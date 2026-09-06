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निकाय चुनाव में सीएम के रोड शो पर गहलोत का वार, बोले- यह उपलब्धि नहीं, नाकामी का संकेत

सरकार ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करे: गहलोत ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, स्थानीय निकाय चुनाव में जनता अपने आसपास के विकास को देखकर वोट करती है. ऐसे में भाजपा को प्रचार और रोड शो की बजाय यह बताना चाहिए कि पिछले ढाई सालों में शहरों में क्या काम किए गए हैं. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के तहत जनता को 12 लाख पट्टे दिए गए थे, लेकिन पिछले ढाई साल में भाजपा सरकार ने कितने पट्टे दिए हैं, उसे जनता के सामने रखना चाहिए.

रोड शो सरकार का प्लस नहीं बल्कि माइनस पॉइंट है: गहलोत ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का स्थानीय निकाय चुनाव में उतरकर रोड शो करना खुद इस बात का प्रमाण है कि सरकार को जनता के आक्रोश का एहसास हो चुका है. ढाई साल में शहरों की हालत खराब हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है और विकास के काम ठप्प पड़े हुए हैं. गहलोत ने मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर कहा कि सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश नहीं कर सकती है. यह सरकार का प्लस पॉइंट नहीं बल्कि माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर ढाई साल में जनता के काम किए होते तो आज मुख्यमंत्री को रोड शो के जरिए माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. जनता खुद सरकार के काम के आधार पर फैसला करती.

जयपुर: प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव जैसे-जैसे रोचक होते जा रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो को लेकर बड़ा सियासी हमला बोला. गहलोत ने इसे सरकार की उपलब्धि की बजाय सबसे बड़ी नाकामी का संकेत करार दिया. गहलोत ने सवाल उठाया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री को नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव में रोड शो करना पड़ रहा है.

दिल्ली-महाराष्ट्र से नेता बुलाने पड़े: गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हो रहे निकाय चुनाव में भाजपा सरकार की क्या हालत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार को दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है. आखिर निकाय चुनाव को भाजपा ने इतना बड़ा लक्ष्य क्यों बना लिया है? इससे साफ है कि भाजपा को जनता के गुस्से का अंदाजा हो चुका है और अब वह चुनावी प्रचार के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के भ्रम में नहीं आएगी और जब भाजपा को चुनाव में हराएगी, तभी भाजपा सरकार की नींद खुलेगी.

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प्रदेश में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार हो चुकी हैं: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार हो चुकी हैं. आम आदमी को भी अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है. बिना रिश्वत कोई काम प्रदेश में नहीं हो रहा है और जमकर लूटपाट हो रही है. गहलोत ने कहा कि सरकार के इस निरंकुश शासन पर अंकुश तभी लगेगा जब जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी, तभी जनता के काम होंगे. हमारी जनहित की योजनाओं को बंद किया गया. गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई जनहित की योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है. अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी गई. सरकार चाहे तो योजनाओं से उनकी फोटो हटा दे और खुद की फोटो लगा ले, लेकिन जनहित की योजनाओं को क्यों बंद कर रही है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला उठाते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 करनी चाहिए.

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार को घेरा: गहलोत ने जातिगत जनगणना को लेकर भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा साफ है, तो आंकड़े जुटाने की प्रणाली भी स्पष्ट और विश्वसनीय होनी चाहिए. उन्होंने यूपीए सरकार के समय शुरू हुई सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा कि तब घर-घर जाकर आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन नाम और जाति की स्पेलिंग में गलती के कारण आंकड़ों में बड़ी विसंगतियां पैदा हो गईं. उन्होंने कहा कि मेरे नाम की स्पेलिंग Gehlot है, अगर इसे Gahlot लिख दिया जाए तो वे दो अलग जातियां और गोत्र हो जाएंगे. इसी तरह अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जातियों के अलग-अलग उपनाम भी हैं.

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5 लाख के स्वास्थ्य बीमा को बताया 'झूठ': गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रम फैला दिया है कि सबको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, यह बिल्कुल झूठ है. यह बीमा केवल उन लोगों को ही मिल रहा है जो सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना के सर्वे में शामिल थे. जनता इनके बहकावे में आ जाती है, लेकिन अब लोगों का भ्रम टूट रहा है. अब जनता समझ गई है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठे वादे करते हैं. न हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलीं, न ही अच्छे दिन आए, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न काला धन वापस आया और न ही खातों में 15 लाख रुपए आए. ये लोग अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब (एक्सपोज) हो चुके हैं और आगामी चुनाव में ये सारी बातें प्रमुखता से उठेंगी.