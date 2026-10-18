NEET UG 2026: राजस्थान के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1077 MBBS सीटों पर होगा दाखिला...कम फीस वाली केवल 6
सीट मैट्रिक्स में 1077 एमबीबीएस की सीट पर एडमिशन दिया जा रहा है. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली केवल 6 सीट है.
Published : October 18, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:57 AM IST
कोटा : राजस्थान स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों पर चल रही नीट यूजी काउंसलिंग के अंतिम चरण यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है. राजस्थान मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने शनिवार रात को रिक्त सीटों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया. जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 1077 एमबीबीएस और 265 बीडीएस सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स में 1077 एमबीबीएस की सीट्स पर एडमिशन दिया जा रहा है. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम फीस वाली केवल 6 सीट हैं, जिनमें भी अलग-अलग कैटेगरी की सीट शामिल है. दूसरी तरफ तीन सरकारी कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स है, जिनमें 50 लाख तक फीस है. इनके अलावा 1068 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट से एमबीबीएस की 758 जनरल और 310 मैनेजमेंट सीट्स हैं. जहां पर डेढ़ करोड़ रुपए तक फीस है. इसी तरह से बीडीएस की सीटों की बात की जाए तो 265 सीट खाली है. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की चार सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 261 है. इनमें भी जनरल 103 और मैनेजमेंट 158 सीट है.
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इन कैटिगरी में खाली है सीट्स : पारिजात मिश्रा ने बताया कि रिजर्वेशन के आधार पर सीट की कैटेगिरी पहले ही तय होती है. ऐसे में जिस कैटेगरी की सीट खाली है, उसी केटेगरी के कैंडिडेट्स को अलॉट की जाएगी. सरकारी सीटों की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के छात्रों (बॉयज) के लिए 3 सीटें हैं. शेष 3 सीटों में से ओबीसी बॉयज, ओबीसी गर्ल्स और एससी गर्ल्स श्रेणी के लिए एक-एक सीट आरक्षित है. इसके अलावा तीन मैनेजमेंट सीट की बात की जाए तो एसटी बॉय (नॉन ट्राइबल) एसटी गर्ल (नॉन ट्राइबल) और एसटी बॉय (ट्राइबल एरिया) की सीट उपलब्ध है. जबकि डेंटल के सरकारी कॉलेज में चार बीडीएस सीट खाली है.
सीट अलॉट होने पर रेजिग्नेशन और डॉक्यूमेंट लेने की अनुमति नहीं : बोर्ड ने साफ किया है कि यदि किसी कैंडिडेट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट की जाती है और वह तय समय में अपनी अलॉट सीट पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी. स्टेट बॉन्ड की शर्तें भी लागू होगी, जिसमें कैंडिडेट स्ट्रे वेकन्सी राउंड अलॉटमेंट के आधार पर कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, तब उसको एमसीसी, एनएमसी व डीसीआई के निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि या उससे पहले कोर्स या कॉलेज से रेसिग्नेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उसके ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स को वापस नहीं दिया जाएगा.
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यह रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आगे का शेड्यूल:-
- नए रजिस्टर्ड कैंडीडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस डिपॉजिट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में 18 से 20 अक्टूबर
- स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टूडेंट को एक बॉन्ड भी भरना होगा
- सिक्योरिटी डिपाजिट वाले स्टूडेंट ही 19 से 21 अक्टूबर के बीच पर पाएंगे चॉइस फिल
- 21 अक्टूबर रात 11 :45 पर ऑटो लॉक हो जाएगी चॉइस
- स्ट्रे वैकेंसी राउंड प्रोविशनल मेरिट लिस्ट 21 अक्टूबर को होगी जारी
- 22 अक्टूबर को होगा सीट अलॉटमेंट जारी
- 22 से 26 अक्टूबर के बीच कैंडिडेट्स कर सकेंगे अलॉटमेंट लेटर प्रिंट
- 22 से 26 अक्टूबर तक एसएमएस जयपुर में करना होगा रिपोर्ट
स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इन नियम का रखना होगा ध्यान :-
- दूसरे राउंड में सीट मिलने के बाद कैंडिडेट ने एग्जिट किया था, तो सिक्योरिटी जप्त हो गई है. राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है.
- एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में राउंड 3 में अलॉट सीट पर ज्वाइन कर लिया है तो स्टेटस जॉइन आ रहा है. अब स्ट्रे वैकेंसी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा.
- राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई है या अपग्रेड हुई है, लेकिन उसे जॉइन नहीं किया, तब भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे.
- राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट्स को अपना डोमिसाइल भरना और एप्लीकेशन करना काफी जरूरी है.
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किस कैटेगिरी में सरकारी एमबीबीएस की है सीट खाली :-
|कॉलेज
|कैटेगरी
|सीट
|जीएमसी कोटा
|जनरल बॉयज
|1
|जीएमसी टोंक
|जनरल बॉयज
|1
|जीएमसी जैसलमेर
|ओबीसी बॉयज
|1
|जीएमसी बांसवाड़ा
|ओबीसी गर्ल्स
|1
|जीएमसी जैसलमेर
|एससी बॉयज
|1
|डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर
|जनरल बॉयज
|1
प्राइवेट कॉलेज में बीडीएस व एमबीबीएस की यह सीट खाली :-
|कॉलेज
|कैटेगरी
|सीट
|प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
|जनरल
|758
|प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
|मैनेजमेंट
|310
|प्राइवेट डेंटल कॉलेज
|जनरल
|103
|प्राइवेट डेंटल कॉलेज
|मैनेजमेंट
|158