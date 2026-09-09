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राजस्थान निकाय चुनाव 2026: जोधपुर संभाग में मतदान जारी, तिंवरी में सबसे ज्यादा 36.63% मतदान

जोधपुर: राजस्थान में प्रथम चरण के निकाय चुनाव के तहत 162 नगरीय निकायों में मतदान जारी है. जोधपुर संभाग की नगर परिषद व नगरपालिकाओं में मतदाता उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं. जिले की 6 नगर पालिकाओं में बुधवार सुबह 7:15 बजे से मतदान शुरू हुआ. सुबह 10 बजे तक जिले में औसत 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है. सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. सबसे ज्यादा मतदान तिंवरी नगर पालिका में 36.63% दर्ज किया गया. जिला प्रशासन के अनुसार सभी बूथों पर मतदान सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है और मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है.

सुबह 10 बजे तक प्राप्त मतदान प्रतिशत के अनुसार तिंवरी नगरपालिका में सर्वाधिक 36.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यहां कुल 25 वार्डों में 12,506 मतदाता हैं, जिनमें से 4,581 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसी प्रकार मथानिया नगरपालिका में 34.72 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां 25 वार्डों के 14,310 मतदाताओं में से 4,968 मतदाताओं ने मतदान किया. बालेसर सत्ता नगरपालिका में 34.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जहां 25 वार्डों में कुल 15,359 मतदाता हैं तथा प्रातः 10 बजे तक 5,319 मतदाताओं ने वोट डाला.

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