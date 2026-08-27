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निकाय चुनाव 2026: नामांकन शुरू, पहले दिन कई प्रत्याशियों ने किया आवेदन, डोटासरा पर तेजाजी के अपमान का आरोप

निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कई प्र​त्याशियों ने पहले ही दिन आवेदन किया.

Candidate while filing nomination papers
नामांकन पर्चा भरने के दौरान प्रत्याशी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 5:05 PM IST

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जोधपुर/झुंझुनू/डीडवाना कुचामन: नगर निगम चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. इसके तहत लोगों ने पार्टी कार्यालय से अपने नामांकन पत्र लिए हैं. जोधपुर, झुंझुनू, डीडवाना कुचामन में प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं. खेतड़ी में पहले दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए. डीडवाना कुचामन में सबसे पहला नामांकन पत्र पूर्व चेयरमैन रहे हीरालाल सोलंकी ने प्रस्तुत किया. जोधपुर में वार्ड संख्या 71 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आईदान राम चौधरी ने अपना नामांकन भरा है.

'नामांकन भरा, टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे चुनाव': चौधरी से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने आपको फॉर्म भरने का कहा है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है. इस पर चौधरी ने कहा कि मैं पार्टी का 50 साल पुराना कार्यकर्ता हूं. वार्ड में काम करवाया है. मुझे उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा, तो नहीं लड़ेंगे. इधर दोनों पार्टियों में प्रत्याशी तय करने के लिए पैनल बनाने का काम लगभग खत्म हो गया है. माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जाएगी.

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डोटासरा पर तेजाजी के अपमान का आरोप: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा तेजाजी को लेकर बोले गए शब्दों पर घेरने का प्रयास किया. गौरा ने कहा कि वह इन दोनों निकाय चुनाव को लेकर तनाव में हैं. ऐसे में उन्होंने हमारे आराध्य तेजाजी का अपमान किया है. डोटासरा को चाहिए कि वो इसके लिए माफी मांगे, क्योंकि तेजाजी हमारे लोक देवता हैं. गुरुवार को जोधपुर आए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने बताया कि जो युवा चुनाव जीतने में सक्षम हैं, उनको पार्टी मौका देगी.

आवेदन लेने का काम किया बंद: निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सैकड़ों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. दोनों पार्टियों तीन से पांच नाम का पैनल बनाकर प्रदेश स्तर को भेजेगा. जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी. दोनों जगह पर आवेदन लेने का काम बंद कर दिया है. इसके बावजूद कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है. गुरुवार को दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद सेवा केंद्र में फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है.

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नामांकन की अलग–अलग व्यवस्था: जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने 100 वार्डों के नामांकन भरने के लिए 10 कार्यालयों में व्यवस्था बनाई है. प्रत्येक 10 वार्ड के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है. नामांकन के साथ सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 3000, महिला को 1500 अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के प्रत्याशी को भी 1500 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करने का प्रावधान रखा गया है.

खेतड़ी में पांच प्रत्याशियों ने दाखिल किए आवेदन: खेतड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. नामांकन के पहले दिन कुल पांच आवेदन दाखिल किए गए. इनमें वार्ड नंबर 1 से एक, वार्ड नंबर 10 से एक, वार्ड नंबर 21 से दो तथा वार्ड नंबर 23 से एक आवेदन शामिल है. नामांकन प्रक्रिया को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर दिनभर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की चहल-पहल बनी रही. चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक प्रत्याशी अपने दस्तावेजों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. वहीं, अब तक करीब 200 आवेदन नामांकन के लिए लिए जा चुके हैं.

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नामांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से एसडीएम कार्यालय में कैंप लगाया गया है. कैंप में प्रत्याशियों को आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी की जा रही है. एनओसी लेने के लिए भी प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली. निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हुए हैं.

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चिड़ावा के वार्ड 16 में लगे 'बाहरी उम्मीदवार मंजूर नहीं' के पोस्टर: चिड़ावा नगरपालिका के वार्ड नंबर 16 में लगा एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. पोस्टर पर लिखा है, 'वार्डवासियों ने किया निश्चय, बाहरी उम्मीदवार मंजूर नहीं, स्थानीय चेहरा, स्थानीय विकास', एकजुट वार्डवासी, वार्ड 16.' पोस्टर सामने आने के बाद वार्ड में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इसे स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि पोस्टर किसकी ओर से लगाया गया है, यह स्पष्ट नहीं है. चिड़ावा नगरपालिका चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में टिकट के दावेदार सक्रिय हैं. ऐसे में वार्ड 16 में सामने आए इस पोस्टर ने बाहरी उम्मीदवारों की संभावित दावेदारी को लेकर चर्चाओं को और बढ़ा दिया है.

पहला नामांकन पत्र पूर्व चेयरमैन ने किया दाखिल: डीडवाना में वार्ड नंबर 32 से सबसे पहला नामांकन पत्र पूर्व चेयरमैन रहे हीरालाल सोलंकी ने प्रस्तुत किया. हीरालाल डीडवाना विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान के साथ रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे और राजवीर सिंह यादव को अपना नामांकन पत्र सौंपा. इसके बाद वार्ड नंबर 32 से ही हीरालाल सोलंकी के पुत्र विजय सोलंकी ने तथा वार्ड नंबर 16 से सुधा देवी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. इसके बाद भी अन्य प्रत्याशी आते रहे और अपने नामांकन पत्र दाखिल करते रहे.

निकाय चुनाव के लिए 27 से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे. इसके लिए नामांकन स्थल पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है. चारों ओर रस्सियों और बल्लियों से सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, ताकि नामांकन स्थल के भीतर सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा. वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार पर पुलिस की तैनाती की गई है. डीडवाना में वर्तमान नगर परिषद में बोर्ड का कार्यकाल वर्ष 2024 में पूरा हो गया था. इसके तहत अब नए बोर्ड के गठन के लिए डीडवाना में 9 सितंबर को चुनाव होंगे. डीडवाना शहर के लगभग 44233 हजार मतदाता मतदान करेंगे.

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