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Nikay Chunav Results : किसके इलाके में खिला कमल और कहां बिगड़ा गणित ? जानिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड...

मदन दिलावर : रामगंजमंडी विधानसभा, रामगंजमंडी नगर पालिका में कुल वार्ड 40 जिसमे से BJP 24, कांग्रेस 14, निर्दलीय 2 = पास.

किरोड़ी लाल मीणा : सवाई माधोपुर विधानसभा, सवाई माधोपुर परिषद में कुल 60 वार्ड, जिसमें से BJP 33, कांग्रेस 18, निर्दलीय 9 = औसत.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ : झोटवाड़ा विधानसभा, जयपुर निगम कुल 15 वार्ड, BJP 7, कांग्रेस 3, निर्दलीय 3, 2 वार्ड के परिणाम पेंडिंग = औसत से कमजोर.

प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी CM : दूदू विधानसभा, दूदू नगर पालिका में कुल वार्ड 25, जिसमे से BJP 10, कांग्रेस 12, निर्दलीय 2, 1 आरएलपी = औसत से कमजोर.

दीया कुमारी, डिप्टी CM : विधानसभा विद्याधर नगर, कुल 22 वार्ड, BJP 12, कांग्रेस 4, निर्दलीय 4, 2 वार्ड के परिणाम पेंडिंग = औसत.

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री : विधानसभा सांगानेर , गृह क्षेत्र भरतपुर. जयपुर निगम में BJP 78, कांग्रेस 53, भरतपुर निगम में BJP 20, कांग्रेस 7, निर्दलीय 36 = औसत.

एसपी मित्तल ने कहा कि किसी मंत्री के क्षेत्र में भाजपा ने ज्यादा वार्ड जीत लिए, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों पर निर्भर होना पड़ा तो उसे पूरी सफलता नहीं माना जाएगा. वहीं, कम वार्ड जीतने के बावजूद यदि पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए स्पष्ट राजनीतिक बढ़त मिलती है तो उसका आकलन अलग होगा. निकाय चुनाव के नतीजों ने भाजपा को राज्यभर में बढ़त जरूर दी है, लेकिन साथ ही कई इलाकों में संगठन की कमजोर कड़ियां भी सामने रखी हैं.

किस मंत्री की परफॉर्मेंस कितनी ? : अब पार्टी स्तर पर मंत्रियों के लिए तीन स्तरों पर रिपोर्ट तैयार होने की संभावना है. पहला- मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन, दूसरा- उनके गृह जिले के निकायों का परिणाम और तीसरा- मंत्री की सिफारिश से टिकट पाने वाले प्रत्याशियों की जीत-हार. इसके बाद बोर्ड गठन में भाजपा की स्थिति को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा.

भाजपा के लिए यह समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकाय चुनाव को 2028 विधानसभा चुनाव से पहले शहरी इलाकों में संगठन की ताकत के परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी को कुल वार्डों में बढ़त जरूर मिली है, लेकिन कई बड़े शहरों और प्रभाव वाले क्षेत्रों में निर्दलीयों ने चुनावी गणित बदल दिया है.

टिकट से बोर्ड तक होगी समीक्षा : राजनीतिक विश्लेषक मित्तल का कहना है कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की पसंद को काफी महत्व मिलने की चर्चा रही थी. अब चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी यह देखेगी कि जिन नेताओं ने अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों के चयन में भूमिका निभाई, उनके पसंदीदा उम्मीदवार कितने जीते और कितने चुनाव हार गए. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद कहीं निर्दलीय उम्मीदवार निर्णायक तो नहीं बन गए.

दूसरी तरफ कुछ परिणाम ऐसे भी हैं, जो सरकार और संगठन के लिए समीक्षा का विषय बनेंगे. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह क्षेत्र पाली में कांग्रेस 29 वार्डों के साथ सबसे आगे रही, जबकि भाजपा को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं. इसी तरह झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस ने 45 में से 29 वार्ड जीतकर बड़ी बढ़त बनाई, जबकि भाजपा 13 सीटों पर सिमट गई. झालावाड़ को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है. जोधपुर का परिणाम भी सरकार और संगठन के लिए खासा महत्वपूर्ण है. यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 44-44 सीटें मिलीं, जबकि एक सीट पर तीसरे दल की जीत हुई. ऐसे में बोर्ड गठन में निर्दलीय और अन्य पार्षद निर्णायक भूमिका में रहेंगे. यह परिणाम क्षेत्रीय नेताओं की चुनावी मैनेजमेंट क्षमता की समीक्षा का भी आधार बनेगा.

जयपुर में भाजपा ने 150 में से 78 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया. कांग्रेस को 53 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं. राजधानी का यह परिणाम सरकार और संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. जयपुर में भाजपा की जीत को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सक्रियता के संदर्भ में भी देखा जाएगा. कोटा में भी भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया. 100 वार्ड वाले नगर निगम में भाजपा ने 55 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 38 और निर्दलीय 4 सीटों पर रहे. शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में भी भाजपा ने 35 में से 19 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया. हालांकि, जिले के लिहाज से करारी हार मिली है.

सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की चर्चा : एसपी मित्तल ने कहा कि अब भाजपा संगठन की नजर इस बात पर है कि सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा. सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर की है. भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों में निर्दलीयों ने 36 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 20 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं. ऐसे में यहां भाजपा के लिए बोर्ड गठन का गणित चुनौतीपूर्ण है और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का परिणाम राजनीतिक समीक्षा में जरूर शामिल होगा.

राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल कहते हैं कि बीजेपी भले ही निर्दलीयों के सहयोग से अधिक बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन 10 नगर निगम में से सिर्फ 4 नगर निगम में स्पष्ट बहुमत आना इस बात का भी अलार्म है कि जनता ने भाजपा को सीधा जनादेश नहीं दिया है. मित्तल ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हमेशा एक धारणा रही है कि शहरी मतदाता भाजपा के पक्ष में वोट करता है, जबकि ग्रामीण मतदाता कांग्रेस के पक्ष में. जब निकाय चुनाव के आंकड़े भाजपा के लिए उत्साहपूर्ण नहीं हैं तो पंचायत चुनाव में चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है.

राजस्थान में SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 5,15,19,929 मतदाता हैं, यानी करीब 5.15 करोड़ मतदाता. इसमें से 1,44,03,853 शहरी मतदाता हैं. निकाय चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. पार्टी ने 10,244 घोषित वार्डों में 4,179 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3,613 और निर्दलीयों के खाते में 2,273 वार्ड गए. भाजपा 309 में से 148 निकायों में सबसे बड़ी पार्टी या बहुमत की स्थिति में रही.

परंपरारागत वोट में झटका : मूलतः शहरी मतदाताओं पर भाजपा की पकड़ मानी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की. शहरी मतदाताओं का औसत 28 फीसदी के करीब है, जबकि ग्रामीण मतदाताओं का 72 फीसदी. शहरी क्षेत्र में हुए नगर निकाय के चुनाव में भाजपा को आईना दिख गया. अब पंचायत चुनाव में धड़कने बढ़ गई है.

चुनाव परिणामों को अब केवल पार्टी की जीत-हार के तौर पर नहीं, बल्कि स्थानीय नेताओं की पकड़, संगठनात्मक क्षमता और टिकट वितरण के फैसलों की कसौटी के रूप में भी देखा जा रहा है. पार्टी इन नगर निकाय चुनाव को 2028 से पहले का सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है. पार्टी का मानना है कि जनता जिस तरह का जनादेश देकर 2023 में सत्ता में बिठाई थी, क्या इन ढाई साल से अधिक के कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं को सरकार पूरी कर पाई ? नगर निकाय के बाद इसी साल में पंचायत के चुनाव होंगे, इसके बाद पार्टी इन चुनाव परफॉर्मेंस से अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी.

जयपुर: राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब भाजपा संगठन और सरकार के स्तर पर मंत्रियों और विधायकों की चुनावी परफॉर्मेंस का आंकलन शुरू हो गया है. खासतौर पर उन क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जहां मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे.

गजेंद्र सिंह खींवसर : लोहावट विधानसभा, जोधपुर नगर निगम में कुल वार्ड 100, जिसमें से 44 बीजेपी, 44 कांग्रेस और 10 निर्दलीय, 1 वार्ड के परिणाम पेंडिंग = औसत.

बाबूलाल खराड़ी : झाड़ोल विधानसभा, उदयपुर निगम में कुल 80 वार्ड जिसमें से BJP 53, कांग्रेस 23, 1 सीपीआईएम और 3 निर्दलीय = पास.

जोगाराम पटेल : लूणी विधानसभा, जोधपुर नगर निगम में कुल वार्ड 100, जिसमें से 44 बीजेपी, 44 कांग्रेस और 10 निर्दलीय, 1 वार्ड के परिणाम पेंडिंग = औसत.

सुरेश सिंह रावत : पुष्कर विधानसभा, पुष्कर नगर परिषद मे कुल वार्ड 25, जिसमें से BJP 19, कांग्रेस 4, निर्दलीय 2 = पास.

अविनाश गहलोत : जैतारण विधानसभा, जैतारण नगर पालिका में कुल वार्ड 25, जिसमें से BJP 19, कांग्रेस 6 = पास.

जोराराम कुमावत : सुमेरपुर विधानसभा, सुमेरपुर नगर पालिका में कुल वार्ड 35, जिसमें से BJP 19, कांग्रेस 9, निर्दलीय 7 = पास.

हेमंत मीणा : प्रतापगढ़ विधानसभा, प्रतापगढ़ परिषद में कुल वार्ड 40, जिसमें से BJP 17, कांग्रेस 20, निर्दलीय 3. अरनोद नगर पालिका में कुल वर्ड, 20 जिसमें से 14 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 2 निर्दलीय = नगर परिषद में फेल, नगर पालिका में पास.

कन्हैयालाल चौधरी : मालपुरा विधानसभा, मालपुरा नगर पालिका में कुल वार्ड 40, जिसमें से BJP 22, कांग्रेस 6, निर्दलीय 12 = पास.

सुमित गोदारा : लूणकरणसर विधानसभा, लूणकरणसर नगर पालिका में कुल वार्ड 35, जिसमें से BJP 23, कांग्रेस 11, निर्दलीय 1 = पास.

संजय शर्मा : अलवर विधानसभा, अलवर निगम में कुल वार्ड 65, जिसमें से BJP 28, कांग्रेस 23, निर्दलीय 13, 1 बसपा = फेल.

गौतम कुमार : बड़ी सादड़ी विधानसभा, बड़ी सादड़ी नगर पालिका में कुल वार्ड 25, जिसमें से BJP 12, कांग्रेस 13 - फेल.

झाबर सिंह खर्रा : श्रीमाधोपुर विधानसभा, सीकर नगर परिषद में कुल वार्ड 65, जिसमें से 22 बीजेपी 38 कांग्रेस, निर्दलीय 4, आरएलपी 1. श्रीमाधोपुर नगर पालिका में कुल वार्ड 35, जिसमें बीजेपी 19, कांग्रेस 9, निर्दलीय 7 = पास.

हीरालाल नागर : सांगोद विधानसभा , सांगोद नगर पालिका में कुल वार्ड 35 जिसमे से BJP 20, कांग्रेस 11, निर्दलीय 4 - पास.

ओटाराम देवासी : सिरोही विधानसभा, सिरोही परिषद में कुल वार्ड 35, जिसमें से BJP 10, कांग्रेस 23, निर्दलीय 2 = फेल/चिंता.

मंजू बाघमार : जायल विधानसभा, जायल नगर पालिका में में कुल वार्ड 25, जिसमें से BJP 3, कांग्रेस 14, निर्दलीय 7, 1 आरएलपी = फेल/चिंता.

विजय सिंह चौधरी : नावां विधानसभा, नावां नगर पालिका में कुल वार्ड 25, जिसमें से BJP 7, कांग्रेस 10, निर्दलीय 8 = औसत से कमजोर, फेल.

केके विश्नोई : गुड़ामालानी विधानसभा, गुड़ामालानी नगर पालिका में कुल वार्ड 20, जिसमें से BJP 11, कांग्रेस 7, निर्दलीय 2 = पास.

जवाहर सिंह बेडम : नगर विधानसभा, डीग नगर परिषद में कुल वार्ड 40, जिसमें से 16 बीजेपी, 0 कांग्रेस और 24 निर्दलीय = औसत, पास.

मुख्यमंत्री के लिए दो तस्वीरें : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में सबसे दिलचस्प स्थिति सामने आई है. जयपुर में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे. भाजपा को यहां 20 और कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिलीं. भरतपुर जिले की कई अन्य निकायों में भी निर्दलीयों का दबदबा रहा. ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए राजधानी का प्रदर्शन राहत और गृह क्षेत्र का परिणाम चिंता दोनों लेकर आया है.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी और राज्यवर्धन का जयपुर कनेक्शन : जयपुर में भाजपा के 78 वार्ड जीतने का फायदा मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम दीया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाई देता है. दोनों के विधानसभा क्षेत्रों का बड़ा शहरी प्रभाव जयपुर नगर निगम से जुड़ा है और बीजेपी के गढ़ में शामिल है. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 15 वार्डों में से सिर्फ 7 में ही जीत दिला पाए, जबकि दीया कुमारी 22 में से 12 पर जीत दर्ज करा पाई.

राजधानी में भाजपा का बहुमत इन दोनों नेताओं के लिए सकारात्मक राजनीतिक संकेत माना जा सकता है, लेकिन इनके आंकड़े कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों विधानसभा से भाजपा बड़े बहुमत की उम्मीद कर रही थी. वहीं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में स्थित दूदू नगर पालिका में कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 10 पर रही. दो निर्दलीयों ने भी समीकरण प्रभावित किय. इसलिए बैरवा के परिणाम ने भी पार्टी को निराश किया.

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कोटा में दिलावर और नागर का मजबूत प्रदर्शन : कोटा संभाग में भाजपा के लिए परिणाम मजबूत रहे. कोटा नगर निगम में भाजपा ने 100 में से 55 वार्ड जीते, कांग्रेस को 38 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिलीं. रामगंजमंडी में भी भाजपा ने 24-14 के अंतर से कांग्रेस को पीछे छोड़ा. सांगोद में भाजपा 20 और कांग्रेस 11 पर रही, लिहाजा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विधानसभा क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड भाजपा के पक्ष में जाता है.

जोधपुर में मंत्रियों की परीक्षा, लेकिन बराबरी का मुकाबला : जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 44-44 वार्ड जीते, जबकि 10 सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं. ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और कानून मंत्री जोगाराम पटेल के लिए यह परिणाम न तो बड़ी जीत है और न ही सीधी हार. असली परीक्षा अब बोर्ड गठन में होगी, जहां निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक हो सकती है, लेकिन सवाल ये की जिस जिले में जिस जिले में दो-दो कैबिनेट मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री हो वहां पर पार्टी निगम का बोद बनाने के लिए जोड़तोड़ की राजनीति करनी पद रही है.

उदयपुर ने खराड़ी को राहत दी : आदिवासी क्षेत्र से आने वाले मंत्री बाबूलाल खराड़ी के प्रभाव वाले उदयपुर में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया. उदयपुर नगर निगम में भाजपा ने 53 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस 23 पर रही और तीन निर्दलीय जीते. इस लिहाज से खराड़ी के क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड भाजपा के पक्ष में जाता है.

पाली और प्रतापगढ़ में सवाल : पाली जिले में मंत्री अविनाश गहलोत और जोराराम कुमावत के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने अपने प्रमुख निकायों में बढ़त बनाई. जैतारण में भाजपा 19-6 और सुमेरपुर में 19-9 से आगे रही. इसके उलट प्रतापगढ़ में मंत्री हेमंत मीणा के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े निकाय परिणाम पार्टी के लिए चिंता का कारण हैं. प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस ने 20 वार्ड जीते, भाजपा 17 पर रही.

नागौर में मंत्रियों के लिए मिश्रित नतीजे : मंत्री मंजू बाघमार के जायल क्षेत्र में कांग्रेस ने 14 वार्ड जीते, भाजपा सिर्फ 3 पर रही और निर्दलीयों ने 7 सीटें हासिल की. यह उनके लिए कमजोर परिणाम माना जाएगा. दूसरी ओर नावां में मंत्री विजय सिंह चौधरी के क्षेत्र में कांग्रेस 10, भाजपा 7 और निर्दलीय 8 सीटों पर रहे. दोनों क्षेत्रों में भाजपा के लिए बोर्ड गठन चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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सिरोही में ओटाराम देवासी को झटका : सिरोही नगर परिषद में कांग्रेस ने 23 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 10 पर रही. मंत्री ओटाराम देवासी के लिए यह परिणाम कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाएगा. यहां भाजपा को स्थानीय संगठन और उम्मीदवार चयन की समीक्षा करनी पड़ सकती है.

अब असली रिपोर्ट कार्ड बोर्ड गठन के बाद : राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल ने कहा कि निकाय चुनाव का यह रिपोर्ट कार्ड अभी पूरी तरह अंतिम नहीं माना जा सकता. वार्डों की जीत के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. भाजपा ने राज्यभर में कांग्रेस से ज्यादा वार्ड जीते हैं, लेकिन 2,273 निर्दलीय पार्षदों की जीत ने कई निकायों में बोर्ड गठन का गणित कठिन कर दिया है.

इसलिए भाजपा संगठन की समीक्षा में सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि मंत्री के क्षेत्र में कितने वार्ड जीते, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कितने बोर्ड सीधे बने, कितने में निर्दलीयों की जरूरत पड़ी और कहां कांग्रेस ने भाजपा को रोक दिया. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव ने मंत्रियों को तीन कैटेगरी में बांट दिया है, जिनके इलाके में कमल मजबूती से खिला, जिनके यहां मुकाबला बराबरी का रहा और जिनके क्षेत्रों में कांग्रेस या निर्दलीयों ने भाजपा की रणनीति को झटका दिया. अब 21 सितंबर के अध्यक्ष चुनाव के बाद यह रिपोर्ट कार्ड और ज्यादा स्पष्ट होगा.