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डोटासरा का बड़ा आरोप, बोले- आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव की चल रही सियासी सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरक्षण से छेड़छाड़ को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है. जनता को इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है.

डोटासरा ने शनिवार को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा, ईडब्ल्यूएस के साथ ही दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों को मिले आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है. आरक्षण देश के वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संविधान से मिला अधिकार है, अगर भाजपा आरक्षण को खत्म करने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी.

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5 लोग धरने पर बैठे तो बातचीत करने पहुंच गए: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर 35 दिनों तक धरने पर बैठे रहे. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की. उल्टे आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठी, गोली और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. दूसरी तरफ भाजपा ने ही साजिश करके 5-6 लोगों को जंतर-मंतर पर बैठा दिया तो जेपी नड्डा तुरंत उनसे बातचीत के लिए पहुंच गए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान सामने आया है कि वे आरक्षण खत्म करने की मुहिम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक है. भाजपा सरकार दलित, पिछड़े और गरीबों को मिला आरक्षण खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. जनता को इस पर सावधान रहना चाहिए.

धर्म और जाति का एजेंडा कमजोर पड़ा: डोटासरा ने कहा कि भाजपा का धर्म और जाति का एजेंडा अब कमजोर पड़ता जा रहा है. ईडी और सीबीआई के जरिए सांसदों की खरीद-फरोख्त करने के बावजूद वे दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की स्थिति वैसी हो गई है जैसे पानी के बिना मछली बेचैन हो जाती है. उन्होंने कहा कि परिसीमन करने के लिए मोदी सरकार बेचैन है, लेकिन उनके सारे एजेंडे फेल हो चुके हैं और जनता अब इनको जान चुकी है.

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निकाय चुनाव के लिए 90 फीसदी नाम तय: वहीं, निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर डोटासरा ने कहा कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटरों को बैठक लेने के लिए भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है. 90 फीसदी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों, विधानसभा प्रत्याशियों, सांसदों और अन्य नेताओं से बातचीत करके प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं. शेष सीटों पर भी जल्द ही सहमति बना लेंगे. डोटासरा ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में विवाद है, वहां पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके मामले को सुलझाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और सीपी जोशी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी. सभी की सहमति से ही टिकट तय किए जाएंगे.