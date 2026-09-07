Nikay Chunav 2026 : नेहरू पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस की शिकायत, कार्रवाई के निर्देश
चुनाव आचार संहिता में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट. निर्वाचन विभाग ने माना उल्लंघन. जानिए पूरा मामला...
Published : September 7, 2026 at 8:51 PM IST
बूंदी: नगरीय चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर की गई पोस्ट अब कार्रवाई के घेरे में आ गई है. पोस्ट में नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. बूंदी निर्वाचन विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है. सोमवार को निर्वाचन विभाग ने मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए बूंदी पुलिस को पत्र भेजते हुए जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच बूंदी पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है.
चुनाव आयोग में शिकायत के बाद हरकत में आया विभाग : मामला 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई एक पोस्ट से जुड़ा है. शिकायत के अनुसार पोस्ट में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. नगरीय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान पोस्ट सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल हुई.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चर्मेश शर्मा ने रविवार को इस पोस्ट के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पोस्ट को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष में भी ज्ञापन देकर चुनावी आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की मांग उठाई. शिकायत चुनाव आयोग के माध्यम से जिला निर्वाचन विभाग तक पहुंचने के बाद मामले को जांच के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी को सौंपा गया.
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सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी ने खंगाली पोस्ट : शिकायत मिलने के बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी ने संबंधित एक्स हैंडल पर प्रसारित पोस्ट की प्रारंभिक जांच की. कमेटी ने पोस्ट को देखा और उसके लिंक को सर्च कर उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की. आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की अवधि में पोस्ट के प्रसारित होने और उसकी प्रकृति को लेकर प्रारंभिक स्तर पर जांच की गई. जांच के बाद निर्वाचन विभाग ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया. बूंदी रिटर्निंग अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा के निर्देश पर सोमवार को निर्वाचन विभाग की ओर से बूंदी पुलिस को पत्र भेजा गया. पत्र में मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
पुलिस उपाधीक्षक करेंगे मामले की जांच : निर्वाचन विभाग ने मामले की जांच बूंदी पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी को सौंपी गई है. अब पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट, संबंधित एक्स हैंडल, पोस्ट के लिंक और उसके प्रसारण से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पोस्ट के संबंध में कौन-कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं. रिटर्निंग अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा ने बताया कि मामले को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद सोमवार को कार्रवाई के लिए बूंदी पुलिस को पत्र भेजा गया है. बूंदी पुलिस उपाधीक्षक से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है. उधर मामले में पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी का कहना है कि अभी पत्र मिला नहीं है. जैसे ही उन्हें पत्र मिलेगा, जांच शुरू कर दी जाएगी.