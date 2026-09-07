NEET UG 2026: राजस्थान के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 3770 एमबीबीएस सीट, कम फीस वाली सरकारी सीट 656
राजस्थान में नीट यूजी 2026 के तहत 3,770 एमबीबीएस सीटों पर दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है.
Published : September 7, 2026 at 9:50 PM IST
कोटा. नीट यूजी 2026 के परिणामों के आधार पर राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है. इस काउंसलिंग के लिए दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने जारी कर दी है. इसके अनुसार, दूसरे राउंड में प्रदेश की 3,770 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि, इनमें सरकारी कॉलेजों की एमबीबीएस सीटें केवल 1,144 हैं, जिनमें से कम फीस वाली महज 656 सीटें ही हैं. शेष सरकारी सीटें 46 लाख से 1.73 करोड़ रुपए तक की उच्च फीस वाली हैं. खाली सीटों में राजस्थान के सबसे बड़े और देश में अच्छी रैंकिंग वाले सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में 69 एमबीबीएस सीटें खाली हैं.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटे व स्टेट काउंसलिंग में कॉमन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा सीट ब्लॉकिंग करने और राज्य स्तरीय फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 'फ्री एग्जिट' का विकल्प होने के चलते ही गवर्नमेंट एमबीबीएस की कई सारी सीटें खाली रही हैं. ये सभी सीटें सेकंड राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन का नया सत्र पहले 8 सितंबर से शुरू हो रहा था, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब इसे 15 सितंबर कर दिया गया है.
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बीडीएस की भी 804 में से 32 सरकारी सीटें: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गवर्नमेंट मैनेजमेंट की 139 और एनआरआई कोटे की 349 सीटें हैं. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 2,626 सीटें हैं, जिनमें जनरल कोटा की 2,197 और मैनेजमेंट कोटा की 429 सीटें शामिल हैं. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक फीस है. मिश्रा ने बताया कि सरकारी व प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की 804 बीडीएस सीटें भी दूसरे राउंड में मौजूद हैं. इनमें सरकारी डेंटल कॉलेज की 32 सीटें शामिल हैं, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में जनरल कोटे की 670 व मैनेजमेंट कोटे की 102 सीटें शामिल हैं.
राजस्थान के इन कॉलेजों में इतनी सीटें खाली हैं:
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर - 69
- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा - 42
- डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर - 40
- सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर - 39
- रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर - 37
- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर - 29
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यह रहेगा काउंसलिंग का आगे का शेड्यूल:
- 7 से 10 सितंबर के मध्य कैंडिडेट चॉइस फिलिंग.
- कैंडिडेट की सब्मिटेड चॉइस 10 सितम्बर रात 11 :45 पर होगी ऑटो लॉक.
- 14 सितम्बर को दूसरे राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट.
- कॉलेज अलॉटेड कैंडिडेटस को 15 से 18 सितम्बर तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में करना होगा रिपोर्ट.
- यहां ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स, फर्स्ट ईयर कॉलेज की ट्यूशन फीस और सिक्योरिटी डिपाजिट भी ले जानी होगी.
- 15 सितम्बर 2026 से शुरू होगा नया मेडिकल एजुकेशन का सेशन.
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