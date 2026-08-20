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निकाय चुनाव 2026 : तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट के लिए जद्दोजहद, दावेदार काट रहे नेताओं के चक्कर

दावेदारों से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. 27 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है. अंतिम तिथि से पहले भाजपा और कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी होगी. वहीं, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टिकट पाने के लिए के लिए जद्दोजहद

तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस में भी दावेदार टिकट के लिए नेताओं के घरों पर चक्कर लगा रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आवास पर कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं और टिकट के लिए अर्जी लगा रहे हैं. इसके अलावा विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद,सांसद प्रत्याशी सहित पार्टी के अन्य नेताओं के यहां भी दावेदार पहुंच रहे हैं. कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपने निष्ठा, समर्पण और कामकाज का हवाला देकर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आवास पर भी गुरुवार को कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट के लिए दावेदारी पेश की. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान से बाहर होने के चलते कार्यकर्ता मायूस होकर वहां से वापस लौटे. पढे़ं : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू, 9 और 11 सितंबर को मतदान पीसीसी चीफ डोटासरा के अनुसार नामांकन दाखिल करने की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस में भी उच्च स्तर पर दावेदारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. पार्टी धरातल पर मजबूत और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में नेताओं से फीडबैक ले रही है.