ETV Bharat / state

निकाय-पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान पर जोर

जयपुर: राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं. इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और निर्वाचन कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और प्रलोभन-मुक्त वातावरण में संपन्न कराई जाए.

बैठक में आयोग ने साफ किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी दबाव और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए. इसके लिए सभी अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों और विधिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

पढ़ें : पंचायत-निकाय चुनाव : जिला कलेक्टरों को लॉटरी निकालने के दिए अधिकार, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण तय होने की संभावना

सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए मतदाता सूचियों के अद्यतन, मतदान केंद्रों के निर्धारण, मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता जैसे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.

आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उसकी सख्ती से पालना कराई जाए. यदि मतदाताओं को प्रभावित करने, प्रलोभन देने या चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने का कोई प्रयास होता है तो उसके खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाए, साथ ही निर्वाचन संबंधी शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए. बैठक में मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई.