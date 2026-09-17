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तीन नगर निगम सहित 4 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव 25 सितंबर को, 26 को होंगे उपाध्यक्ष के

तीन नगर निगम और एक नगर पालिका के स्थगित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 25 और 26 सितंबर को होंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 3:28 PM IST

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जयपुर: प्रदेश की तीन नगर निगम और एक नगर पालिका के स्थगित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 25 और 26 सितंबर को होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी शेष चार नगर निकायों के परिणाम के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया. अब शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के परिणाम सामने आने के बाद अब बोर्ड गठन की तस्वीर साफ होने लगी है, हालांकि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम सहित सुकेत नगरपालिका में महापौर और सभापति के चुनाव का रास्ता 10 बूथों पर हुए पुनर्मतदान के कारण अटक गया था. इन चारों निकायों के प्रभावित वार्डों में 16 सितंबर को पुनर्मतदान कराया गया. इसके बाद 17 सितंबर को मतगणना हुई. मतगणना पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इन चारों निकायों के अध्यक्षीय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया.

दो दिन नामांकन, 22 सितंबर को नाम वापसी: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नियमों के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव कराने के लिए सात दिन का समय जरूरी है. पुनर्मतदान सफलता पूर्ण सम्पन्न हो गए हैं तो अधिसूचना जारी हो गई. उसके बाद नियमों के तहत 7 दिन का समय देते हुए 25 सितंबर को महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव कराए जाएंगे. इसके अगले दिन यानी 26 सितंबर को उप महापौर और उपसभापति के चुनाव होंगे.

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अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यक्षीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मिला. 18 और 19 सितंबर को उम्मीदवार नामांकन दाख़िल कर सकेंगे. इसके बाद 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. वहीं, 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही उसी दिन दोपहर 3 बजे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. इसके बाद 23 और 24 सितंबर को प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को पार्षदों के बीच अपने-अपने समीकरण मजबूत करने का समय मिलेगा. इसके बाद 25 सितंबर को अध्यक्ष पद और 26 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा.

EVM खराबी के कारण रुकी थी प्रक्रिया: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगरपालिका के 10 बूथों पर EVM में तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रभावित हुआ था. इन बूथों से जुड़े मतों का अंतर संबंधित वार्डों में जीत-हार के अंतर को प्रभावित कर सकता था. इसी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने इन बूथों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया और चारों निकायों में महापौर/सभापति तथा उप महापौर/उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया रोक दी थी.

इन जगहों पर हुआ पुनर्मतदान: पुनर्मतदान जयपुर नगर निगम के वार्ड 9, 18, 25 और 34, जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50, कोटा नगर निगम के वार्ड 87, 44 और 11 के साथ सुकेत नगरपालिका के वार्ड 4 से जुड़े 10 मतदान केंद्रों पर हुआ. पुनर्मतदान और मतगणना के बाद इन चारों निकायों में पार्षदों की अंतिम स्थिति स्पष्ट गई. इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सियासी गतिविधियां भी तेज शुरू हो गई. खासकर जिन निकायों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां निर्दलीय और अन्य पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है.

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