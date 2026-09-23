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Nikay Chunav Result : कांग्रेस के 25 विधायक नहीं बचा पाए अपनी साख, डोटासरा-पायलट सहित 14 विधायकों ने बचाया अपना गढ़

दो सांसदों और 7 पूर्व मंत्रियों ने भी बचाई अपनी साख. 12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में बना भाजपा का बोर्ड.

Congress in Rajasthan Nikay Chunav 2026
कांग्रेस के 25 विधायक नहीं बचा पाए अपनी साख... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:10 AM IST

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जयपुर: कांग्रेस के शीर्ष नेता भले ही निकाय चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के मतदान में 0.94% के अंतर और भाजपा का वोट प्रतिशत गिरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ा दी है. पार्टी के तमाम नेता भले ही 2 साल बाद प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रहे हों, जबकि निकाय चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निराश करने का काम किया है. सबसे ज्यादा परेशानी तो कांग्रेस के मौजूदा विधायकों और पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में हुई है, जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के मौजूदा 25 विधायक निकाय चुनाव में अपनी साख नहीं बचा पाए. उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का बोर्ड बना है. जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 14 विधायक ही ऐसे हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का बोर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं. इसके अलावा दो लोकसभा सांसद बृजेंद्र ओला, झुंझुनू नगर परिषद और मुरारी लाल मीणा, दौसा नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में कामयाब रहे.

12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में बना भाजपा का बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)

12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में भी हारी कांग्रेस : विधायक ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के 12 पूर्व मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. यहां पर भाजपा का बोर्ड बना है. हालांकि, राहत की बात यह है कि केवल 7 पूर्व मंत्री ही ऐसे हैं जो अपनी साख बचाने में कामयाब रहे हैं. इन सात पूर्व मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं.

पढ़ें : Hadoti Local Body Elections : निकाय चुनाव में हाड़ौती के सांसद व विधायकों का स्ट्राइक रेट, जानें सभी 26 निकायों का पूरा सियासी गणित

कांग्रेस के मौजूदा 25 विधायकों के क्षेत्र में ही पार्टी की हार के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चा चल पड़ी है. चर्चा इस बात की भी है कि विधायकों को टिकट वितरण में फ्री हैंड देना पार्टी को महंगा पड़ा है. अब अगर पंचायत चुनाव में भी विधायकों को ही टिकट वितरण में फ्री हैंड दिया गया तो वहां भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए पार्टी को निकाय चुनाव के परिणाम से सबक लेना चाहिए.

जवाब देही तय होना चाहिए : इधर पार्टी नेताओं का कहना है कि जिन विधायकों और पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उन विधायकों और पूर्व मंत्रियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. जब पार्टी ने उन्हें टिकट बांटने के लिए फ्री हैंड दिया था तो अब हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए.

इन 25 विधायकों के क्षेत्र में बना भाजपा का बोर्ड :

  • अलवर- टीकाराम जूली
  • किशनगढ़- विकास चौधरी
  • बांसवाड़ा- अर्जुन बामनिया
  • बूंदी- हरिमोहन शर्मा
  • नोखा- सुशीला डूडी
  • रतनगढ़- पूसाराम गोदारा
  • तारानगर- नरेंद्र बुडानिया
  • सरदार शहर- अनिल शर्मा
  • सुजानगढ़- मनोज मेघवाल
  • परबतसर- रामनिवास गावड़िया
  • बसेड़ी- संजय जाटव
  • डूंगरपुर- गणेश घोघरा
  • श्री करनपुर- रुपिंदर कुन्नर
  • नोहर- अमित चाचान
  • बस्सी- लक्ष्मण मीणा
  • चौमूं- शिखा मील बराला
  • फुलेरा- विद्याधर चौधरी
  • पिलानी- पीतराम काला
  • हिंडौन सिटी- अनीता जाटव
  • टोडाभीम- घनश्याम मेहर
  • मुंडावर- ललित यादव
  • नागौर- हरेंद्र मिर्धा
  • पाली- भीमराज भाटी
  • फतेहपुर- हाकम अली
  • सूरजगढ़- श्रवण कुमार

इन 14 विधायकों के क्षेत्रों में जीती कांग्रेस :

  • लक्ष्मणगढ़- गोविंद सिंह डोटासरा
  • अंता-प्रमोद जैन भाया
  • हिंडोली- अशोक चांदना
  • दौसा- डीसी बैरवा
  • लाडनूं- मुकेश भाकर
  • मकराना- जाकिर गैसावत
  • राजाखेड़ा- रोहित बोहरा
  • संगरिया- अभिमन्यु पूनिया
  • मनोहरपुर- मनीष यादव
  • बामनवास- इंदिरा मीणा
  • गंगापुर सिटी- रामकेश मीणा
  • नीमकाथाना- सुरेश मोदी
  • सीकर- राजेंद्र पारीक
  • टोंक- सचिन पायलट

इन 12 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में हारी कांग्रेस :

  • गुढ़ामलानी- हेमाराम चौधरी
  • अजमेर- धर्मेंद्र राठौड़
  • आसींद- रामलाल जाट
  • खाजूवाला- गोविंद मेघवाल
  • सिकराय- ममता भूपेश
  • बानसूर- शकुंतला रावत
  • डीग- विश्वेंद्र सिंह
  • कामां- जाहिदा खान
  • खेतड़ी- जितेंद्र सिंह
  • सपोटरा- रमेश मीणा
  • नाथद्वारा- सीपी जोशी
  • निंबाहेड़ा- उदयलाल आंजना

इन 7 पूर्व मंत्रियों ने बचाई साख :

  • केकड़ी- रघु शर्मा
  • बीकानेर- बीडी कल्ला
  • लालसोट- परसादी लाल मीणा
  • दूदू-फागी- बाबूलाल नागर
  • पोकरण- सालेह मोहम्मद
  • नवलगढ़- राजकुमार शर्मा
  • सलूंबर- रघुवीर मीणा

पार्टी हाईकमान को गंभीरता दिखानी चाहिए : वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि कांग्रेस के 25 विधायकों के क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है. इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला बड़ा कारण तो विधायकों को फ्री हैंड देने का है. पार्टी नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि क्या विधायकों को फ्री हैंड देने का फैसला सही था? अगर सही था तो फिर उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

मनीष गोधा का कहना है कि दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि विधायक अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहे, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की नाराजगी भी विधायकों को लेकर थी ? इन तमाम पहलुओं पर पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए. चूंकि प्रदेश में अब 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर विधायकों के क्षेत्र में ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा तो फिर इसका सियासी संदेश भी ठीक नहीं रहेगा. अब आगे पंचायत चुनाव होने हैं. पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए.

पढ़ें : निकाय चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न, सीएम बोले- यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत

भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया : वहीं, कांग्रेस के 25 विधायकों के क्षेत्र में पार्टी के हार को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि निकाय चुनाव में राजस्थान की जनता ने भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने पुलिस और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने बोर्ड बना लिए. यह पूरी तरह से जनमत का अपमान है. सबने देखा है कि कैसे पुलिस और प्रशासन कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्षदों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे. यही एक बड़ी वजह है जो कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में भाजपा के बोर्ड बने हैं.

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