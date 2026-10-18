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NEET UG 2026: राजस्थान के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1077 MBBS सीटों पर होगा दाखिला...कम फीस वाली केवल 6

नीट यूजी की परीक्षा देने के लिए लाइन में लगे विद्यार्थी ( file photo )

कोटा : राजस्थान स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों पर चल रही नीट यूजी काउंसलिंग के अंतिम चरण यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है. राजस्थान मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने शनिवार रात को रिक्त सीटों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया. जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 1077 एमबीबीएस और 265 बीडीएस सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स में 1077 एमबीबीएस की सीट्स पर एडमिशन दिया जा रहा है. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली केवल 6 सीट हैं, जिनमें भी अलग-अलग कैटेगरी की सीट शामिल है. दूसरी तरफ तीन सरकारी कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स है, जिनमें 50 लाख तक फीस है. इनके अलावा 1068 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट से एमबीबीएस की 758 जनरल और 310 मैनेजमेंट सीट्स हैं. जहां पर डेढ़ करोड़ रुपए तक फीस है. इसी तरह से बीडीएस की सीटों की बात की जाए तो 265 सीट खाली है. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की चार सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 261 है. इनमें भी जनरल 103 और मैनेजमेंट 158 सीट है.