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नगर निकाय चुनाव: बाड़मेर में सभाओं का दौर शुरू, डीडवाना में यूनुस खान की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबला

बाड़मेर/कुचामनसिटी : नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही विभिन्न दलों के नेताओं की सभाओं और जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया है. शनिवार रात को बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 24 में भाजपा प्रत्याशी सुशील कंवर के समर्थन में विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अंनतराम विश्नोई और पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा ने चुनावी सभा को संबोधित किया. वहीं, डीडवाना नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी हैं. डीडवाना के निर्दलीय विधायक व दो बार के पूर्व मंत्री यूनुस खान ने भी चुनावी दंगल में एंट्री ले ली है. शनिवार को यूनुस खान ने डीडवाना नगर परिषद के सभी 40 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं.

सीमाएं तोड़कर कर क्षेत्र का विकास करवाएंगे : बाड़मेर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड होने के कारण शहरवासियों को आज भी टूटी सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. उन्होंने इन समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. वार्ड संख्या 24 का जिक्र करते हुए खारा ने कहा कि चामुंडा चौराहे का गंदा नाला लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ. बारिश के दौरान यहां जलभराव की स्थिति बनती है और सड़क भी बदलहाल है. उन्होंने बॉडर पर सीमाओं को लेकर खींचतान का उदाहरण देते हुए कहा कि विष्णु कॉलोनी भी नगर परिषद और ग्राम पंचायत के बीच होने की वजह से विकास में पीछे रह गया है, लेकिन हम सीमाएं तोड़कर करके इस क्षेत्र का विकास करवाएंगे.

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विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस बोर्ड ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज शहर में सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की यह स्थिति नहीं होती. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग शहर में जमीन इसीलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लेकिन यहां टूटी सड़कें और गड्ढे देखकर उन्हें अपने गांव की स्थिति बेहतर लगने लगती है. भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई ने भी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा.

एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा : वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम सेन ने शनिवार रात को पूर्व सभापति एवं वार्ड संख्या 19 से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप माली सहित अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की. जैन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ढाई साल के कार्यकाल में विकास के काम ठप पड़े हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सभा में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि जनता एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाना चाहती है. जैन ने कहा कि जनता विकास चाहती है और पिछले ढाई सालों से विकास कार्य रुके हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और सभी मिलकर शहर के विकास को गति देंगे.