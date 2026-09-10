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निकाय चुनाव के बाद एक्शन में BJP: प्रशिक्षण और धर्म यात्रा के नाम पर प्रत्याशियों को 'गुप्त स्थान' पर भेजा

पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा ने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण और धर्म यात्रा के नाम पर होटलों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है.

निकाय चुनाव के बाद एक्शन में BJP
होटलों में भेजे गए प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 3:38 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 3:48 PM IST

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जयपुर/भीलवाड़ा/भरतपुर: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होते ही भाजपा ने अब बोर्ड गठन की सियासी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. मतदान केंद्रों पर मुकाबला खत्म हुआ तो पार्टी ने संभावित विजेता पार्षदों को अपने साथ बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी. भाजपा संगठन की ओर से कई इलाकों में पार्षद प्रत्याशियों को होटलों और कैंपों में शिफ्ट कर दिया गया है. पार्टी इसे 'प्रशिक्षण वर्ग’ और ‘धर्म यात्रा’ बता रही है, जबकि सियासी गलियारों में इसे बोर्ड गठन से पहले की बाड़ेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रशिक्षण वर्ग में चुनावी समीक्षा भी: भाजपा ने चुनाव प्रभारियों और स्थानीय नेताओं को निर्देश दिए हैं कि मतदान के बाद प्रत्याशियों से लगातार संपर्क रखा जाए. खासकर उन निकायों में जहां सीटों का गणित बहुमत के आसपास रहने की संभावना है, वहां एक-एक पार्षद का महत्व बढ़ गया है. पार्टी की कोशिश है कि अध्यक्ष-सभापति के चुनाव तक उसके संभावित विजयी पार्षद एकजुट रहें. पहले चरण के मतदान की समाप्ति के साथ ही भाजपा ने सभी प्रत्याशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पार्षदों को एक साथ रखने की कवायद को बाड़ेबंदी मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की परंपरा रही है. स्थानीय चुनाव में नए लोग चुनकर आते हैं, इसलिए उन्हें यह समझाने की जरूरत होती है कि संगठन के साथ किस तरह काम करना है और जनता के बीच अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है. बगड़ी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाड़ेबंदी कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा हो सकती है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को कैद करके नहीं रखती. बगड़ी ने कहा कि पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है, इसे बाड़ेबंदी का नाम देना ठीक बात नहीं है. बगड़ी ने कहा कि बाड़ेबंदी शब्द कांग्रेस का है, हमारे यहां बाड़ेबंदी नहीं होती.

जयपुर देहात उत्तर में होटल, दक्षिण में प्रशिक्षण के साथ धर्म यात्रा: पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा ने जयपुर देहात उत्तर में प्रशिक्षण कैंप शुरू कर दिए हैं. मनोहरपुर और शाहपुरा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को होटल में ठहराया गया है. जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी की निगरानी में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है. चौमूं और कालाडेरा में भी प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने की तैयारी है. वहीं जयपुर देहात दक्षिण में भी जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी की निगरानी में प्रशिक्षण वर्ग के साथ धर्म यात्रा की योजना बनाई गई है. जोबनेर, रेनवाल, फुलेरा, सांभर, नरैना, दूदू, फागी, बगरू, वाटिका, कानोता, बस्सी और चाकसू क्षेत्र के प्रत्याशियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. धर्म यात्रा के दौरान पुष्कर सरोवर और ब्रह्म मंदिर, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी समेत धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की योजना है. प्रशिक्षण के दौरान चुनाव परिणामों की समीक्षा, कार्यकर्ताओं के सहयोग और पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिले समर्थन पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर भी राय ली जाएगी.

प्रत्याशियों का प्रशिक्षण
प्रत्याशियों का प्रशिक्षण (ETV Bharat Jaipur)

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भीलवाड़ा, भरतपुर सहित अन्य जिले भी जयपुर में: बीजेपी ने इसी तरह से अन्य जिलों से भी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण वर्ग के लिए नजरबंद कर लिया है. भीलवाड़ा, भरतपुर सहित अन्य जिलों से भी जयपुर में प्रत्याशियों को लाया गया है. इन सभी प्रत्याशियों पर नजर रखने के लिए चुनाव प्रभारियों को निर्देशित किया गया है. सभी चुनाव प्रभारी सभापति और उपसभापति के चुनाव होने तक इन सभी पर निगरानी रखेंगे और सुबह-शाम की अटेंडेंस भी लेंगे. इस दौरान किसी भी प्रत्याशी को मोबाइल साथ रखने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी मिलने की अनुमति नहीं है. महिला प्रत्याशियों के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे भी अपने साथ फोन नहीं रख सकते.

होटल में जुटे प्रत्याशी
होटल में जुटे प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व विधायक विजय बंसल का दावा: भरतपुर में कई जिताऊ प्रत्याशियों को एक निजी होटल में जुटाया गया और बाद में बस से जयपुर के लिए रवाना किया गया. यह होटल भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल से जुड़ा हुआ है. भरतपुर नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं. ऐसे में भाजपा के पूर्व विधायक विजय बंसल ने दावा किया है कि भाजपा के 30 से ज्यादा पार्षद जीतकर नगर निगम में पहुंचेंगे. उनका कहना है कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों में से भी कई पार्षद भाजपा के साथ आएंगे और पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर बोर्ड बनाएगी. बंसल ने कहा कि मतदान हो चुका है और अब मतगणना बाकी है. जनता का भाजपा पर भरोसा है और पार्टी को उम्मीद है कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा.

बसों से भेजे गए प्रत्याशी
बसों से भेजे गए प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)

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बसों से गुप्त स्थान पर भेजा: वहीं, भीलवाड़ा में मतदान समाप्ति के बाद भाजपा के सभी 70 वार्डों के प्रत्याशियों को भाजपा कार्यालय बुलाया गया, जहां भाजपा कार्यालय के गेट पर मौजूद सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों का नाम देखकर उन्हें भाजपा कार्यालय के अंदर भेजा. वहां भोजन करवाने के बाद मध्य रात्रि को दो निजी बसों में बैठाकर उन्हें गुप्त स्थान पर भेज दिया गया. महिला प्रत्याशियों के साथ उनके बच्चे व पति भी गए हैं.

भीलावाड़ में अज्ञात स्थान पर भेजे गए सभी प्रत्याशी
भीलावाड़ में अज्ञात स्थान पर भेजे गए सभी प्रत्याशी (ETV Bharat Bhilwara)

दूसरे चरण के बाद जयपुर समेत बाकी इलाकों की बारी: भाजपा की यह कवायद केवल पहले चरण तक सीमित नहीं रहने वाली है. दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद जयपुर समेत अन्य निकायों के प्रत्याशियों को भी प्रशिक्षण वर्गों में शिफ्ट करने की तैयारी है. पार्टी की ओर से सभी प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के साथ ही वे निर्धारित स्थान पर पहुंचें और अपने साथ अगले कुछ दिनों के लिए जरूरी सामान ले लें. यानी मतदान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन भाजपा के लिए निकाय चुनाव की सियासत अभी खत्म नहीं हुई है. अब मुकाबला बोर्ड बनाने के आंकड़े, निर्दलीयों के रुख और अध्यक्ष-सभापति के चुनाव तक पहुंच गया है. इसी वजह से पार्टी मतदान के बाद से ही अपने प्रत्याशियों को अपने साथ रखने और बोर्ड गठन तक संगठन की पकड़ मजबूत बनाए रखने में जुट गई है.

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Last Updated : September 10, 2026 at 3:48 PM IST

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