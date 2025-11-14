ETV Bharat / state

वरिष्ठ IAS वी. श्रीनिवास को केंद्र सरकार ने किया रिलीव, मूल कैडर राजस्थान भेजा

जयपुर: राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत के अचानक दिल्ली चले जाने के बाद राजस्थान में नौकरशाही के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई थी. इसी बीच लंबे समय से दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे राजस्थान कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास का नाम गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद अचानक सुर्खियों में आ गया और अटकलें लगाई जा रही थीं कि वी. श्रीनिवास राजस्थान के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं.

वहीं, शुक्रवार रात केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को कार्य मुक्त करते हुए मूल कैडर राजस्थान भेजने के आदेश भी जारी कर दिए. वी. श्रीनिवास केंद्र में प्रशासनिक सुधार और पेंशनर्स कल्याण विभाग में सचिव पद पर तैनात थे. वी. निवास को केंद्र सरकार की ओर से रिलीव करने के बाद अब वे मुख्य सचिव पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है वी. श्रीनिवास शनिवार या रविवार को जयपुर आ सकते हैं.

इसलिए भी प्रबल संभावना : हालांकि, राज्य का मुख्य सचिव कौन होगा इसका फैसला तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन वी. श्रीनिवास के राजस्थान कैडर में भेजे जाने के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में उषा शर्मा को दिल्ली से बुलाकर मुख्य सचिव बनाया गया था तो वहीं भजनलाल सरकार में सुधांशु पंत को भी दिल्ली से बुलाकर मुख्य सचिव बनाया गया था. अब वी. श्रीनिवास को भी रिलीव करके राजस्थान भेजा गया है. ऐसे में संभावना है कि उन्हें भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है.

