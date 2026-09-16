नगरीय निकाय रिपोलिंग : 3 नगर निगम सहित एक नगर पालिका के 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी
पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी.
Published : September 16, 2026 at 8:55 AM IST|
Updated : September 16, 2026 at 10:09 AM IST
जयपुर/जोधपुर/कोटा : प्रदेश के तीन नगर निगम सहित एक नगर पालिका के 10 मतदान केंद्रों पर बुधवार सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शुरू हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में मतदान केंद्रों पर हुई मतगणना के दौरान कुछ बूथों की ईवीएम में तकनीकी खराबी पाए जाने के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए थे.
आयोग के अनुसार, नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 9 के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343, वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 और 484, नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338, नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 और नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या 4 के बूथ संख्या 5 पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है. पुनर्मतदान में भी मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं.
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जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस में कड़ी टक्कर : जोधपुर में नगर निगम के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338 पर मतदान शुरू हो गया है. बुधवार सुबह से ही दोनों पार्टियों की ओर से यहां अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए जोर मशक्कत शुरू हो गई है. एक बूथ के चुनाव के चलते कुड़ी भगतासनी के सेक्टर सात में व्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. एक-एक मतदाता के परिचय पत्र की जांच कर प्रवेश दिया जा रहा है. यहां भाजपा के हेमाराम व कांग्रेस के युवराज सिंह के बीच कड़ी टक्कर है. इनके अलावा आरएलपी व दो निर्दलीय भी मैदान में हैं.
कोटा में भारी सुरक्षा व्यवस्था : जिले में नगर निगम के तीन और सुकेत नगर पालिका के एक वार्ड के एक-एक बूथ पर बुधवार को रिपोलिंग हो रही है. इसे देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है. इन चारों जगह 19 प्रत्याशियों का भाग्य दाव पर है. 3855 मतदाता इन चारों बूथ पर रजिस्टर्ड हैं. दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम का कहना है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है. शुरुआत के समय अभी कम मतदाता पहुंच रहे हैं. दोपहर में मतदाता ज्यादा बढ़ सकते हैं. पुलिस ने पुख्ता इंतजामत कर रखे हैं. अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जा रहा है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है. निर्वाचन विभाग की पूरी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है और पोलिंग एजेंट भी इसमें जुटे हुए हैं.
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यह है चार रिपोलिंग वाले बूथ की स्थिति : कोटा नगर निगम के वार्ड नंबर 44 की बात की जाए तो यहां पर भाजपा के प्रेम सिंह गौड़ और कांग्रेस के अनूप कुमार टेलर के बीच मुकाबला है. यहां से निर्दलीय ओम प्रकाश और मोहम्मद रिजवान भी चुनाव लड़ रहे हैं. इसमें अनूप कुमार टेलर 74 मतों से आगे चल रहे हैं. गवर्नमेंट स्कूल सकतपुर में स्थित बूथ नंबर 448 पर रिपोलिंग हो रही है. वार्ड नंबर 87 की बूथ नंबर 97 पर हेरिटेज पब्लिक स्कूल चित्रगुप्त कॉलोनी में मतदान हो रहा है. यहां पर 962 वोटर हैं.
वार्ड नंबर 87 में भारतीय जनता पार्टी की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी शर्मा चुनावी मैदान में हैं. इनके अलावा निर्दलीय नीरू सिंह सोलंकी और राजकुमारी मैदान में हैं. पुष्पा को 1848 और लक्ष्मी को 1764 वोट अब तक हुई मतगणना में गए हैं. पुष्पा चौधरी 84 वोटों से आगे चल रही हैं. वार्ड नंबर 11 की बात की जाए तो यहां पर गणेशपुरा सरकारी स्कूल में स्थित बूथ नंबर 576 पर रिपोलिंग हो रही है. यहां पर 755 मतदाता रजिस्टर्ड हैं. इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के सुमन नायक और कांग्रेस की कमलेश कुमारी के बीच टक्कर है. अब तक की मतगणना में कमलेश कुमारी 3725 और सुमन नायक 3558 वोट ले चुकी हैं. इसके चलते कांग्रेस की कमलेश कुमारी 167 वोटों से आगे हैं.
इसी तरह सुकेत नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में रिपोलिंग हो रही है. यहां पर भाग संख्या 2 के बूथ नंबर पांच पर रिपोलिंग हो रही है और 967 मतदाता यहां पर हैं. यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण और कांग्रेस के रफीक मोहम्मद मैदान में हैं. इनके अलावा निर्दलीय आरिफ, नरेंद्र कुमार, इरफान, नदीम मोहम्मद, लखन मेहर, अनीशा और मोहम्मद आदिल भी चुनाव लड़ रहे हैं. सुकेत की बात की जाए तो वहां पर भाजपा कांग्रेस को 10-10 सीट मिल चुकी है. चार निर्दलीय भी जीत चुके हैं.
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सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान : आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण अप्रदर्शित मत, निकटतम प्रतिद्वंद्वी के मतों के अंतर से अधिक है. इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है.
आयोग के निर्देशानुसार इन मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा. पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी. पुनर्मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र की जानकारी संबंधित चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और उनके चुनाव एजेंट को लिखित रूप से दी जाएगी. साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पुनर्मतदान की सूचना दी जाएगी. संबंधित नगरपालिका, मतदान केंद्र और निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इसकी सूचना प्रदर्शित की जाएगी.
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केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान : आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान के लिए अधिकृत मतदाता ही मतदान के पात्र होंगे. मूल मतदान के दौरान मतदाता की हाथ की अंगुली पर लगाई गई स्याही के निशान की उपेक्षा की जाएगी. पुनर्मतदान में मतदाता की बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह नाखून के प्रारंभिक भाग से अंगुली के प्रथम भाग तक चमड़ी पर फैल जाए. आवश्यकता होने पर ईवीएम में उपयोग के लिए मतपत्र और निविदत्त मतपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे. आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पुनर्मतदान के बाद मूल मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए. राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.