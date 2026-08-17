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Nikay Chunav 2026 : भरतपुर में 235 वार्डों की आरक्षण लॉटरी पूरी, जानिए सवाई माधोपुर की स्थिति...

भरतपुर/सवाई माधोपुर: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर भरतपुर जिले में चुनावी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है. सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई वार्डवार आरक्षण की लॉटरी में नगर निगम भरतपुर समेत जिले के सात नगरीय निकायों के कुल 235 वार्डों का आरक्षण तय कर दिया गया. आरक्षण की स्थिति सामने आते ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों के समीकरण बदल गए हैं. कई वार्डों में सीट की श्रेणी बदलने से पुराने दावेदारों की उम्मीदों को झटका लगा है, जबकि आरक्षित श्रेणी में आए वार्डों में नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है.

लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुई. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और इन वर्गों की महिला श्रेणियों के लिए वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया. जिले में नगर निगम भरतपुर के 65 वार्ड, नगरपालिका नदबई के 35, बयाना के 35 तथा उच्चैन, वैर, भुसावर और रूपवास के 25-25 वार्ड हैं. इस तरह सातों निकायों के 235 वार्डों की आरक्षण स्थिति अब स्पष्ट हो गई है.

नगर निगम के 65 वार्डों में आरक्षण : नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों में वार्ड 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. वार्ड 2 सामान्य, 3-4 अनुसूचित जाति, 5 सामान्य और 6 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 7-8 सामान्य, 9 अनुसूचित जाति महिला, 10 अनुसूचित जाति, 11 सामान्य और 12 सामान्य महिला है. वार्ड 13-14 अनुसूचित जाति तथा 15 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है.

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वार्ड 16 अनुसूचित जाति, 17-18 सामान्य महिला, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 21 सामान्य, 22 अन्य पिछड़ा वर्ग, 23 सामान्य महिला, 24 सामान्य और 25 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 26 सामान्य, 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 28 अनुसूचित जाति महिला, 29-30 अन्य पिछड़ा वर्ग, 31 सामान्य और 32 सामान्य महिला है. वार्ड 33 सामान्य तथा 34 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है.

वहीं, वार्ड 35 अनुसूचित जाति, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 37-39 अनुसूचित जाति और 40 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. वार्ड 41 सामान्य महिला, 42-44 सामान्य, 45-46 सामान्य महिला और 47 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है. वार्ड 48-49 सामान्य, 50 अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 सामान्य, 52 अनुसूचित जाति महिला और 53 सामान्य महिला है. वार्ड 54-58 सामान्य, 59 सामान्य महिला, 60 सामान्य, 61 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 62 अनुसूचित जाति, 63 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 64 सामान्य तथा 65 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है.

नदबई के 35 वार्डों का गणित : नदबई नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति महिला, 3 अनुसूचित जाति, 4 सामान्य और 5 सामान्य महिला है. वार्ड 6 अनुसूचित जाति, 7 सामान्य, 8 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10-11 सामान्य श्रेणी में हैं. वार्ड 12-13 अनुसूचित जाति, 14-15 अनुसूचित जाति महिला, 16 अनुसूचित जाति, 17 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 18 सामान्य, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग, 20-21 सामान्य महिला, 22 सामान्य और 23 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. वार्ड 24 सामान्य, 25 सामान्य महिला, 26-29 सामान्य, 30 अन्य पिछड़ा वर्ग, 31 सामान्य, 32-33 सामान्य महिला, 34 अन्य पिछड़ा वर्ग और 35 सामान्य महिला के लिए निर्धारित किया गया है.

उच्चैन के 25 वार्डों में आरक्षण : उच्चैन नगरपालिका में वार्ड 1 सामान्य, 2 सामान्य महिला, 3 सामान्य, 4 सामान्य महिला, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग और 6 अनुसूचित जाति है. वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8-9 अनुसूचित जाति, 10 सामान्य, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग और 12 सामान्य श्रेणी में हैं. वार्ड 13 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 14 सामान्य महिला, 15 अनुसूचित जाति तथा 16-18 सामान्य हैं. वार्ड 19-20 सामान्य महिला, 21 सामान्य, 22-23 अनुसूचित जाति महिला, 24 सामान्य और 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए निर्धारित किया गया है.

बयाना के 35 वार्डों में आरक्षण : बयाना नगरपालिका में वार्ड 1-2 सामान्य, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 4 अनुसूचित जाति महिला, 5-6 अनुसूचित जाति और 7-8 सामान्य हैं. वार्ड 9 अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 अनुसूचित जाति, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग, 12-13 सामान्य, 14 सामान्य महिला, 15 सामान्य और 16 सामान्य महिला के लिए निर्धारित है. वार्ड 17 अनुसूचित जाति महिला, 18-19 अनुसूचित जाति, 20 अनुसूचित जाति महिला, 21 सामान्य, 22-23 सामान्य महिला, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग और 25 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है. वार्ड 26-27 सामान्य, 28 सामान्य महिला, 29-30 सामान्य, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग, 32 सामान्य, 33 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 34-35 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं.