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Nikay Chunav 2026 : भरतपुर में 235 वार्डों की आरक्षण लॉटरी पूरी, जानिए सवाई माधोपुर की स्थिति...

भरतपुर निकाय चुनाव में कहीं बदली सीट तो कहीं दावेदारों की उम्मीदें. सवाई माधोपुर में 6 नगर निकाय चुनावों को लेकर निकाली गई लॉटरी.

Nikay Chunav 2026
भरतपुर में 235 वार्डों की आरक्षण लॉटरी पूरी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 8:25 PM IST

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भरतपुर/सवाई माधोपुर: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर भरतपुर जिले में चुनावी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है. सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई वार्डवार आरक्षण की लॉटरी में नगर निगम भरतपुर समेत जिले के सात नगरीय निकायों के कुल 235 वार्डों का आरक्षण तय कर दिया गया. आरक्षण की स्थिति सामने आते ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों के समीकरण बदल गए हैं. कई वार्डों में सीट की श्रेणी बदलने से पुराने दावेदारों की उम्मीदों को झटका लगा है, जबकि आरक्षित श्रेणी में आए वार्डों में नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है.

लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुई. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और इन वर्गों की महिला श्रेणियों के लिए वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया. जिले में नगर निगम भरतपुर के 65 वार्ड, नगरपालिका नदबई के 35, बयाना के 35 तथा उच्चैन, वैर, भुसावर और रूपवास के 25-25 वार्ड हैं. इस तरह सातों निकायों के 235 वार्डों की आरक्षण स्थिति अब स्पष्ट हो गई है.

नगर निगम के 65 वार्डों में आरक्षण : नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में वार्ड 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. वार्ड 2 सामान्य, 3-4 अनुसूचित जाति, 5 सामान्य और 6 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 7-8 सामान्य, 9 अनुसूचित जाति महिला, 10 अनुसूचित जाति, 11 सामान्य और 12 सामान्य महिला है. वार्ड 13-14 अनुसूचित जाति तथा 15 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है.

पढ़ें : नगर निकाय चुनाव 2026: अजमेर में लॉटरी के दौरान कांग्रेस का ऐतराज, भीलवाड़ा एवं डीडवाना-कुचामन में आरक्षण तय

वार्ड 16 अनुसूचित जाति, 17-18 सामान्य महिला, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 21 सामान्य, 22 अन्य पिछड़ा वर्ग, 23 सामान्य महिला, 24 सामान्य और 25 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 26 सामान्य, 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 28 अनुसूचित जाति महिला, 29-30 अन्य पिछड़ा वर्ग, 31 सामान्य और 32 सामान्य महिला है. वार्ड 33 सामान्य तथा 34 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है.

वहीं, वार्ड 35 अनुसूचित जाति, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 37-39 अनुसूचित जाति और 40 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. वार्ड 41 सामान्य महिला, 42-44 सामान्य, 45-46 सामान्य महिला और 47 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है. वार्ड 48-49 सामान्य, 50 अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 सामान्य, 52 अनुसूचित जाति महिला और 53 सामान्य महिला है. वार्ड 54-58 सामान्य, 59 सामान्य महिला, 60 सामान्य, 61 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 62 अनुसूचित जाति, 63 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 64 सामान्य तथा 65 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है.

नदबई के 35 वार्डों का गणित : नदबई नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति महिला, 3 अनुसूचित जाति, 4 सामान्य और 5 सामान्य महिला है. वार्ड 6 अनुसूचित जाति, 7 सामान्य, 8 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10-11 सामान्य श्रेणी में हैं. वार्ड 12-13 अनुसूचित जाति, 14-15 अनुसूचित जाति महिला, 16 अनुसूचित जाति, 17 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 18 सामान्य, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, 20-21 सामान्य महिला, 22 सामान्य और 23 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. वार्ड 24 सामान्य, 25 सामान्य महिला, 26-29 सामान्य, 30 अन्य पिछड़ा वर्ग, 31 सामान्य, 32-33 सामान्य महिला, 34 अन्य पिछड़ा वर्ग और 35 सामान्य महिला के लिए निर्धारित किया गया है.

उच्चैन के 25 वार्डों में आरक्षण : उच्चैन नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 सामान्य महिला, 3 सामान्य, 4 सामान्य महिला, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग और 6 अनुसूचित जाति है. वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8-9 अनुसूचित जाति, 10 सामान्य, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग और 12 सामान्य श्रेणी में हैं. वार्ड 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 14 सामान्य महिला, 15 अनुसूचित जाति तथा 16-18 सामान्य हैं. वार्ड 19-20 सामान्य महिला, 21 सामान्य, 22-23 अनुसूचित जाति महिला, 24 सामान्य और 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए निर्धारित किया गया है.

बयाना के 35 वार्डों में आरक्षण : बयाना नगरपालिका में वार्ड 1-2 सामान्य, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 4 अनुसूचित जाति महिला, 5-6 अनुसूचित जाति और 7-8 सामान्य हैं. वार्ड 9 अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 अनुसूचित जाति, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग, 12-13 सामान्य, 14 सामान्य महिला, 15 सामान्य और 16 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 17 अनुसूचित जाति महिला, 18-19 अनुसूचित जाति, 20 अनुसूचित जाति महिला, 21 सामान्य, 22-23 सामान्य महिला, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग और 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है. वार्ड 26-27 सामान्य, 28 सामान्य महिला, 29-30 सामान्य, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग, 32 सामान्य, 33 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 34-35 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं.

वैर के 25 वार्डों में बदला समीकरण : वैर नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति, 3-5 सामान्य, 6-7 अनुसूचित जाति और 8 सामान्य है. वार्ड 9 सामान्य महिला, 10-11 सामान्य, 12 अन्य पिछड़ा वर्ग, 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 14 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 15 अनुसूचित जाति महिला, 16 सामान्य महिला, 17 सामान्य, 18 सामान्य महिला, 19 अनुसूचित जाति महिला, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 सामान्य महिला, 22 सामान्य, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग और 25 सामान्य श्रेणी में है.

भुसावर में 25 वार्डों का आरक्षण : भुसावर नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य महिला, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जाति, 4-5 सामान्य और 6 सामान्य महिला है. वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8 सामान्य, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 10 सामान्य तथा 11-12 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित हैं. वार्ड 13 अनुसूचित जाति महिला, 14-15 सामान्य, 16 अनुसूचित जनजाति और 17 सामान्य महिला है. वार्ड 18 सामान्य, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 20 अनुसूचित जाति, 21 सामान्य महिला, 22 अनुसूचित जाति महिला, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 24-25 सामान्य श्रेणी में हैं.

पढ़ें : निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस का महामंथन, दावेदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन जरूरी

रूपवास के 25 वार्डों की स्थिति : रूपवास नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 3-5 सामान्य महिला, 6-10 सामान्य और 11 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. वार्ड 12 अनुसूचित जाति महिला, 13 अनुसूचित जाति, 14 सामान्य, 15 अन्य पिछड़ा वर्ग, 16 सामान्य और 17-19 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए हैं. वार्ड 20 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 सामान्य, 22 अनुसूचित जाति, 23 सामान्य महिला, 24 अनुसूचित जाति महिला और 25 सामान्य महिला के लिए आरक्षित है.

अब टिकट और दावेदारी पर नजर : आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती होगी. जिन वार्डों में सामान्य सीट थी और अब वह किसी आरक्षित श्रेणी में चली गई है, वहां पहले से तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी. दूसरी ओर, आरक्षित वार्डों में संबंधित वर्ग के नए दावेदारों के लिए राजनीतिक अवसर पैदा हुए हैं.

Sawai Madhopur Nikay Chunav 2026
सवाई माधोपुर जिले में वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई (ETV Bharat Sawai Madhopur)

सवाई माधोपुर जिले की 6 नगर निकाय चुनावों को लेकर निकाली गई वार्डों की लॉटरी : वहीं, सवाई माधोपुर जिले में नगर निकाय चुनावों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के 6 नगर निकायों के लिए वार्डो की आरक्षण लॉटरी निकाली गई. जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों एंव स्थानीय जनप्रतिनिधियों व मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों से वार्ड वार लॉटरी निकलवाई गई. इस दौरान भाजपा जिला मानसिंह गुर्जर व कांग्रेस जिला कमेटी के महासचिव राजेश पहाड़िया सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

सवाई माधोपुर जिले में 6 नगर निकाय हैं, जिनमें सवाई माधोपुर व गंगपुरसिटी में नगर परिषद है और बौंली, खंडार, बामनवास व वजीरपुर में नगर पालिका है. जिले के 6 नगर निकायों में कुल 215 वार्ड हैं, जिनकी आज आरक्षण लॉटरी निकाली गई. 6 निकायों के 215 वार्डों में से SC के 50, ST के 14 और OBC के लिए 27 वार्ड आरक्षित हैं. वहीं, 124 वार्ड सामान्य है. जिले की 6 नगर निकायों में ST के 50 आरक्षित वार्डो में से 16 वार्ड SC महिलाओं के लिए आरक्षित है. वहीं, ST के 14 वार्डों में से 4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है. इसी तरह OBC के आरक्षित 27 वार्डों में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. सामान्य के 124 वार्डों में से 40 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जिले की 6 नगर निकायों के 215 वार्डों में से 69 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.

जिले की सवाई माधोपुर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं, जिसमें 91730 मतदाता हैं. वहीं, गंगपुरसिटी नगर परिषद में 87870 मतदाता हैं. जबकि बामनवास नगर पालिका में 10836, बौंली नगर पालिका में 11819, खंडार नगर पालिका में 11505 और वजीरपुर नगर पालिका में 11781 मतदाता हैं.

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