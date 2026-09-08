Nikay Chunav 2026 : जोधपुर में भाजपा नेताओं की फौज, कांग्रेस को 'जादूगर' से उम्मीद
सीएम शर्मा के बाद अब गहलोत दिखाएंगे जोधपुर में दमखम. जानिए जोधपुर की स्थिति...
Published : September 8, 2026 at 5:56 PM IST
जोधपुर: नगर निकाय चुनाव को लेकर जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा तय हो गया है. अशोक गहलोत बुधवार को जोधपुर आएंगे और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ताकत दिखाएंगे. शाम को घंटाघर में उनकी आम सभा भी होगी. गुरुवार को भी अशोक गहलोत जोधपुर में ही रहेंगे. इस दिन वे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाने के लिए पूरी व्यूह रचना करेंगे.
अशोक गहलोत को पहले मंगलवार शाम को जोधपुर आना था, लेकिन किसी कारण से कार्यक्रम टल गया. भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि गहलोत कब आएंगे, लेकिन आखिरकार उनका दौरा तय हो गया है. जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की सभा शाम में होगी. दिन में वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे.
भाजपा में केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और विधायक सक्रिय : जोधपुर नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. कांग्रेस में खासतौर से महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां की जीत अशोक गहलोत का कद बढ़ाती है. भाजपा की ओर से पूरी फौज चुनाव प्रचार में लगी हुई है, जिसमें खास तौर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार पूरे दिन वार्ड-वार्ड जा रहे हैं.
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उनके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली और संगठन के प्रदेश स्तर के नेता भी जुटे हैं. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा यहां प्रचार नहीं कर रहा है. पूर्व विधायक मनीष पवार ने कुछ हद तक जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में कमान संभाल रखा है, जबकि सूरसागर में चुनाव हारने वाले शहजाद खान सक्रिय हैं. कोई बड़ा नेता यहां प्रचार के लिए नहीं आया है. अब पूर्व सीएम के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ सकता है.
कांग्रेस को गहलोत के जादू से उम्मीद : भाजपा के नेता नगर निगम चुनाव जीत का दावा कर रहे हैं. कांग्रेस की ओर से यहां गहलोत ही बड़ा चेहरा हैं. सबको उनसे उम्मीद भी है कि वो दो रात में समीकरण बदल सकते हैं, जिससे परिणाम भी बदल सकता है. जोधपुर में अशोक गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग बहुत तगड़ी है. वे अक्सर चुनाव के आखिरी दिन अपने तरकश के तीर आजमाते हैं. जोधपुर के इस चुनाव के लिए उनके पास 9 और 10 सितंबर की रात ही काम के लिए बची है. इससे पहले गत माह 4 अगस्त को गहलोत जोधपुर आए थे.