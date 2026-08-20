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Nikay Chunav 2026 : भाजपा का नया टिकट फॉर्मूला, दावेदार को अपने साथ बताने होंगे उसी वार्ड के तीन और योग्य नाम

पूर्व विधायक और पुराने प्रत्याशी बनेंगे चुनावी रणनीति का हिस्सा : जोगाराम पटेल ने कहा कि पार्टी के पास ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं. इन नेताओं के पास ग्राउंड लेवल की जानकारी, कार्यकर्ताओं से संपर्क और चुनाव लड़ने का अनुभव है. ऐसे में निकाय चुनाव में उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा. भाजपा का प्रयास है कि इन अनुभवी नेताओं को चुनावी रणनीति से जोड़ा जाए और स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों की पहचान में उनकी भूमिका तय की जाए. पार्टी का दावा है कि इस बार वह निकाय चुनावों में व्यापक जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है.

प्रोफार्मा में दावेदार की संगठनात्मक सक्रियता, भाजपा की सदस्यता, पूर्व दायित्व, चुनाव लड़ने का अनुभव और स्थानीय पकड़ के साथ अन्य जानकारियां भी मांगी गई हैं. इसके अलावा आपराधिक प्रकरण, निकाय से जुड़ा बकाया और पूर्व में पार्टी की कार्रवाई जैसी जानकारी भी देनी होगी. इस प्रक्रिया के जरिए भाजपा व्यक्तिगत दावेदारी के बजाय वार्ड में संभावित जीताऊ चेहरों का आकलन करने की तैयारी में है. टिकट चयन के दौरान दावेदार द्वारा सुझाए गए तीन नाम भी पार्टी के लिए फीडबैक का आधार बन सकते हैं.

दावेदार को देने होंगे तीन अन्य दावेदारों के नाम : नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा ने दावेदारों की स्क्रीनिंग का नया फॉर्मूला अपनाया है. पार्टी के 19 बिंदुओं वाले प्रोफार्मा में दावेदार से सिर्फ अपनी दावेदारी की जानकारी ही नहीं, बल्कि उसी वार्ड से तीन अन्य योग्य दावेदारों के नाम भी मांगे गए हैं. दावेदारों को इन तीन नामों को प्राथमिकता के क्रम में सुझाना होगा. यानी पार्टी यह भी जानना चाह रही है कि संबंधित वार्ड में दावेदार की नजर में कौन-कौन से अन्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं. इससे पार्टी के पास एक ही वार्ड के संभावित उम्मीदवारों का व्यापक पैनल तैयार होगा.

इसके साथ ही पार्टी ने दावेदारों की स्क्रीनिंग के लिए 19 बिंदुओं वाला प्रोफार्मा तैयार किया है. इसमें सबसे अहम बात यह है कि टिकट की दावेदारी करने वाले कार्यकर्ता को अपने नाम के साथ उसी वार्ड से तीन अन्य योग्य दावेदारों के नाम भी देने होंगे. दावेदारों को इन तीन नामों को प्राथमिकता के क्रम में सुझाना होगा. यानी पार्टी यह जानने की कोशिश करेगी कि संबंधित वार्ड में दावेदार की नजर में उसके अलावा कौन-कौन से कार्यकर्ता चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं.

जयपुर: राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही भाजपा ने टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और पार्टी के अनुभवी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया.

'विकास बनाम कांग्रेस' होगा भाजपा का बड़ा राजनीतिक नैरेटिव : भाजपा निकाय चुनाव में प्रदेश की भजनलाल सरकार के अब तक के कामकाज को भी प्रमुखता से जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है. जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने पेयजल, रोजगार, रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण, जल परियोजनाओं, किसान सम्मान निधि और अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े क्षेत्रों में काम किया है.

पार्टी इन उपलब्धियों को स्थानीय निकायों के चुनाव से जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि राज्य में डबल इंजन सरकार के कारण विकास को गति मिली है. वहीं, कांग्रेस को लेकर भाजपा का हमला 'नकारात्मक राजनीति' के आरोप के इर्द-गिर्द रहेगा. पार्टी का प्रयास होगा कि चुनावी बहस को कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप से निकालकर सरकार के विकास कार्यों और स्थानीय निकायों के भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित किया जाए.

जयपुर पर खास फोकस, बड़े निगमों को लेकर रणनीति : भाजपा के लिए जयपुर नगर निगम सबसे अहम चुनावी मैदानों में से एक रहेगा. राजधानी होने के कारण जयपुर की राजनीतिक अहमियत सबसे अधिक है. इसके अलावा जोधपुर, कोटा और अजमेर जैसे बड़े शहरी निकाय भी पार्टी की प्राथमिकता में हैं. जोगाराम पटेल ने जयपुर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि वार्डों और निगम के पुनर्गठन को पार्टी ने जनहित और पारदर्शिता के आधार पर किया है. भाजपा अब इसी आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है.

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'वार्ड का प्रत्याशी वार्ड में' स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता : उम्मीदवार चयन को लेकर भी भाजपा ने अपनी रणनीति का संकेत दिया है. जोगाराम पटेल ने कहा कि सामान्य तौर पर पार्टी की कोशिश रहेगी कि जिस क्षेत्र में कार्यकर्ता रहता है, उसी क्षेत्र से उसे चुनाव लड़ाया जाए. हालांकि, यदि किसी दूसरे वार्ड में किसी कार्यकर्ता की उपयोगिता अधिक दिखाई देती है तो पार्टी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकती है. यानी भाजपा स्थानीय कनेक्ट को टिकट वितरण में अहम आधार बनाने जा रही है. इसके पीछे पार्टी की सोच है कि वार्ड की समस्याओं और मतदाताओं के बीच जिसकी सीधी पकड़ हो, उसे मैदान में उतारने से चुनावी फायदा मिल सकता है.

घोषणापत्र में हर निकाय के स्थानीय मुद्दे : भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए घोषणापत्र की तैयारी भी शुरू कर दी है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई गई है. समिति अलग-अलग निकायों से सुझाव ले रही है और प्रत्येक निकाय की स्थानीय जरूरतों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा. इस रणनीति के जरिए भाजपा प्रदेश स्तर के मुद्दों के साथ-साथ शहर और वार्ड स्तर की समस्याओं को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. पानी, सड़क, सफाई, यातायात, सीवरेज, शहरी विकास और स्थानीय सुविधाओं जैसे मुद्दों को निकायवार घोषणापत्र में जगह मिलने की संभावना है.

संगठन से टिकट तक, कोर कमेटी करेगी मंथन : भाजपा ने प्रत्येक निकाय में संगठनात्मक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं. श्रवण सिंह बगड़ी के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रभारी संबंधित निकाय में जाकर स्थानीय कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और वार्डवार संभावित उम्मीदवारों के नाम जुटाए जाएंगे.

इसके बाद उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. पार्टी का जोर ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर रहेगा जो विचारधारा से जुड़े, संगठन में सक्रिय और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों.

निकाय के बाद पंचायत चुनाव पर भी नजर : भाजपा की रणनीति केवल निकाय चुनाव तक सीमित नहीं है. पार्टी के नेता लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि इसके बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं. ऐसे में निकाय चुनाव को भाजपा के लिए जमीनी संगठन की ताकत परखने और पंचायत चुनाव से पहले माहौल बनाने का अवसर माना जा रहा है. इस पूरे चुनावी अभियान में भाजपा एक तरफ स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों पर फोकस करेगी.

वहीं, दूसरी तरफ भजनलाल सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस के शासन से तुलना करने की कोशिश करेगी. अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने सही उम्मीदवार चयन, स्थानीय गुटबाजी को नियंत्रित करना और वार्ड स्तर पर संगठन को एकजुट रखने की होगी. यानी 309 निकायों का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ स्थानीय सत्ता का चुनाव नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज पर जनता की प्रतिक्रिया और संगठन की जमीनी ताकत की परीक्षा भी बनने जा रहा है.