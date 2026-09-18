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अलवर में मेयर पद पर सीधी टक्कर, धौलपुर में व्यापारी ने पलटी बाजी, फतेहपुर में निर्दलीय किंगमेकर

भिवाड़ी और राजगढ़ का अपडेट: वहीं भिवाड़ी नगर परिषद में कांग्रेस प्रत्याशी गगन तंवर के नाम वापस लेने से भाजपा की डॉ. गुंजन खटाना निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुई हैं.राजगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और निर्दलीय के बीच मुकाबला है. निर्दलीय धर्मचंद सैनी ने नाम वापस ले लिया है. अब भाजपा की रेखा देवी और निर्दलीय राजकुमार सैनी आमने-सामने हैं.

अब दो प्रत्याशी मैदान में: एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि महापौर पद के लिए तीन नामांकन मिले थे. रिंकल गर्ग के नाम वापस लेने के बाद अब भाजपा से सुमनलता अग्रवाल और कांग्रेस से कमलेश शर्मा के बीच मुकाबला होगा. मतदान 21 सितंबर को होगा.

नाम वापसी के बाद लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप: नाम वापस लेने के बाद रिंकल गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र में उन्हें अधिकार है कि वह महापौर पद के लिए फॉर्म भरें. उन्होंने कहा कि शहर के हालात खराब हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए उन्होंने फॉर्म भरा था.उन्होंने महापौर पद के लिए पार्षदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया. कहा कि महापौर बनने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और यह खर्च वह वहन नहीं कर सकतीं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने दाम बता रहे हैं. वह पैसे देकर किसी सीट पर नहीं आना चाहतीं.

अलवर में रिंकल गर्ग ने लिया नाम वापस, भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर: अलवर नगर निगम में मेयर पद के लिए नाम वापसी के बाद अब भाजपा व कांग्रेस में सीधी टक्कर है. हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाली रिंकल गर्ग ने शुक्रवार को अपना नाम वापस ले लिया. रिंकल गर्ग वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं, जो भाजपा की अपूर्वा शर्मा से हार गई थीं. इसके बाद भी उन्होंने मेयर पद के लिए निर्दलीय फॉर्म भरा था.

सीकर के फतेहपुर नगर पालिका में भाजपा की अंजू भिण्डा और कांग्रेस की निकिता रिणवा के बीच सीधा मुकाबला है. पालिका में कांग्रेस के 21, भाजपा के 10 और 21 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. रामगढ़ शेखावाटी में भाजपा के नाम वापस लेने के बाद मुकाबला निर्दलीय मकसूद भाटी और कांग्रेस के मदन सैनी के बीच है.

धौलपुर नगर परिषद में व्यापारी गिरीश गर्ग सभी दलों के पार्षदों के समर्थन से निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुए हैं. बसेड़ी में भाजपा के राघवेंद्र कुमार और सरमथुरा में कांग्रेस की रामकला निर्विरोध अध्यक्ष बनी हैं. राजाखेड़ा, मनिया, बाड़ी और सैपऊ में 21 सितंबर को चुनाव होगा.

अलवर/धौलपुर/सीकर: प्रदेश में मेयर पद के चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. कई जगह नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है तो कई जगह निर्दलीयों ने बाजी पलट दी है. अलवर नगर निगम में मेयर पद पर हाइब्रिड फॉर्मूले से निर्दलीय नामांकन करने वाली रिंकल गर्ग ने समर्थन नहीं मिलने पर नाम वापस ले लिया. अब भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर है. वहीं, भिवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी गगन तंवर के नाम वापस लेने से भाजपा की डॉ. गुंजन खटाना निर्विरोध सभापति बन गईं.

धौलपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, व्यापारी गिरीश गर्ग बने निर्विरोध सभापति: धौलपुर शहर के नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है. शहर के व्यापारी गिरीश गर्ग भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय पार्षदों से सांठगांठ कर सभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. वहीं, भाजपा ने बसेड़ी नगर पालिका में निर्विरोध बोर्ड बनाया है. सरमथुरा में कांग्रेस की रामकला निर्विरोध अध्यक्ष बनी हैं. अब मुकाबला राजाखेड़ा, मनिया, बाड़ी और सैपऊ में रोचक हो गया है, जहां 21 सितंबर को चुनाव होगा.

कांग्रेस बहुमत के करीब थी, पैराशूट प्रत्याशी ने पलटा खेल:धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में चुनाव हुआ था. जिसमें कांग्रेस 27, भाजपा 11, बीएसपी 3 और 9 निर्दलीय जीते थे. कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए सिर्फ 4 पार्षदों की जरूरत थी. विधायक शोभारानी कुशवाहा और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की थी.इसी बीच बिना चुनाव लड़े व्यापारी गिरीश गर्ग ने सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया. सभापति पद के लिए 7 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन शुक्रवार को सभी ने नाम वापस ले लिए और गिरीश गर्ग निर्विरोध चुन लिए गए.

कांग्रेस पार्षद ने लगाया बिकने का आरोप: वार्ड 59 से कांग्रेस के पार्षद सत्यदेव कंसाना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी धनबल के सामने बिक गई. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया, इसलिए उन्हें नाम वापस लेना पड़ा.

भाजपा का पटका पहनकर किया स्वागत: नव निर्वाचित सभापति गिरीश गर्ग का भाजपा का पटका डालकर स्वागत किया गया. गर्ग ने कहा कि वह निर्दलीय चुने गए हैं और शहर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी.

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बसेड़ी और सरमथुरा का समीकरण: बसेड़ी नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस के 8-8 और 9 निर्दलीय जीते थे. यहां भाजपा के राघवेंद्र कुमार निर्विरोध अध्यक्ष बने. सरमथुरा में 25 में से कांग्रेस के 15 पार्षद जीते थे. यहां निर्दलीय वंदना के नाम वापस लेने से कांग्रेस की रामकला निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं.

फतेहपुर में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने: सीकर के फतेहपुर और रामगढ़ शेखावाटी में पालिकाध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. फतेहपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद मुकाबला निर्दलीय मकसूद भाटी और कांग्रेस के मदन सैनी के बीच रह गया है.

अंजू भिण्डा और निकिता रिणवा आमने-सामने: फतेहपुर पालिकाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने निर्दलीय पार्षद अंजू भिण्डा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व उपाध्यक्ष निकिता रिणवा को मैदान में उतारा है. नगर पालिका में कांग्रेस के 21, भाजपा के 10 और 21 निर्दलीय पार्षद जीते हैं, ऐसे में निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं. अंजू भिण्डा का परिवार फतेहपुर की राजनीति से लंबे समय से जुड़ा है. उनके ससुर बनवारी लाल भिण्डा और पति मधुसूदन भिण्डा पालिकाध्यक्ष रह चुके हैं. बनवारी लाल विधायक भी रहे हैं. उनके भाई घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा सांसद हैं.

रामगढ़ शेखावाटी में बदले समीकरण: रामगढ़ शेखावाटी में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. भाजपा प्रत्याशी प्रशांत जोशी ने नाम वापस लेकर हाइब्रिड निर्दलीय प्रत्याशी मकसूद भाटी को समर्थन दिया है. अब मुकाबला मकसूद भाटी और कांग्रेस के मदन सैनी के बीच है.रामगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के 18, भाजपा के 10 और 7 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. मकसूद भाटी पूर्व में कांग्रेस से पालिकाध्यक्ष रह चुके हैं. वर्तमान में वे पार्षद नहीं हैं, लेकिन हाइब्रिड प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों नगर पालिकाओं में निर्दलीय पार्षदों की संख्या अधिक है. ऐसे में उनका समर्थन ही तय करेगा कि पालिकाध्यक्ष की कुर्सी किसके खाते में जाएगी.

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