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डोटासरा का बड़ा आरोप, बोले- आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

डोटासरा और जूली ने मोदी-राज्य सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश और राजस्थान में कुप्रबंधन का आरोप लगाया.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2026 at 6:09 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव की चल रही सियासी सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरक्षण से छेड़छाड़ को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है. जनता को इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है.

डोटासरा ने शनिवार को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा, ईडब्ल्यूएस के साथ ही दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों को मिले आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है. आरक्षण देश के वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संविधान से मिला अधिकार है, अगर भाजपा आरक्षण को खत्म करने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी.

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5 लोग धरने पर बैठे तो बातचीत करने पहुंच गए: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर 35 दिनों तक धरने पर बैठे रहे. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की. उल्टे आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठी, गोली और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. दूसरी तरफ भाजपा ने ही साजिश करके 5-6 लोगों को जंतर-मंतर पर बैठा दिया तो जेपी नड्डा तुरंत उनसे बातचीत के लिए पहुंच गए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान सामने आया है कि वे आरक्षण खत्म करने की मुहिम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक है. भाजपा सरकार दलित, पिछड़े और गरीबों को मिला आरक्षण खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. जनता को इस पर सावधान रहना चाहिए.

धर्म और जाति का एजेंडा कमजोर पड़ा: डोटासरा ने कहा कि भाजपा का धर्म और जाति का एजेंडा अब कमजोर पड़ता जा रहा है. ईडी और सीबीआई के जरिए सांसदों की खरीद-फरोख्त करने के बावजूद वे दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की स्थिति वैसी हो गई है जैसे पानी के बिना मछली बेचैन हो जाती है. उन्होंने कहा कि परिसीमन करने के लिए मोदी सरकार बेचैन है, लेकिन उनके सारे एजेंडे फेल हो चुके हैं और जनता अब इनको जान चुकी है.

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निकाय चुनाव के लिए 90 फीसदी नाम तय: वहीं, निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर डोटासरा ने कहा कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटरों को बैठक लेने के लिए भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है. 90 फीसदी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों, विधानसभा प्रत्याशियों, सांसदों और अन्य नेताओं से बातचीत करके प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं. शेष सीटों पर भी जल्द ही सहमति बना लेंगे. डोटासरा ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में विवाद है, वहां पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके मामले को सुलझाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और सीपी जोशी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी. सभी की सहमति से ही टिकट तय किए जाएंगे.

जिताऊ और टिकाऊ फॉर्मूले पर मिलेगा टिकट: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की तैयारी में है. युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई और अन्य विभागों व प्रकोष्ठों से कई नाम सामने आए हैं. पार्टी उन कार्यकर्ताओं को मौका देगी जो लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय हैं और संगठन के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं. कांग्रेस के लिए टिकट का पैमाना जिताऊ और टिकाऊ चेहरा होगा. केवल सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि जनता के बीच पकड़ और चुनाव जीतने की क्षमता को भी देखा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस शत-प्रतिशत चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल से जनता त्रस्त है. चिकित्सा, शिक्षा, महंगाई, विकास और अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार की स्थिति खराब है. पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है.

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जूली बोले- स्मार्ट सिटी का पैसा कहां गया: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के बेटे ने अंगूठा लगाकर अपना नाम जुड़वाया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है. उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चे और युवा अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: जूली ने कहा कि जयपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी रकम खर्च की गई. लेकिन शहर के कई हिस्सों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. सफाई के ठेके की लागत में कई गुना बढ़ोतरी की गई, लेकिन इसके बावजूद सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है. थोड़ी सी बारिश में ही जयपुर में जलभराव की स्थिति हो जाती है. सड़कें जाम हो जाती हैं और सीवर लाइनें चोक हो जाती हैं. आखिर नगर निगम क्या काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस बार जयपुर नगर निगम में भी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को लगा झटका: इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले में निवर्तमान महापौर के पति और पांच बार पार्षद रहे राकेश भाटी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है. राकेश भाटी शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वॉर रूम में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई. पाली जिले में भाजपा के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है. राकेश भाटी 5 बार पाली नगर परिषद के पार्षद रहे हैं. इसके अलावा वे उपसभापति और सभापति भी रहे हैं. वे पाली भाजपा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं. राकेश भाटी की पत्नी रेखा भाटी पाली नगर परिषद की निवर्तमान सभापति रही हैं.

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