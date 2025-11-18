ETV Bharat / state

Teacher Recruitment : चार साल से अटकी पदोन्नतियां बनीं 'बड़ी भर्ती' के रास्ते में दीवार

राज्य में लाखों बीएड धारक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्रों में भी शिक्षकों की कमी है. देखिए ये रिपोर्ट...

Teacher Recruitment
राजस्थान में शिक्षकों की कमी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 6:48 AM IST

जयपुर: राजस्थान की नई शिक्षक भर्ती (7759 पद) पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में भारी रोष पैदा हो गया है. सबसे बड़ा विवाद है- सामान्य शिक्षा में लेवल-2 के एक भी पद का न निकालना. जबकि विशेष शिक्षा में लेवल-1 और लेवल-2 दोनों की हुई अनदेखी. बेरोजगारों का कहना है कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा बीएड धारक पिछले कई वर्षों से पात्रता परीक्षा पास कर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चार साल से अटकी पदोन्नतियां 'बड़ी भर्ती' के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी हुई हैं.

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्राध्यापक वरिष्ठ शिक्षक और अध्यापक लेवल-2 के कुल 58 हजार 830 पद खाली पड़े हैं. हालांकि, अध्यापक लेवल-1 के 1265 शिक्षक अधिशेष भी हैं, यानि कुल मिलाकर करीब 21% पद खाली हैं. सरकार भले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट तस्वीर दिखाती है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सीएम से लेकर मंत्रियों तक के विधानसभा क्षेत्रों में खाली पड़े पद : सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये कमी प्रदेश के उन बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में भी दिख रही है, जिनके हाथों में ही शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा बीएड धारक पात्रता परीक्षा पास कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में लेवल-2 के 0 पद निकालना सरासर अन्याय है. उन्होंने सरकार की उस दलील पर प्रश्न उठाया है, जिसमें कहा गया कि अध्यापक लेवल-2 में रिक्तियां नहीं हैं. जबकि सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि कैबिनेट मंत्रियों के क्षेत्रों में ही 15-25% तक पद रिक्त हैं.

मुख्य जड़- चार साल से लंबित डीपीसी : प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक के 41851 पद रिक्त हैं. 4 साल से डीपीसी नहीं होने के कारण थर्ड ग्रेड शिक्षक अगले पद पर प्रमोट नहीं हो पा रहे. प्रमोशन होते ही बड़े पैमाने पर लेवल-2 में पद खाली हो जाएंगे. बेरोजगार नेता हनुमान किसान का आरोप है कि सरकार भर्ती अभी कराना चाहती है और फिर यदि डीपीसी का रास्ता साफ होता है तो इससे लेवल-2 के हजारों पद भर्ती में शामिल ही नहीं होंगे. यानि वर्तमान 7759 पदों की भर्ती से बाद में खाली होने वाले पद नहीं भर पाएंगे और फिर युवाओं को अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा.

BEd Holders Waiting for Appointments
नियुक्ति का इंतजार (ETV Bharat GFX)

NEP को भी रखा जा रहा ताक पर : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हर स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक होना चाहिए, जो गांव-गांव विशेष बच्चों को जोड़े, लेकिन राज्य सरकार केवल स्टाफिंग पैटर्न पर आधारित संख्या दे रही है. प्राथमिक में 10 विद्यार्थियों पर एक, उच्च प्राथमिक में 15 पर एक शिक्षक. ऐसे में युवाओं का कहना है कि इससे हजारों स्कूल बिना विशेष शिक्षक के रह जाएंगे, जबकि आवश्यकता इससे कहीं अधिक है.

पढ़ें : राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की होगी अस्थाई भर्ती, विपक्ष ने बताया- उच्च शिक्षा विभाग का 'शिक्षा वीर'

शिक्षा मंत्री का बयान- स्टाफिंग पैटर्न से कई जगह पद सरप्लस भी होंगे, कई घटेंगे : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कहीं पांच बच्चों पर पांच शिक्षक हैं, कहीं 50 बच्चों पर एक शिक्षक. ये असंतुलन सुधरना जरूरी है. स्टाफिंग पैटर्न अपनाते हुए समानीकरण किया जा रहा है. ऐसे में कहीं शिक्षक सरप्लस होंगे कहीं घटेंगे. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि शिक्षकों की भर्ती हो रही है. ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और जैसे-जैसे वित्त विभाग अनुमति देगा, भर्ती होती रहेगी.

Lack of Government Teachers
मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्रों में भी शिक्षकों की कमी (ETV Bharat GFX)

शिक्षक संगठनों का सुझाव : पिछले चार सत्र की डीपीसी बकाया है. एडिशनल विषय वाले करीब 900 शिक्षकों ने पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रनजीत मीना ने कहा कि सरकार चाहे तो 900 शिक्षकों की सीट रिक्त रख कर बाकी शिक्षकों का प्रमोशन कर सकती है. जिससे विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद सृजित होंगे और आने वाली भर्ती में नए पदों को जोड़ा जा सकेगा.

बेरोजगार संगठनों का तर्क : जब तक डीपीसी नहीं होती, तब तक वास्तविक रिक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता. ऐसे में यह भर्ती में महज औपचारिकता लग रही है. बहरहाल, विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया शीर्ष पद से शुरू होकर सबसे निचले पद तक जाती है. जिससे क्रमवार अवसर बनते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये श्रृंखला टूट गई है. जिसका एक कारण एडिशनल विषय वाले शिक्षकों का कोर्ट में केस होने को बताया जा रहा है. नतीजन 20 हजार से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही, जो नए पद सृजित होने में बाधा बनी हुई है.

RAJASTHAN NEW TEACHER RECRUITMENT
PROMOTION AND PROBLEMS
बेरोजगार युवाओं में भारी रोष
TEACHER SEAT VACANT
RAJASTHAN EDUCATION SYSTEM

