीजेपी ने बागियों को मनाने का दौर खत्म कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

श्रवण सिंह बगड़ी और प्रभुलाल सैनी
श्रवण सिंह बगड़ी और प्रभुलाल सैनी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 6:13 PM IST

8 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान टिकट को लेकर उपजे असंतोष को थामने के लिए बीजेपी की ओर से चलाया गया मान-मनौव्वल का दौर अब खत्म हो गया है. नाम वापसी की अंतिम तारीख का समय निकलने के साथ ही पार्टी ने बागियों को मनाने की कोशिशों पर विराम लगाते हुए अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी स्तर पर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे रहने का फैसला किया है. यानी निकाय चुनाव में बीजेपी ने अब समझाइश की राजनीति से 'अनुशासन की राजनीति' की ओर कदम बढ़ा दिया है. नाम वापसी तक जिसे मनाने की कोशिश की गई, अब उसके खिलाफ संगठन की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है. पार्टी के लिए अगला लक्ष्य बागियों पर फैसला लेने के साथ-साथ अधिकृत प्रत्याशियों को एकजुट संगठन और मजबूत बूथ नेटवर्क के साथ चुनाव मैदान में उतारना होगा.

नाम वापसी खत्म, अब एक्शन की बारी: निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कई वार्डों में बीजेपी के दावेदारों ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया था. इसके बाद प्रदेश संगठन ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए अंतिम समय तक पूरी ताकत झोंकी. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने खुद प्रदेश कार्यालय में बैठकर कई बागियों और नाराज दावेदारों से फोन पर बातचीत की. राजनीतिक स्तर पर समझाइश से लेकर सामाजिक प्रभाव रखने वाले नेताओं के जरिए भी बागियों को चुनाव मैदान से हटाने की कोशिश की गई.

सुनिए क्या बोले BJP नेता (ETV Bharat Jaipur)

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नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही पार्टी के सामने अब तस्वीर साफ हो गई है कि कौन-कौन से नेता संगठन के निर्देश के बावजूद मैदान में बने हुए हैं. ऐसे प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है. सूची तैयार होने के बाद संबंधित नेताओं के खिलाफ संगठनात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जयपुर संभाग निकाय चुनाव प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पार्टी ने अधिकांश नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया है और बागियों की संख्या बहुत कम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी के निर्देश के बावजूद चुनाव मैदान में हैं, उनके खिलाफ संगठन अपने स्तर पर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उचित समझेगा, वह की जाएगी.

आखिरी वक्त तक प्रदेश कार्यालय से फोन: बीजेपी नेतृत्व ने बागियों को मनाने के लिए अंतिम दिन तक संपर्क अभियान चलाया. प्रदेश कार्यालय से सीधे फोन कर नेताओं से नाम वापस लेने की अपील की गई. कुछ मामलों में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समझाइश की गई तो कुछ जगह सामाजिक स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेताओं की मदद ली गई. पार्टी की प्राथमिकता थी कि अधिकृत प्रत्याशी के सामने बीजेपी का ही दूसरा उम्मीदवार खड़ा न रहे, क्योंकि एक ही पार्टी के दो प्रत्याशियों के मैदान में होने से वोटों का विभाजन होने का खतरा रहता है और इसका सीधा फायदा विपक्षी उम्मीदवार को मिल सकता है.

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अब पूरा फोकस अधिकृत प्रत्याशियों पर: मान-मनौव्वल का दौर खत्म होने के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत अधिकृत प्रत्याशियों के प्रचार में लगाने की तैयारी में है. बड़े नेताओं के दौरे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संभावित रोड शो और केंद्रीय नेताओं की सभाओं के जरिए पार्टी चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने दावा किया कि भाजपा में ज्यादा बागी नहीं हैं, सभी को मना लिया गया है. विरोध और बगावत तो कांग्रेस में है जहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जूतमपैजार हो रही है. भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में चलने वाली पार्टी है. यहां के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अनुशासित हैं, जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया और पार्टी के खिलाफ मैदान में खड़े रहने का निर्णय लिया है, वे अब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे. पार्टी उनके खिलाफ जल्द एक्शन लेगी. बगड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है. बड़े बहुमत के साथ निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी.

टिकट विवाद से घिरी कांग्रेस पर BJP का वार: निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के भीतर सामने आ रहे असंतोष और विवाद को लेकर अब बीजेपी ने राजनीतिक हमला तेज कर दिया है. आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 116 में कांग्रेस की टिकट दावेदार पूजा भार्गव की नाराजगी और विधायक रफीक खान पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह का उदाहरण बताते हुए घेरा है. वहीं, कांग्रेस विधायक की ओर से बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि किसकी जमानत जब्त होती है.

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कांग्रेस के टिकट विवाद ने पकड़ा तूल: आदर्श नगर के वार्ड 116 में कांग्रेस से पार्षद पद की दावेदार युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पूजा भार्गव को टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नाराजगी जताई. वीडियो में उन्होंने विधायक रफीक खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए टिकट प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. पूजा के मुताबिक उनसे यह तक पूछा गया कि उन्होंने विधायक के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या किया है. पूजा भार्गव के आरोप सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की टिकट वितरण प्रक्रिया और संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को महत्व नहीं मिल रहा है. बगड़ी ने कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए बीकानेर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं की मारपीट की घटना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जयपुर में यदि कोई महिला कांग्रेस नेता इस तरह के आरोप लगा रही है तो यह गंभीर मामला है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इसकी जांच करनी चाहिए. उनका दावा है कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान कई जगह खुलकर सामने आ रही है. पार्टी इसे निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन की कमजोरी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है.

समय बताएगा किसकी जमानत जब्त होती है: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने कांग्रेस विधायक के बयान को बौखलाहट करार देते हुए कहा कि चुनाव में जनता ही तय करेगी कि किसका दावा कितना मजबूत है. मेवाती ने कांग्रेस विधायक को जवाब देते हुए कहा कि "विधायक जी, समय ही बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होती है. जनता सब देख रही है और चुनाव में अपने मत के माध्यम से इसका जवाब देगी." उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी को चुनाव में अपनी स्थिति को लेकर चिंता सता रही है.

मेवाती ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है. यह बीजेपी की ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की नीति को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी पूरी मजबूती से जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के मजबूत माने जाने वाले इलाकों में भी पार्टी का परचम लहराएंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव का अंतिम फैसला जनता के हाथ में है और नतीजे ही सभी दावों का जवाब देंगे. दरअसल, कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भाजपा की ओर से अल्पसंख्यक समाज को निकाय चुनाव में दिए तिकटों पर सवाल उठाया था.

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