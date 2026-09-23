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Nikay Chunav Result : कांग्रेस के 25 विधायक नहीं बचा पाए अपनी साख, डोटासरा-पायलट सहित 14 विधायकों ने बचाया अपना गढ़

जयपुर: कांग्रेस के शीर्ष नेता भले ही निकाय चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के मतदान में 0.94% के अंतर और भाजपा का वोट प्रतिशत गिरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ा दी है. पार्टी के तमाम नेता भले ही 2 साल बाद प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रहे हों, जबकि निकाय चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निराश करने का काम किया है. सबसे ज्यादा परेशानी तो कांग्रेस के मौजूदा विधायकों और पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में हुई है, जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के मौजूदा 25 विधायक निकाय चुनाव में अपनी साख नहीं बचा पाए. उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का बोर्ड बना है. जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 14 विधायक ही ऐसे हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का बोर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं. इसके अलावा दो लोकसभा सांसद बृजेंद्र ओला, झुंझुनू नगर परिषद और मुरारी लाल मीणा, दौसा नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में कामयाब रहे.

12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में बना भाजपा का बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)

12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में भी हारी कांग्रेस : विधायक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के 12 पूर्व मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. यहां पर भाजपा का बोर्ड बना है. हालांकि, राहत की बात यह है कि केवल 7 पूर्व मंत्री ही ऐसे हैं जो अपनी साख बचाने में कामयाब रहे हैं. इन सात पूर्व मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं.

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कांग्रेस के मौजूदा 25 विधायकों के क्षेत्र में ही पार्टी की हार के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चा चल पड़ी है. चर्चा इस बात की भी है कि विधायकों को टिकट वितरण में फ्री हैंड देना पार्टी को महंगा पड़ा है. अब अगर पंचायत चुनाव में भी विधायकों को ही टिकट वितरण में फ्री हैंड दिया गया तो वहां भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए पार्टी को निकाय चुनाव के परिणाम से सबक लेना चाहिए.

जवाब देही तय होना चाहिए : इधर पार्टी नेताओं का कहना है कि जिन विधायकों और पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उन विधायकों और पूर्व मंत्रियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. जब पार्टी ने उन्हें टिकट बांटने के लिए फ्री हैंड दिया था तो अब हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए.