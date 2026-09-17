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निर्दलीयों की घेराबंदी के बीच सियासी वार-पलटवार, राठौड़ बोले- कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही

निर्दलीयों की घेराबंदी को लेकर प्रदेश को सियासत में वार-पलटवार तेज हो गया है.

Madan Rathore
राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 3:34 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब लड़ाई बोर्ड गठन की है. कई नगरीय निकायों में बीजेपी और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर हैं. ऐसे में निर्दलीय पार्षद दोनों दलों के लिए अहम हो गए हैं. बहुमत जुटाने के लिए दोनों दल अपने-अपने पार्षदों को सुरक्षित रखने के साथ निर्दलीयों को साधने में जुटे हैं.

इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि पुलिस की मदद से निर्दलीय पार्षदों को दबाव में लिया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है. कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है.

राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही. इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है. निर्दलीय पार्षद भी हमारी पार्टी के हैं, किन्हीं परिस्थितियों के चलते वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े. अब वो वापस आ रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है.

नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में बीजेपी जीती, क्या पुलिस ने वोट दिए थे ? : मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है. राठौड़ ने सवाल किया कि वहां क्या पुलिस ने वोट दिए थे क्या ? कांग्रेस अपने घर में ही कमजोर हो गई है और अपना संगठन नहीं संभाल पा रही है. ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगाने का कांग्रेस को कोई आधार नहीं है. उन्होंने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत सरकार के समय भी कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी.

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परिवार की शिकायत पर हुआ एक्शन : निकाय चुनाव के बाद दोनों दलों की नजर उन निर्दलीय पार्षदों पर है, जो कई निकायों में बोर्ड गठन का समीकरण बदल सकते हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है. राठौड़ ने इस आरोप को भी खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी किसी के घर में सेंधमारी नहीं करती.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को भी टिकट दिए जो पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं थे. राठौड़ ने कहा कि अगर आनन-फानन में उन्हें ये लोग उठाकर ले गए होंगे तो उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई होगी. परिवार के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई हो रही होगी. इस पर हम क्यों ध्यान दें. हम ऐसी कार्रवाई नहीं करवाते. राठौड़ ने कहा कि हमारे लोग बागी होकर चुनाव लड़े. उनको जो वोट मिले वो भी बीजेपी के हैं.

मेयर चुनाव पार्षदों की राय से : जयपुर मेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि मेयर का फैसला पार्षदों की राय से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मेयर हो सभापति काम तो पार्षदों के साथ करना होगा, उनके सहयोग से विकास की गति आगे बढ़ेगी. इसलिए महापौर या सभापति चुनने का अधिकार पार्षदों का ही होगा. उनकी राय से निर्णय लिया जा रहा है.

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वहीं, मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा सहित कई नगर निकायों में भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध होने पर भी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जनता के मिले समर्थन के आगे कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई. इसलिए वो कई जगह अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही. जहां कहीं भी उतार रही है, बौखलाहट में फॉर्म गलत भर रहे हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है.

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