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निकाय चुनाव 2026 : तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकट के लिए जद्दोजहद, दावेदार काट रहे नेताओं के चक्कर

कांग्रेस में डोटासरा, टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास बायोडाटा लेकर पहुंचने लगे कार्यकर्ता.

Rajasthan Nagar Nikay Chunav
दावेदारों से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 5:33 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. 27 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है. अंतिम तिथि से पहले भाजपा और कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी होगी. वहीं, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टिकट पाने के लिए के लिए जद्दोजहद
तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस में भी दावेदार टिकट के लिए नेताओं के घरों पर चक्कर लगा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आवास पर कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं और टिकट के लिए अर्जी लगा रहे हैं. इसके अलावा विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद,सांसद प्रत्याशी सहित पार्टी के अन्य नेताओं के यहां भी दावेदार पहुंच रहे हैं. कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपने निष्ठा, समर्पण और कामकाज का हवाला देकर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आवास पर भी गुरुवार को कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट के लिए दावेदारी पेश की. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान से बाहर होने के चलते कार्यकर्ता मायूस होकर वहां से वापस लौटे.

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पीसीसी चीफ डोटासरा के अनुसार नामांकन दाखिल करने की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस में भी उच्च स्तर पर दावेदारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. पार्टी धरातल पर मजबूत और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में नेताओं से फीडबैक ले रही है.

अब तक 5000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन : इधर दिलचस्प यह भी है कि निकाय चुनाव में दावेदारी पेश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी की गई ऑनलाइन वेबसाइट पर अब तक प्रदेश भर से 5000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं. प्रदेश कांग्रेस ने छह चरणों में ऑनलाइन आवेदन के तहत दावेदारों की जानकारी मांगी थी.

राजस्थान कांग्रेस में ऐसा पहली बार हो रहा है जब निकाय चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया था कि ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाले कार्यकर्ताओं के दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा.

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कल बुलाई अति आवश्यक बैठक : इधर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है. सांगानेर के एक निजी रिसोर्ट में दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही जिलाध्यक्ष, विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी, विधानसभा प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, अग्रिम संगठन, विभाग प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ-साथ 200 विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर को भी बुलाया गया है.

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