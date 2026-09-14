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ढोल बजते रहे, कार्यकर्ता नहीं पहुंचे : BJP मुख्यालय पर फीका जश्न, निकाय परिणामों ने बढ़ाई चिंता

प्रदेश की नगर निकाय चुनाव परिणाम में भाजपा को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलने से जश्न फीका रहा.

भाजपा मुख्यालय पर जीत का जश्न
भाजपा मुख्यालय पर जीत का जश्न (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 5:09 PM IST

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जयपुर : राजस्थान के 309 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम सामने आने के साथ भाजपा मुख्यालय पर जीत के जश्न की तैयारियां तो दिखीं, लेकिन उस स्तर का उत्साह नजर नहीं आया जिसकी पार्टी को उम्मीद थी. ढोल-पार्टी बुलाकर माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सीमित रही. सुबह से शुरू हुई मतगणना में शुरुआती नतीजों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीत पर खुशी जताते हुए पार्टी के मजबूत प्रदर्शन का दावा किया, लेकिन दोपहर बाद तस्वीर बदलती नजर आई. परिणाम भाजपा की अपेक्षा से विपरीत आए. सभी 10 नगर निगम में जीत का दावा फेल हो गया. नगर परिषद और नगर पालिकाओं में हालात जोड़तोड़ की बनी हुई है.

इन जगहों पर बड़े नेता गढ़ नहीं बचा पाए : जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवात स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड नहीं बनवा पाए. अजमेर में केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी बोर्ड बनवाने में नाकाम रहे. अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बोर्ड नहीं बनवा पाए. भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले में भी स्पष्ट बोर्ड नहीं बनवा पाए. पाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने गृह जिले में बोर्ड नहीं बनवा पाए. इनके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में अपने गढ़ को नहीं बचा पाईं.

झाबर सिंह खर्रा , UDH मंत्री. (ETV Bharat Jaipur)

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ढोल बजते रहे, कार्यकर्ता नहीं पहुंचे : शाम 4 बजे तक मिले परिणामों और रुझानों के मुताबिक प्रदेश के 10 नगर निगमों में भाजपा को फिलहाल चार में ही स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दिया. दो निगमों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आई, जबकि बाकी में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों और अन्य पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई. सत्ता और संगठन ने इन चुनावों को विधानसभा से पहले सियासी सेमी फाइनल के तौर पर लिया था. ऐसे में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से भाजपा के भीतर मंथन की स्थिति बन रही है. अब जोड़-तोड़ के साथ सेंधमारी रोकने और अपने पार्षदों को सुरक्षित रखने की चुनौती है. निकाय चुनाव के बाद हुई प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी भी इसी राजनीतिक गणित की ओर इशारा कर रही है.

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जनता ने BJP को विकास के लिए आशीर्वाद दिया : निकाय चुनाव परिणामों के बीच UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया है. खर्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई साल में तेजी से काम किया है और इसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अधिकांश निकायों में भाजपा ने जीत दर्ज की है. खर्रा ने कहा कि चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी बागी हुए थे, वे भी पार्टी के साथ आएंगे और भाजपा को समर्थन देंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश में विकास की गति और तेज हो और शहरों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए.

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