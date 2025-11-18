ETV Bharat / state

Teacher Recruitment : चार साल से अटकी पदोन्नतियां बनीं 'बड़ी भर्ती' के रास्ते में दीवार

जयपुर: राजस्थान की नई शिक्षक भर्ती (7759 पद) पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में भारी रोष पैदा हो गया है. सबसे बड़ा विवाद है- सामान्य शिक्षा में लेवल-2 के एक भी पद का न निकालना. जबकि विशेष शिक्षा में लेवल-1 और लेवल-2 दोनों की हुई अनदेखी. बेरोजगारों का कहना है कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा बीएड धारक पिछले कई वर्षों से पात्रता परीक्षा पास कर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चार साल से अटकी पदोन्नतियां 'बड़ी भर्ती' के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी हुई हैं.

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्राध्यापक वरिष्ठ शिक्षक और अध्यापक लेवल-2 के कुल 58 हजार 830 पद खाली पड़े हैं. हालांकि, अध्यापक लेवल-1 के 1265 शिक्षक अधिशेष भी हैं, यानि कुल मिलाकर करीब 21% पद खाली हैं. सरकार भले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट तस्वीर दिखाती है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सीएम से लेकर मंत्रियों तक के विधानसभा क्षेत्रों में खाली पड़े पद : सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये कमी प्रदेश के उन बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में भी दिख रही है, जिनके हाथों में ही शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा बीएड धारक पात्रता परीक्षा पास कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में लेवल-2 के 0 पद निकालना सरासर अन्याय है. उन्होंने सरकार की उस दलील पर प्रश्न उठाया है, जिसमें कहा गया कि अध्यापक लेवल-2 में रिक्तियां नहीं हैं. जबकि सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि कैबिनेट मंत्रियों के क्षेत्रों में ही 15-25% तक पद रिक्त हैं.

मुख्य जड़- चार साल से लंबित डीपीसी : प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक के 41851 पद रिक्त हैं. 4 साल से डीपीसी नहीं होने के कारण थर्ड ग्रेड शिक्षक अगले पद पर प्रमोट नहीं हो पा रहे. प्रमोशन होते ही बड़े पैमाने पर लेवल-2 में पद खाली हो जाएंगे. बेरोजगार नेता हनुमान किसान का आरोप है कि सरकार भर्ती अभी कराना चाहती है और फिर यदि डीपीसी का रास्ता साफ होता है तो इससे लेवल-2 के हजारों पद भर्ती में शामिल ही नहीं होंगे. यानि वर्तमान 7759 पदों की भर्ती से बाद में खाली होने वाले पद नहीं भर पाएंगे और फिर युवाओं को अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा.