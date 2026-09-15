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Nikay Chunav Results : 10 नगर निगमों में से सिर्फ 4 में बहुमत, फिर भी बीजेपी ने किया ये बड़ा दावा

हालांकि, निगमों में बोर्ड गठन की तस्वीर भाजपा के दावे को अलग राजनीतिक संदर्भ देती है. 10 नगर निगमों में चार में भाजपा बहुमत तक पहुंची है, जबकि बाकी निगमों में कांग्रेस, निर्दलीयों और अन्य दलों की भूमिका अहम रहने वाली है. ऐसे में भाजपा के सामने केवल पार्षदों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ बोर्ड गठन की चुनौती भी है.

महापौर स्तर पर 90 फीसदी सफलता का दावा : मदन राठौड़ ने कहा कि पिछली बार भाजपा के पास सीमित संख्या में महापौर थे, जबकि इस बार पार्टी ने करीब 90 फीसदी सफलता हासिल की है. नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार से काफी बेहतर रहा है. उनके मुताबिक नगर परिषदों में भाजपा की सफलता 29.41 फीसदी से बढ़कर 65.95 फीसदी और नगर पालिकाओं में 32.23 फीसदी से बढ़कर 67.06 फीसदी हुई है.

राठौड़ ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव परिणामों को सरकार के विकास कार्यों और पार्टी नेतृत्व पर जनता की मुहर बताया. भाजपा भले ही नगर निगमों में हर जगह बहुमत हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इसे पिछले चुनाव की तुलना में संगठन के विस्तार और वोट बेस में बड़े उछाल के रूप में पेश कर रहे हैं. अब असली परीक्षा उन निकायों में बोर्ड बनाने की होगी, जहां भाजपा बहुमत से दूर है और निर्दलीय पार्षद किंगमेकर की भूमिका में हैं.

जयपुर: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव परिणामों के बाद भाजपा ने अपने प्रदर्शन को अच्छा बताते हुए इसे पिछली बार की तुलना में ढाई से तीन गुना बेहतर बताया है. हालांकि, प्रदेश के 10 नगर निगमों में भाजपा को चार में ही स्पष्ट बहुमत मिला है. इसके बावजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी को प्रदेश की जनता का पिछली बार से ढाई-तीन गुना ज्यादा आशीर्वाद मिला है.

बहुमत नहीं मिला तो निर्दलीयों पर नजर : राठौड़ ने साफ संकेत दिए कि जिन निगमों और निकायों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वहां पार्टी निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़कर बोर्ड बनाने की रणनीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि कई जगह पार्टी ने रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे थे और स्थानीय प्रभाव रखने वाले लोगों को समर्थन दिया था. ऐसे निर्दलीय अब भाजपा के साथ आ सकते हैं.

बागियों के लिए भी खुला विकल्प : निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे नेताओं को लेकर भी राठौड़ ने कहा कि यदि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वे भाजपा के साथ आ सकते हैं. यानी अब पार्टी का फोकस चुनावी नतीजों से आगे बढ़कर बोर्ड गठन के गणित पर है. जिन नेताओं को पार्टी ने पहले बागी बताते हुए पीठ में छुरा घोंपने के आरोप के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, अब उनकी बोर्ड बनाने की आवश्यकता महसूस होने पर फिर से वापस लेने की बात कर रही है. पार्टी को अब वो अपने लगने लगे हैं.

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बीकानेर और पाली में झटका, समीक्षा होगी : बीकानेर में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने को राठौड़ ने निराशाजनक माना. उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी और आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे. पाली नगर निगम में भाजपा के पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे सुमेरपुर के मतदाता हैं और वहां भाजपा जीती है. उन्होंने भरोसा जताया कि आगे स्थिति बेहतर होगी.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भाजपा की आलोचना कर रहे थे, वे चुनाव परिणामों में पार्टी से काफी पीछे हैं. उन्होंने कहा कि परिणामों पर मंथन जरूरी है और जहां भाजपा को सफलता नहीं मिली, वहां कारणों की विवेचना की जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ सीटें जहां अपेक्षाकृत परिणाम नही आए, वहां हार के कारणों की समीक्षा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता का जनादेश भाजपा के साथ नहीं हैं. नगर निकाय चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि जनता ने भजनलाल सरकार के काम पर मुहर लगाई है.

अब पंचायत चुनाव की तैयारी : निकाय चुनाव में प्रदर्शन के बाद भाजपा ने पंचायत चुनाव की ओर रुख कर दिया है. राठौड़ ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और कार्यकर्ता इसके लिए कमर कस चुके हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत चुनाव में भी जनता भाजपा को इसी तरह समर्थन देगी.