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तीन नगर निगम सहित 4 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव 25 सितंबर को, 26 को होंगे उपाध्यक्ष के

जयपुर: प्रदेश की तीन नगर निगम और एक नगर पालिका के स्थगित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 25 और 26 सितंबर को होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी शेष चार नगर निकायों के परिणाम के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया. अब शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के परिणाम सामने आने के बाद अब बोर्ड गठन की तस्वीर साफ होने लगी है, हालांकि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम सहित सुकेत नगरपालिका में महापौर और सभापति के चुनाव का रास्ता 10 बूथों पर हुए पुनर्मतदान के कारण अटक गया था. इन चारों निकायों के प्रभावित वार्डों में 16 सितंबर को पुनर्मतदान कराया गया. इसके बाद 17 सितंबर को मतगणना हुई. मतगणना पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इन चारों निकायों के अध्यक्षीय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया.

दो दिन नामांकन, 22 सितंबर को नाम वापसी: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नियमों के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव कराने के लिए सात दिन का समय जरूरी है. पुनर्मतदान सफलता पूर्ण सम्पन्न हो गए हैं तो अधिसूचना जारी हो गई. उसके बाद नियमों के तहत 7 दिन का समय देते हुए 25 सितंबर को महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव कराए जाएंगे. इसके अगले दिन यानी 26 सितंबर को उप महापौर और उपसभापति के चुनाव होंगे.

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अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यक्षीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मिला. 18 और 19 सितंबर को उम्मीदवार नामांकन दाख़िल कर सकेंगे. इसके बाद 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. वहीं, 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही उसी दिन दोपहर 3 बजे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. इसके बाद 23 और 24 सितंबर को प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को पार्षदों के बीच अपने-अपने समीकरण मजबूत करने का समय मिलेगा. इसके बाद 25 सितंबर को अध्यक्ष पद और 26 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा.