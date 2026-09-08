ETV Bharat / state

Special : पार्षद बनने के लिए App से लेकर AI तक का इस्तेमाल, हाईटेक हो रहा निकाय चुनाव प्रचार

निकाय चुनाव 2026- प्रत्याशी मतदाताओं को साधने में जुटे हैं तो चुनावी कंसल्टेंट्स ऐप्स के जरिए प्रत्याशियों को साधने में. आदित्य आत्रे की रिपोर्ट...

Rajasthan Civic Election
हाईटेक हो रहा निकाय चुनाव प्रचार (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 5:10 PM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: नगरीय निकाय चुनावों में इस बार मुद्दों के अलावा चुनावी कंसल्टेंट की भूमिका अहम होती जा रही है. पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, डेटा कितना महत्वपुर्ण होगा, मतदाताओं तक अपनी रीच कैसे पहुंचानी है, कौन से वादे मतदाताओं को साध सकते हैं और रील और शॉर्ट वीडियो कैंपेन कैसा होगा, इन सब तैयारियों के साथ चुनावी कंसल्टेंट भी मैदान में उतर चुके हैं.

प्रत्याशी जहां मतदाताओं को साधने में जुटे हैं तो चुनावी कंसल्टेंट्स ने बड़ी संख्या में ऐप्स के जरिए प्रत्याशियों को साधना शुरू कर दिया है. कुछ ऐप्स तो नेतागिरी सिखाने का भी जिम्मा ले रहे हैं. इस बार चुनाव केवल पारंपरिक मेल-मुलाकात और बैठकों से कहीं आगे जाता हुआ नजर आ रहा है. मतदाताओं की सोच बदलने के साथ ही चुनाव का स्वरूप भी पूरी तरह हाईटेक होने को तैयार है.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

बड़े राजनीतिक दलों से लेकर निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार तक चुनाव लड़ने से लेकर बूथ मैनेजमेंट और प्रचार के लिए पेशेवर अप्रोच को महत्व दे रहे हैं. यही कारण है कि छोटे से लगने वाले पार्षद चुनावों के लिए कई लोग इलेक्शन एक्सपर्ट बनकर या कंसलटेंसी एंजेसियों बनाकर मैदान में उतर चुके हैं.

Social Media in Local Body Election
Instagram Reels और Facebook Shorts के जरिए युवाओं को साधने की कवायद (ETV Bharat GFX)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हावी : चुनावी कंसल्टेंट्स प्रकाश जायसवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रत्याशी की छवि बनाने का काम किया जाता है. इसके अलावा धरातल पर प्रत्याशी की छवि मजबूत करने के लिए भी रणनीति तैयार की जाती है. पार्षद प्रत्याशियों को वार्ड की समस्याओं के अलावा नेतागिरी की बारीकियों, आक्रामक प्रचार तकनीकों और डेटा-आधारित चुनावी प्रबंधन के गुर सिखाने के लिए उनकी मदद लेने की सलाह दे रहे हैं. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों ऐसे एक्सपर्ट्स की भारी मौजूदगी देखने को मिल रही है.

Social Media in Local Body Election
चुनाव का स्मार्ट तरीका... (ETV Bharat GFX)

पढे़ं : निकाय चुनाव 2026: BJP का बागियों पर एक्शन, बगावत करने वाले 41 नेता 6 साल के लिए निष्कासित

चुनाव आसान हुआ : पार्षद प्रत्याशी रामवतार स्वामी का कहना है कि वैसे तो घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन इन चुनावों में इंटरनेट, सोश्यल मीडिया और मोबाइल काफी फायदेमंद है. कोई भी प्रचार मोबाइल के मध्यम से बिजली की गति से भेजा जा सकता है. इसके अलावा सोश्यल मीडिया एक्सपर्ट को भी हायर किया गया है, ताकि प्रचार का तरीका हाईटेक हो सके. वहीं, अन्य पार्षद प्रत्याशी सतीश शर्मा का कहना है हाईटेक चुनाव प्रचार के तहत आप अपना एजेंडा और वर्किंग को आसानी से मोबाइल के माध्यम और सोशल मीडिया एक्सपर्ट के माध्यम से वोटर्स तक पहुंचा सकते हैं.

Govind Dotasra in Chunav Campaign
चुनाव प्रचार के दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा (ETV Bharat File Photo)

वोटर मैपिंग : इलेक्शन कंसल्टेंट्स द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तर्ज पर अब नगर निकाय चुनावों में भी वार्ड वार वार रूम बनाने के सुझाव दिए जा रहे हैं. चुनावी कंसल्टेंट्स उम्मीदवारों को समझा रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए भावनाओं के साथ-साथ मजबूत डेटा की जरूरत होती है. इसके अलावा हर बूथ के लिए अलग रणनीति, हर बूथ की वोटर लिस्ट, टीम पर काम करने के साथ हर बूथ के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा. हर वार्ड की समस्याएं अलग होती हैं. कहीं पेयजल संकट मुख्य मुद्दा है, तो कहीं सीवर या स्ट्रीट लाइट.

पढ़ें : बाड़मेर नगर परिषद चुनाव: प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा-कांग्रेस ने झोंकी ताकत, दोनों दलों में आरोप-प्रत्यारोप तेज

डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया का जादू : निकाय चुनाव का दायरा एक छोटे से वार्ड तक सीमित होता है, लेकिन आज का प्रचार शत-प्रतिशत डिजिटल हो चुका है. वार्ड के युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिव नागरिकों को साधने के लिए एक्सपर्ट्स खास तकनीक बता रहे हैं. वार्ड के हर गली और समाज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उम्मीदवार की उपलब्धियों और विजन के छोटे वीडियो, पम्फलेट व डिजिटल कार्ड भेजे जा रहे हैं.

BJP Election Campaign
चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता (ETV Bharat File Photo)

वहीं, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक शॉर्ट्स के जरिए स्थानीय समस्याओं पर उम्मीदवारों के तीखे सवाल और उनके समाधान के वादे तेजी से वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच और युवा वर्ग को आकर्षित किया जा सके.

Last Updated : September 8, 2026 at 5:17 PM IST

TAGGED:

NIKAY CHUNAV 2026
HITECH ELECTION CAMPAIGNING
APPS AND AI
चुनावी कंसल्टेंट की भूमिका
RAJASTHAN CIVIC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.